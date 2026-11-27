I bianconeri sfidano i lariani nel big match di giornata al Sinigaglia: i dubbi dei due allenatori e le possibili scelte

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Como-Juventus si avvicina e cresce l’attesa per una sfida che mette in palio punti pesanti e promette spettacolo anche sul piano tattico. Cesc Fabregas e Luciano Spalletti sono al lavoro per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, tra ballottaggi, possibili cambi di modulo e alternative ancora da valutare. Se il tecnico lariano sembra orientato a confermare il suo collaudato 4-2-3-1, in casa bianconera resta aperto il rebus legato all’assetto difensivo e alle scelte nel reparto offensivo.

Le certezze di Fabregas e i ballottaggi in difesa

La certezza di Fabregas è il 4-2-3-1, che dovrebbe riproporre anche per la sfida contro la Juventus, con Butez tra i pali e la linea difensiva composta da Yan Couto, Jacobo Ramón, Kempf e Valle, anche se restano aperti i ballottaggi tra il tedesco e Chalobah e tra il terzino spagnolo e Kaiki. In mediana spazio alla coppia formata da Milla e Perrone, mentre sulla trequarti Da Cunha, Nico Paz e Baturina dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta Douvikas. Da valutare, tuttavia, le condizioni di Diao, Addai e Caqueret, che potrebbero rappresentare ulteriori soluzioni a gara in corso. Rimane in bilico anche la scelta sulla corsia offensiva, con Liberali possibile jolly. Non saranno invece a disposizione Jesús Rodríguez e Kean, entrambi indisponibili per la partita contro i bianconeri.

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Il rebus di Spalletti e le alternative nel tridente

Il dubbio di Spalletti è sempre lo stesso: difesa a tre o a quattro? In Europa League la linea a tre ha risposto bene, ma contro il Como il tecnico bianconero potrebbe decidere anche di schierarsi a specchio. Spesso però l’allenatore ha cambiato anche a gara in corso, sfruttando la duttilità dei suoi difensori. In porta non ci sono interrogativi: tornerà Vicario dopo la chance concessa a Neto contro l’Omonia. Kalulu si è allenato con la squadra ed è rientrato dall’infortunio, ma sulla destra dovrebbe giocare Celik. Affianco a Bremer, Lucumi è in leggero vantaggio rispetto a Gatti e Kelly, mentre sulla sinistra è sfida aperta tra Cabal e Cambiaso, che ha ritrovato il sorriso con un super gol nella notte europea.

A comporre il centrocampo potrebbero essere Koopmeiners, al momento il più in forma, e Douglas Luiz, con McKennie che agirebbe in una posizione ibrida e leggermente più avanzata. L’americano resta il jolly da poter spostare in base alle esigenze del match. In attacco è lotta aperta: Conceicao viene da un infortunio e dopo i quasi 90 minuti contro l’Omonia, potrebbe lasciare la fascia a Kolo Muani. Boga è il più indiziato sulla sinistra, qualora Alajbegovic dovesse dare risposte negative negli ultimi allenamenti. A sostenere l’attacco dovrebbe esserci Woltemade, ma anche Ekhator ha dimostrato di essere una buona soluzione.

Como-Juventus, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Raoón, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, McKennie, Boga; Woltemade. Allenatore: Spalletti.

L’arbitro di Como-Juventus: scelto Mariani

Sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, a dirigere Como-Juventus, in programma domenica 29 novembre alle 20.45 allo stadio Sinigaglia. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Peretti e Perrotti, con Marinelli quarto ufficiale; al VAR ci sarà Pezzuto, insieme a Meraviglia. La designazione porta con sé diversi precedenti da tenere in considerazione: la Vecchia Signora vanta un bilancio favorevole con Mariani, avendo raccolto 16 vittorie, 6 pareggi e appena 3 sconfitte in 25 incontri diretti, senza aver mai subito un’espulsione. Situazione differente per il Como, che nei tre precedenti con il fischietto di Aprilia non ha mai vinto, collezionando due pareggi e una sconfitta.

A rendere ulteriormente interessante la designazione sono anche alcuni episodi recenti che hanno coinvolto Mariani, finito al centro delle polemiche per decisioni arbitrali come il gol annullato a Conceicao nello scorso campionato contro l’Udinese per una posizione di fuorigioco attivo di Koopmeiners, molto dubbia.