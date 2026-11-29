Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non c’è storia al Sinigaglia. Finisce in goleada per il Como e in disfatta per la Juventus. Un 3-0 pesantissimo per le ambizioni Champions dei bianconeri di Spalletti e che conferma la solidità e la forza d’urto dell’undici di Fabregas. Juve ‘tradita’ in avvio da Kolo Muani, colpita poco prima dell’intervallo da Nico Paz e finita nella ripresa dalla doppietta del ritrovato Douvikas. Per la Vecchia Signora una serataccia, per i lariani una notte da ricordare.