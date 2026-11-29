Gesto sconsiderato di Kolo Muani, che reagisce con un pugno in faccia contro Valle dopo un fallo dello spagnolo e obbliga la Juventus a giocare in dieci dal 5' contro il Como

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La partita di Randal Kolo Muani contro il Como è durata appena 5’. L’attaccante francese della Juventus è stato infatti espulso pochi minuti dopo l’inizio del match per un brutto fallo di reazione che lo ha visto tirare un pugno ad Alex Valle, colpevole di averlo fermato con un fallo da dietro. Un’espulsione che complica notevolmente i piani dei bianconeri, che contro i lariani andavano a caccia di un’importante vittoria che li avrebbe riavvicinati alla zona Champions.

Follia di Kolo Muani, Juventus in 10 dopo 5’

Inizio da incubo per la Juventus contro il Como. Un’incubo causato da una vera e propria follia di Kolo Muani, che dopo superato Alex Valle e subito un fallo da parte di quest’ultimo che trattenendolo ha cercato di fermare la sua corsa ha prima cercato di tirare un calcio allo spagnolo e, non essendoci riuscito, si è poi voltato tirandogli un pugno in faccia, con il terzino dei lariani rimasto a terra. Un gesto a suo dire involontario, opinione non condivisa però dall’arbitro, che ha punito l’attaccante francese con il cartellino rosso (mentre Valle si è visto rifilare un giallo), obbligando la Juve a giocare in dieci dal 5’.

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La reazione dei tifosi

Un gesto insensato che certamente non aiuterà la Juventus ne i suoi tifosi a cambiare idea su Kolo Muani, protagonista di un inizio di stagione da incubo dal quale fino a questo match sembrava star riuscendo piano piano a uscire. Sui social infatti tantissimi sostenitori bianconeri si sono scagliati contro l’attaccante francese: “Kolo Muani ha preso il cartellino più stupido possibile tirando un pugno ad Alex Valle” e poi “Kolo Muani imbarazzante. Vergognoso. Rosso giustissimo”. C’è in Kolo Muani ha trovato anche la scusa dell’inizio di stagione complicato da parte di Spalletti, “Colpa di Spalletti se Kolo Muani ha 20 dI QI”, e chi invece ha dato la colpa proprio all’allenatore toscano: “Bravo spalletti continuiamo a far giocare questa m***a, Kolo Muani inguardabile soprattutto a livello caratteriale da inizio anno, uno schifo unico”.

Incubo Spalletti

In tutto ciò continua l’incubo di Spalletti, che non riesce in alcun modo a dare continuità a questa Juventus in questa stagione. Un rendimento riguardo al quale però il tecnico toscano non ha poi tutte le responsabilità, visto un mercato certamente non convincente, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, e un po’ di sfortuna che ha influenzato negativamente la stagione, oltre agli strafalcioni dei singoli, come quello commesso stasera da Kolo Muani.