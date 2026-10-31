Como, Fabregas infastidito per il caso Kean: l’accusa all’Italia di Mancini per l’infortunio dell’attaccante

Lo stop del centravanti al centro della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Venezia: l’allusione del tecnico alle responsabilità della Nazionale

Il Como non ha colpe nell’infortunio di Moise Kean, l’Italia di Roberto Mancini invece… Alla vigilia della gara col Venezia Cesc Fabregas ha mostrato il suo disappunto per lo stop del centravanti, alludendo a presunte responsabilità della Nazionale.

Como: Kean ancora out, straordinari per Douvikas

Moise Kean è ancora infortunato e per Anastasios Douvikas si prospettano straordinari nella gara di domani tra il Como e il Venezia: il centravanti greco disputerà la quinta gara da titolare consecutiva nel giro di 13 giorni, un vero e proprio tour de force di cui Cesc Fabregas non è di certo entusiasta. Kean era stato acquistato in estate – pagando ben 40 milioni di euro alla Fiorentina – proprio per disporre di due prime punte di valore nella prima stagione in Champions League del club lariano. E l’infortunio ha rovinato i piani di Fabregas.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Infortunio Kean: Fabregas accusa l’Italia

Ecco spiegato il fastidio con cui l’allenatore dei lariani ha parlato oggi di Kean e del suo infortunio. Fabregas ha infatti sottolineato come, al momento dell’acquisto della Fiorentina, il centravanti non presentasse alcun problema fisico. E, con tono lievemente polemico, ha individuato il momento esatto in cui la situazione è cambiata, lanciando un’accusa velata all’Italia di Roberto Mancini. “Quando Kean è arrivato quest’estate stava bene – ha detto il tecnico spagnolo – purtroppo la situazione è cambiata quando ha giocato in Nazionale”.

Como, quando torna Kean

Kean si è infatti fermato durante la prima sosta per la Nations League: Mancini lo ha schierato titolare alla prima giornata col Belgio e alla terza con la Francia, tenendolo a riposo per la gara di Istanbul contro la Turchia. Il centravanti si è poi infortunato alla tibia, saltando il ritorno contro la nazionale allora allenata da Vincenzo Montella. Il suo ritorno in campo è previsto dopo la prossima sosta di novembre. “Non abbiamo preso Kean da ‘rotto’ – ha poi aggiunto Fabregas, giustificando la scelta del Como di puntare sull’ex viola – Moise tornerà a essere un giocatore importante noi”. Intanto, però, il tecnico dovrà spremere Douvikas…