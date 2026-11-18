Il nuovo stop dell'attaccante complica i piani di Fabregas, mentre Douvikas continua a brillare e si prende il centro dell'attacco: il calendario fitto renderà però necessaria un'alternanza

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Il Como aspettava Kean per aggiungere un’altra freccia al proprio arco offensivo, ma il suo percorso in riva al lago si sta trasformando in una rincorsa continua contro gli imprevisti. Quello che doveva essere un acquisto importante per alzare ulteriormente il livello della squadra di Fabregas rischia di diventare un problema da gestire, soprattutto alla luce dei nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante. Un altro stop, altri accertamenti e un rientro che si allontana: per l’ex Fiorentina il momento è tutt’altro che semplice. Nel frattempo, però, c’è chi ha approfittato dell’occasione per prendersi definitivamente il centro dell’attacco. Si tratta di Douvikas, sempre più protagonista e ormai difficile da lasciare fuori dall’undici titolare.

Kean e il problema alla tibia: il rientro si allontana

L’ultimo aggiornamento arrivato dal Como non ha certamente rassicurato l’ambiente. Il club ha comunicato che Kean ha accusato un nuovo problema durante una seduta di allenamento e che il calciatore si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici per chiarire la situazione. Una nota prudente, senza indicazioni precise sulla natura del problema e soprattutto senza una data per il ritorno in campo. Il quadro, però, è preoccupante. L’attaccante è fermo da inizio ottobre, quando aveva accusato un problema alla tibia durante gli impegni con la Nazionale italiana. In particolare, il fastidio era emerso dopo il colpo subito nella sfida contro il Belgio, prima della successiva gara con la Francia del 2 ottobre. Una situazione che aveva già alimentato discussioni sulla gestione delle sue condizioni fisiche e che aveva costretto Fabregas a fare a meno del giocatore per diverse settimane. E Cesc accusò anche l’Italia.

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Dopo un percorso di recupero più lungo del previsto e un trattamento specialistico, il centravanti sembrava avvicinarsi al ritorno. Il nuovo intoppo, tuttavia, ha rimesso tutto in discussione. Saranno gli esami a stabilire l’effettiva entità del problema e i tempi necessari per il recupero.

Douvikas convince Fabregas: ormai è difficile rinunciare al greco

Se da una parte l’infortunio di Kean rappresenta una brutta notizia, dall’altra ha contribuito a consolidare il ruolo di Douvikas all’interno del progetto tecnico di Fabregas. Il centravanti greco sta attraversando un periodo particolarmente positivo e i numeri raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione il suo impatto sulla squadra lariana. In campionato ha già raggiunto quota cinque reti in undici presenze, mentre in Champions League ha messo a referto sei gol nelle prime quattro partite e al momento è il capocannoniere. Un rendimento importante che ha ribadito la sua forza.. Non soltanto per la capacità di trovare la porta, ma anche per il lavoro che garantisce alla manovra, la presenza in area e la disponibilità nel partecipare alla costruzione del gioco.

A questo punto, per Fabregas diventa complicato individuare una ragione tecnica per privarsi di un attaccante così in forma. Douvikas si è guadagnato la fiducia dell’allenatore attraverso le prestazioni e sta dimostrando di poter sostenere il peso dell’attacco anche nelle partite più impegnative. Il rischio, semmai, è quello di chiedergli uno sforzo eccessivo. L’assenza prolungata di Kean ha ridotto sensibilmente le alternative nel reparto avanzato e il centravanti greco si è ritrovato a dover garantire continuità praticamente a ogni appuntamento. Una situazione che, alla lunga, potrebbe incidere sulla brillantezza fisica e sulla lucidità sotto porta.

Calendario fitto e rotazioni: il Como aspetta il ritorno di Kean

La questione non riguarda soltanto le gerarchie, ma anche la gestione delle energie in una stagione che propone numerosi impegni ravvicinati. Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, il Como ha bisogno di una rosa profonda e di più soluzioni per affrontare al meglio il calendario. Per questo motivo, il recupero di Kean assumerebbe un’importanza strategica, anche al di là del valore individuale del giocatore. Quando l’ex Fiorentina tornerà effettivamente a disposizione, Fabregas potrà finalmente contare su un’alternativa di ruolo a Douvikas e non solo su un falso nove. L’obiettivo non sarà necessariamente quello di stravolgere le gerarchie o togliere al greco una maglia da titolare conquistata sul campo, ma piuttosto distribuire meglio i minuti e consentire a entrambi di trovare spazio nel corso della stagione. L’alternanza potrebbe diventare una risorsa preziosa: il greco ha dimostrato di meritare fiducia, ma difficilmente potrà mantenere ritmi così elevati senza qualche momento di riposo. Kean, invece, avrebbe l’opportunità di ritrovare gradualmente condizione e continuità, provando a ritagliarsi un ruolo all’interno delle rotazioni offensive.

Naturalmente, prima di parlare di gerarchie e concorrenza, sarà fondamentale risolvere definitivamente i problemi fisici dell’attaccante italiano. Il Como non ha intenzione di forzare i tempi e la priorità resta quella di recuperarlo completamente, evitando ulteriori complicazioni. Per Fabregas si tratta dunque di una situazione dai due volti: da una parte la delusione per non poter ancora sfruttare un investimento importante come Kean, dall’altra la certezza di avere trovato in Douvikas un centravanti affidabile e particolarmente prolifico. Il greco, oggi, parte inevitabilmente avanti nelle gerarchie. Ma con una stagione così intensa, avere due attaccanti in grado di contendersi il posto potrebbe trasformarsi in un vantaggio decisivo per le ambizioni del Como.