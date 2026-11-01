Como-Venezia, moviola: Ferrieri Caputi che errore, il ritorno in A della livornese è un flop per colpa anche del Var

La prova dell’arbitro Ferrieri Caputi al Sinigaglia nel lunch match della decima giornata di serie A analizzata al microscopio da Luca Marelli, tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Al debutto stagionale in A non convince Maria Sole Ferrieri Caputi che si fa ingannare dal Var e torna sui suoi passi su un mani da rigore che andava invece concesso ai veneti. Vediamo cosa è successo al Sinigaglia nel lunch match della decima giornata di serie A.

Como-Venezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Inizio gara caratterizzato dai problemi dei giocatori che scivolano in continuazione sul manto erboso del Sinigaglia e da un miracolo di Stankovic – che nell’occasione si fa anche male – su Da Cunha. Al 28′ la Ferrieri Caputi concede un rigore per un mani al limite di Luis Milla. Il Var richiama l’arbitro all’on field review ma anzichè osservare se l’intervento è in area o meno la Caputi decide che non si tratta proprio di fallo punibile e revoca il penalty.

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Il rigore concesso

Primo giallo al 39’, è per Sohm per fallo su Nico Paz. Al 41′ nessun dubbio per l’intervento falloso di Juan Jesus in area che frana su Douvikas; rigore e giallo per il difensore brasiliano. Dal dischetto segna Da Cunha. Nella ripresa qualche fallo invertito o non chiamato tra tante proteste in campo con la livornese che fischia pochissimo. Nel finale ignorato un possibile rigore su Smolcic e ammonito subito dopo per simulazione Kaiki. Dopo il recupero finisce 1-0 con il Como che si porta a -2 dall’Inter.

La moviola di Marelli

Sui rigori del primo tempo dice la sua il talent di Dazn Luca Marelli: “Il tocco di braccio di Milla c’è stato, non è chiaro se si trova dentro o fuori area ma sulla punibilità non ci sono dubbi. La decisione dell’arbitro non mi trova per nulla d’accordo, il movimento del braccio è stato ad allargarsi e non a stringersi, erano state lasciate tante altre decisioni di campo molto meno palesi. Non ci sono dubbi invece sul rigore per il Como, per l’ammonizione c’è Il Dogso depenalizzato per Juan Jesus”. Sull’episodio finale Marelli è chiaro: “C’era fallo su Smolcic, giusta invece l’ammonizione per simulazione per Cuiki”.

Chi è l’arbitro Ferrieri Caputi

Laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, Maria Sole Ferrieri Caputi non è più una novità per la serie A, dove ha debuttato oltre due anna fa ma è stata utilizzata sempre poco nella massima serie. Attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Scatragli con Pairetto IV uomo, Cosso al Var e Giua all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Sohm, Juan Jesus, Kaiki.