Como-Venezia, insulti sessisti all'arbitro e polemica infinita, la rabbia di Nicola: "Ne risponda l'Aia"

L'errore di Maria Sole Ferrieri Caputi sotto gli occhi di Orsato che era in tribuna: prima concede il rigore ai veneti per mani in area poi richiamata dal Var cancella tutto

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C’era anche il designatore Orsato in tribuna al Sinigaglia per Como-Venezia e sicuramente non era lì per applaudire i lariani di Fabregas per il loro campionato spettacolare: l’attenzione era per Maria Sole Ferrieri Caputi, rilanciata in A distanza di quasi cinque mesi ma il fischietto livornese ha deluso le aspettative.

L’errore dell’arbitro

Non arbitrava in A dal maggio 2026 (Lazio-Pisa, solo la seconda gara in A della scorsa stagione per lei dopo Udinese-Sassuolo) e alla prova del fuoco la Ferrieri Caputi ha fatto male, incappando in un errore clamoroso. Intorno alla mezzora del primo tempo, sullo 0-0. ha prima fischiato un calcio di rigore per gli ospiti per mani al limite dell’area di Milla e poi lo ha revocato dopo la revisione al monitor, rinnegando se stessa e scatenando le proteste dei lagunari.

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Le offese sessiste

L’arbitro ha pagato il contraccolpo, sbagliando anche altri interventi nella ripresa e si sono ascoltati anche commenti sessisti provenienti dagli spalti durante la gara: “Vai a fare la pasta al sugo o a passare l’aspirapolvere”.

La rabbia del Venezia

Deluso il tecnico del Venezia Nicola: “Secondo me l’arbitro ha deciso bene, non ho capito cosa è successo dopo. Già mettersi a confronto con certe squadre è difficile, la squadra sta dimostrando di avere idee e organizzazione. Alla terza partita in una settimana, stava seguendo lo spartito tattico che doveva: nel momento in cui lo fa e crea presupposti per andare in vantaggio, sposti. Magari il Como vince lo stesso, ma tu giochi in modo più fluido e convinto. Noi non dobbiamo abbatterci mai, gli altri devono fare ciò che compete loro. Ora tocca all’Aia intervenire, ne rispondano loro. È la seconda situazione in 3 giorni. Già non è facile giocare contro certe realtà e noi stiamo facendo nostro percorso: perdere punti per situazioni che non dipendono da noi fa innervosire”.

Anche Fabregas ha ammesso dopo la gara: “A me è sembrato rigore netto quando l’ho visto, però prima di venire qua mi sono informato se fosse rigore o no: non lo dico io, a me hanno detto che non è rigore perché Luis non muove il braccio e prova a mettere il braccio fuori. A me sembrava rigore, siamo stati fortunati, ma la gente che capisce più di me, la gente professionista, ha detto che non era rigore. Il nostro? Era più netto: se arriva la palla lì a Tasos e da dietro non lo toccano è gol. È difficile, lo dico con onestà”