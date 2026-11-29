Non c’è storia al Sinigaglia. Finisce in goleada per il Como e in disfatta per la Juventus. Un 3-0 pesantissimo per le ambizioni Champions dei bianconeri di Spalletti e che conferma la solidità e la forza d’urto dell’undici di Fabregas. Juve ‘tradita’ in avvio da Kolo Muani, colpita poco prima dell’intervallo da Nico Paz e finita nella ripresa dalla doppietta del ritrovato Douvikas. Per la Vecchia Signora una serataccia, per i lariani una notte da ricordare.
Como-Juventus 3-0 pagelle: Nico Paz(zesco) (8,5), Douvikas-gol (8), Kolo Muani folle (4), Woltemade pure (5)
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Como, i top e flop
- Butez 6 - Quasi inoperoso, Woltemade lo grazia nel primo tempo.
- Alex Valle 6 - "Propizia" l'espulsione di Kolo Muani (dal 35' pt Kaiki 6,5 - Pericoloso sulle palle inattive).
- Chalobah 6 - Poche sbavature per lui (dal 25' st Kempf SV).
- Ramon 6 - Si fa apprezzare anche in fase di costruzione.
- Yann Couto 6 - Spinge a sinistra con buona lena.
- Baturina 6,5 - Piedi fatati e pericolosità costante.
- Milla 6 - Gioca poco più di mezz'ora prima di uscire (dal 35' pt Ricci 6,5 - Ci mette lo zampino sul raddoppio).
- Nico Paz 8,5 - Un fenomeno: sblocca il risultato con un'invenzione, è l'anima del gioco di Cesc.
- Perrone 6,5 - Metronomo del centrocampo, sbaglia poco o nulla.
- Da Cunha 7 - Il centrocampista dei Bleus è ispiratissimo (dal 25' st Liberali SV).
- Douvikas 8 - Interrompe il digiuno con un gol da rapace d'area, poi si regala la doppietta (dal 39' st Papaccioli SV).
Juventus, i top e flop
- Vicario 5,5 - Si fa sorprendere sul gol dell'1-0.
- Lucumi 5,5 - Regge un tempo, come i compagni di reparto.
- Bremer 6 - Ultimo a mollare, pericolosi in attacco sui calci piazzati.
- Kalulu 5,5 - Impacciato e non impeccabile in diverse circostanze (dal 36' st Cabal SV).
- Celik 5,5 - Si batte con generosità, ma non combina granché (dal 44' st Gatti SV).
- Koopmeiners 5 - Riecco il "bidone" ammirato per larghi tratti della sua esperienza in bianconero.
- Cambiaso 6 - Esce dal campo stremato (dal 25' st Alajbegovic SV).
- McKennie 5,5 - Si limita a contenere, non lo fa sempre al meglo.
- Sarr 5 - Spalletti gli dà fiducia, non la ripaga al meglio (dal 25' st Conceicao SV).
- Kolo Muani 4 - Una follia la reazione al fallo di Valle che, di fatto, condiziona il match.
- Woltemade 5 - Come ha fatto a mangiarsi un gol clamoroso sullo 0-0? (dal 25' st Ekhator SV).
Como-Juve, il migliore in campo
Nico Paz è un 'Galactico' che gioca con la maglia del Como. Ancora per poco, perché il Real Madrid di questo passo se lo riprenderà. Garantito.
Il giudizio sull'arbitro Mariani
Voto 6,5 - Impeccabile sull'episodio del rosso a Kolo Muani, aiutato dall'orologio sul gol dell'1-0 di Nico Paz. Del resto, Mariani è attualmente il miglior arbitro italiano e al Sinigaglia ha ribadito il perché.
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