Como, paura per il portiere Sanchez: si schianta con la Ferrari come Lauda al Nurburgring a 112 km/h

L'estremo difensore spagnolo, in prestito dal Chelsea e che Fabregas ha schierato titolare contro l'Inter, è uscito miracolosamente illeso da un terribile incidente

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Attimi di paura per Robert Sanchez, il 28enne portiere spagnolo in prestito al Como che lo ha prelevato dal Chelsea, è uscito illeso da un terribile incidente al Nurburgring dopo aver distrutto una Ferrari 488 Challenge Evo da 300.000 sterline contro una barriera durante una gara su circuito.

Come Lauda nel 1976

Il Nurburgring è il circuito automobilistico più famigerato al mondo ed è stato teatro di un incidente spettacolare nel 1976 che coinvolse il pilota di Formula 1 Niki Lauda. Immagini scioccanti mostravano l’auto da corsa di Sanchez ridotta a un ammasso di rottami, con la parte anteriore della sua Ferrari completamente distrutta. Il gigante spagnolo è stato visto sfrecciare in pista quando ha superato il limite di velocità nella famigerata curva Karussell.

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La testimonianza di un turista

Un turista britannico di 58 anni, testimone del terribile incidente, ha dichiarato: “Stava andando troppo veloce in curva, viaggiando fino a 110 km/h. Ha urtato violentemente la curva e la pista è stata immediatamente fermata con la bandiera rossa. Si tratta di una curva sopraelevata che si estende per oltre 180 gradi e lui ha chiaramente accelerato troppo, finendo dritto contro le barriere. La parte anteriore della sua Ferrari è stata completamente distrutta e i pezzi sono stati sparsi su tutta la pista. Penso che volesse solo divertirsi un po’ durante la settimana.”

Robert Sanchez infatti in questi giorni di pausa delle nazionali aveva deciso di girare al Nurburgring che permette, in determinate giornate, anche a singoli cittadini di provarlo.

La scelta di Fabregas

Sanchez aveva appena soffiato il posto da titolare del Como a Butez nel big-match di sabato scorso contro l’Inter. Fabregas aveva motivato così la scelta: “”Perché? Perché quando tu credi tanto nella tua squadra non è importante chi gioca, ma è importante quello in cui crediamo noi. Siamo così, abbiamo due grandi portieri, Jean ha fatto grandi partite con noi, Robert ha fatto grandi partite nella sua storia, per questo sono tranquillo. Ci sono tante dinamiche da gestire giocando ogni tre partite: è una cosa che bisogna trasmettere all’interno dello spogliatoio, senza dare troppe spiegazioni a loro”.