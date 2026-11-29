Al Sinigaglia la Juventus cerca punti Champions contro il Como di Fabregas, quinto in classifica. Spalletti prepara novità nell'undici titolare.

Big match domenicale al Sinigaglia. Tutto pronto per Como-Juventus: dalle 20.45 le squadre si affronteranno in una partita che mette in palio punti pesantissimi nella corsa alle posizioni europee. Da una parte c’è la formazione di Cesc Fabregas, ormai diventata una realtà consolidata del campionato e protagonista di un avvio di stagione straordinario; dall’altra la Juventus di Luciano Spalletti, chiamata a dare continuità agli ultimi risultati per non perdere terreno dalle prime della classifica. Il tecnico bianconero prepara alcune novità, soprattutto nel reparto offensivo, dove Kolo Muani e Woltemade sono pronti a partire dal primo minuto. Le formazioni ufficiali di Como-Juventus, le scelte dei tecnici.

Como-Juventus, le formazioni ufficiali

Fabregas conferma il 4-2-3-1. Tra i pali torna Butez, con una linea difensiva composta da Yan Couto, Ramon, Chalobah e Valle. In mediana spazio alla coppia formata da Perrone e Milla, mentre sulla trequarti Da Cunha, Nico Paz e Baturina agiranno alle spalle dell’unica punta Douvikas. Il fantasista argentino sarà ancora una volta il principale riferimento creativo della squadra, con il compito di trovare gli spazi tra le linee e mettere in movimento gli attaccanti.

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Spalletti risponde con il 3-5-2. Vicario difende la porta bianconera, protetto da Kaulu, Bremer e Lucumì. A centrocampo Sarr agisce in cabina di regia, con Koopmeiners e McKennie mezzali e Celik e Cambiaso sugli esterni. In avanti l’allenatore toscano ha invece optato per la coppia pesante, con Kolo Muani e Woltemade insieme. Tra le assenze più pesanti figurano Yildiz, Thuram, Locatelli e Kalulu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.

Come arrivano Como e Juventus alla partita

Il Como è una delle grandi sorprese di questa Serie A. La squadra di Fabregas occupa il quinto posto con 26 punti, a cinque lunghezze dalla Juventus, e sta dimostrando di poter competere stabilmente per un piazzamento europeo. Il successo per 2-0 contro il Cagliari nell’ultimo turno e la vittoria in Champions contro l’AEK Atene hanno confermato la crescita dei lariani, capaci di abbinare qualità nel palleggio, organizzazione tattica e grande solidità difensiva. Sono appena dieci le reti incassate nelle prime dodici giornate, mentre il rendimento casalingo è particolarmente significativo: quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite al Sinigaglia, con una sola rete subita. Fabregas vuole continuare a stupire e sa che una vittoria contro la Juventus rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità nelle ambizioni del club.

La Juventus arriva, invece, con la necessità di dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane. I bianconeri occupano il settimo posto con 21 punti e hanno ritrovato fiducia dopo il successo per 4-0 contro il Venezia in campionato e quello per 4-1 contro l’Omonia Nicosia in Europa League. Spalletti sembra aver trovato alcune soluzioni interessanti, soprattutto nella gestione della fase offensiva, ma la squadra deve ancora dimostrare di poter mantenere un rendimento costante contro le avversarie più competitive. La trasferta di Como rappresenta un esame importante: perdere ulteriore terreno dalle prime quattro potrebbe complicare la rincorsa alla Champions League. Anche l’infermeria condiziona le scelte del tecnico, che deve rinunciare a diversi elementi, tra cui Yildiz, Thuram, Locatelli, Kalulu e Nico Gonzalez. Il recupero di alcuni titolari sarà fondamentale per affrontare il calendario delle prossime settimane.

Como-Juventus, le curiosità della partita

La sfida del Sinigaglia presenta un dato statistico particolarmente interessante: per la prima volta nella storia della Serie A il Como affronta la Juventus con cinque punti in più in classifica a inizio giornata. Una fotografia significativa della crescita del progetto lariano, che ha raggiunto livelli di competitività impensabili fino a qualche stagione fa. Il bilancio storico dei confronti diretti, tuttavia, sorride ai bianconeri: la Juventus è rimasta imbattuta in 25 delle 30 partite disputate contro il Como in Serie A, con 15 vittorie, 10 pareggi e cinque sconfitte.

C’è però un precedente recente che Fabregas può utilizzare per caricare la squadra: nella scorsa stagione il Como ha battuto la Juventus in entrambe le occasioni, vincendo per 2-0 sia all’andata sia al ritorno. I lariani hanno dunque l’opportunità di centrare la terza vittoria consecutiva contro i bianconeri, un risultato che confermerebbe ulteriormente la crescita della formazione lombarda. Un’altra curiosità riguarda il rendimento interno del Como, ancora imbattuto al Sinigaglia in questo campionato.

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