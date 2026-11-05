L'ultima scommessa dei lariani è l'italo-brasiliano. Dopo la rottura del crociato, Matteo si è ripreso e ieri ha segnato un gol storico in Champions League

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Una serata da incorniciare, una rete destinata a rimanere nella memoria e una storia personale che rende tutto ancora più speciale. Matteo Papaccioli si è preso la scena nella straordinaria impresa europea del Como, trovando la rete al debutto in Champions League contro il Lens. A 18 anni, il giovane talento lariano ha, infatti, firmato il definitivo 9-1 e trasformato pochi minuti in campo in un momento indimenticabile. Una soddisfazione enorme per un ragazzo che soltanto pochi mesi fa è stato costretto a fare i conti con uno degli infortuni più temuti da qualsiasi calciatore: la rottura del legamento crociato. Dal lungo percorso di riabilitazione alla gioia del gol sul palcoscenico europeo, il percorso di Papaccioli è una storia di determinazione, pazienza e fiducia. E anche di una scommessa vinta da un allenatore come Cesc Fabregas che continua a incantare.

Papaccioli, il gol che vale una notte indimenticabile

Il 4 novembre 2026 resterà una data speciale nella carriera del centrocampista lariano. Nella trasferta francese contro il Lens, il Como domina la partita e si impone con un clamoroso 9-1. Una serata già storica per la formazione biancazzurra, resa, però, ancora più particolare dall’ingresso in campo del giovane Papaccioli. Il tecnico spagnolo gli concede spazio al diciassettesimo minuto della ripresa, al posto di Douvikas (tripletta), permettendogli di vivere il debutto assoluto con la prima squadra e in Champions League. Il ragazzo non spreca l’occasione e nel finale trova anche la soddisfazione personale più grande: la rete del definitivo 9-1, arrivata su assist del connazionale Mattia Liberali, anche lui in rete poco prima. Inizialmente il gol viene annullato per fuorigioco, ma il controllo del VAR cambia la decisione e permette al giovane centrocampista di festeggiare. Un’emozione doppia: la prima presenza con i grandi e il primo gol in una competizione europea così prestigiosa e un esordio che difficilmente avrebbe potuto immaginare migliore.

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Nove mesi di sofferenza: l’incubo del crociato

Dietro la gioia del Bollaert-Delelis c’è però un periodo tutt’altro che semplice. Nel gennaio 2026, durante una partita contro il Vicenza, Papaccioli riporta la rottura del legamento crociato, un infortunio pesante che lo costringe a fermarsi per circa nove mesi, interrompendo una crescita che sembrava procedere nel migliore dei modi. E per un ragazzo di appena diciassette anni, ritrovarsi improvvisamente lontano dal campo significa affrontare una prova difficile non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche mentale con la riabilitazione che diventa una parte fondamentale della quotidianità e il ritorno al calcio giocato come unico grande obiettivo. Il Como continua a credere in lui e lo accompagna durante tutto il recupero. Un sostegno importante, raccontato anche dalla frase riportata dalla Gazzetta dello Sport: «Ti cureremo come se fossi Nico Paz». Un messaggio che testimonia quanto il club punti sulle qualità del giovane centrocampista.

Dal Brasile al vivaio del Como: chi è il giovane talento

Nato il 9 maggio 2008 a Taubaté, nello Stato brasiliano di San Paolo, Papaccioli ha origini italo-brasiliane. Il suo percorso calcistico comincia in Sudamerica, dove si avvicina al pallone anche attraverso il futsal, prima del trasferimento in Italia con la famiglia. Dopo una prima esperienza alla Faloppiese Ronago, nel 2022 entra nel settore giovanile del Como. Qui comincia a farsi notare per le sue caratteristiche tecniche e per la capacità di incidere nella metà campo offensiva: mancino, può agire da mezzala e da trequartista, distinguendosi per qualità nel palleggio, visione di gioco e inserimenti. La società lariana decide quindi di puntare forte su di lui nell’ottobre 2024, quando arriva la firma sul primo contratto da professionista, un investimento sul futuro di un ragazzo che aveva già mostrato personalità e qualità nelle categorie giovanili.

Il ritorno e la fiducia di Fabregas

Dopo il lungo stop, Papaccioli torna in campo il 10 ottobre 2026. La ripresa procede senza fretta, ma il centrocampista dimostra subito di aver ritrovato entusiasmo e voglia di incidere. Arriva anche il gol contro il Manchester United in Youth League, un’altra soddisfazione importante nel percorso di rientro. Poi la chiamata di Fabregas e l’opportunità di allenarsi e confrontarsi con la prima squadra, con il tecnico spagnolo che ha sempre mostrato attenzione verso i giovani e il debutto contro il Lens rappresenta un’ulteriore conferma della sua volontà di valorizzare il vivaio. Per Papaccioli, però, la notte transalpina va oltre ogni aspettativa: non soltanto l’esordio, ma anche una rete che porta il suo nome nella storia della serata europea del Como.

Il futuro è appena cominciato

Il gol contro il Lens rappresenta un punto di partenza, non un traguardo. Papaccioli dovrà continuare a lavorare per conquistare spazio e dimostrare di poter essere una risorsa anche nel corso della stagione. Dopo nove mesi di attesa, il centrocampista si è regalato una notte che vale molto più di una semplice marcatura e il suo calvario racconta quanto possa essere difficile tornare dopo un infortunio così serio, ma anche quanto possa essere gratificante ritrovare il sorriso attraverso il calcio. A Lens è arrivato il primo gol in Champions: per Papaccioli, forse, è soltanto l’inizio