Como-Venezia: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Como-Venezia, 10ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 1° novembre alle 12:30. Probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche.

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Ambizioni europee contro urgenza salvezza: Como–Venezia, 10ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca domenica 1° novembre alle 12:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. I lariani sono quinti con 20 punti: 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, 17 gol segnati e 8 subiti. Lagunari ultimi a quota 3: un successo, nessun pareggio e 8 sconfitte, con 6 reti realizzate e 19 incassate. Per i padroni di casa è un’occasione da sfruttare; per gli ospiti, una sfida per rilanciarsi.

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Probabili formazioni di Como–Venezia

Il Como dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1: Sánchez è indicato tra i pali, mentre Ramón e Kempf potrebbero comporre la coppia centrale, con Couto a destra e da Silva a sinistra. Le assenze di Chalobah, Addai, Liberali, Diao e Rodríguez ridurrebbero soprattutto le alternative offensive. Si va verso Perrone–Milla in mediana e da Cunha, Paz e Caqueret alle spalle di Douvikas. Il Venezia potrebbe rispondere con il 3-5-2: Halhal, Moreno e Nunes Jesus davanti a Stanković, con Hainaut e Haps sulle corsie. In mezzo dovrebbero trovare spazio Pérez, Sohm e Bašić; davanti, opzione Adams–Yeboah. Resta da valutare Helgason; non risultano segnalati squalificati.

Como (4-2-3-1): Sánchez ; Couto , Ramón , Kempf , da Silva ; Perrone , Milla ; da Cunha , Paz , Caqueret ; Douvikas .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Venezia (3-5-2): Stanković; Halhal, Moreno, Nunes Jesus; Hainaut, Pérez, Sohm, Bašić, Haps; Adams, Yeboah.

Gli indisponibili di Como–Venezia

L’infermeria condiziona entrambe le squadre, ma con ricadute differenti. Il Como deve rinunciare a diverse soluzioni per cambiare passo negli ultimi metri: le assenze di Diao, Addai e Rodríguez limitano la scelta degli attaccanti, mentre manca anche Liberali. Dietro pesa il forfait di Chalobah. Nel Venezia sono soprattutto le opzioni difensive a ridursi, senza Šverko, Correia e Franjić. Indisponibile anche Adorante, mentre Helgason è in dubbio e non va considerato un assente certo. Nei dati disponibili non sono riportate squalifiche.

Como : Chalobah (infortunio alla gamba), Addai (infortunio muscolare), Liberali (infortunio al polpaccio), Diao (infortunio alla coscia), Rodríguez (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio alla gamba), (infortunio muscolare), (infortunio al polpaccio), (infortunio alla coscia), (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno segnalato. Venezia: Šverko (infortunio all’anca), Correia (problema ai muscoli posteriori della coscia), Franjić (infortunio alla spalla), Adorante (infortunio alla schiena). In dubbio: Helgason (problema fisico di natura non specificata). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il Como arriva all’appuntamento con tre vittorie consecutive, tutte ottenute con due reti di scarto: un’accelerazione che consolida le ambizioni dei lariani. Nelle cinque gare elencate ha raccolto 10 punti, segnando 8 gol e subendone 4. Più complicato il percorso del Venezia, che nello stesso segmento ha conquistato 3 punti: il successo sul Napoli è rimasto isolato tra quattro sconfitte. La tabella segue l’ordine dalla partita meno recente alla più recente.

Squadra 1 2 3 4 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Como Sconfitta Pareggio Vittoria Vittoria Vittoria 3 1 1 10 Venezia Sconfitta Sconfitta Vittoria Sconfitta Sconfitta 1 0 4 3

Il dettaglio degli ultimi cinque risultati delle due squadre:

Como : Frosinone – Como 2-0; Como – Roma 0-0; Fiorentina – Como 1-3; Como – Sassuolo 2-0; Torino – Como 1-3.

: – 2-0; – 0-0; – 1-3; – 2-0; – 1-3. Venezia: Venezia–Lazio 0-2; Atalanta–Venezia 3-1; Venezia–Napoli 1-0; Genoa–Venezia 1-0; Venezia–Inter 0-2.

L’arbitro di Como–Venezia

La direzione di Como–Venezia è affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi. Gli assistenti saranno Rossi M. e Scatragli, con Pairetto nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR è designato Cosso, affiancato dall’AVAR Giua. La scheda arbitrale disponibile per la stagione 2026-27 riporta i dati anagrafici, ma non contiene statistiche aggiornate su incontri diretti, ammonizioni, espulsioni e rigori concessi: non è quindi possibile fornire un bilancio numerico verificato.

Statistiche interessanti e pillole sul match

La classifica indica un favorito, ma sono soprattutto i dettagli a spiegare il divario tra Como e Venezia. I lariani abbinano il momento positivo a una tradizione favorevole: nei quattro precedenti di Serie A non hanno mai perso contro i lagunari e al Sinigaglia hanno costruito, negli ultimi mesi, una notevole solidità difensiva. Le tre vittorie consecutive con almeno due gol di margine raccontano inoltre una squadra capace di trasformare la superiorità in risultati netti. Per gli ospiti, invece, il rendimento esterno rappresenta un ostacolo enorme: la lunga astinenza da successi in trasferta si somma a un avvio con otto sconfitte in nove giornate. Anche i tre autogol stagionali fotografano un periodo difficile. Sul piano tecnico, l’aggressività del Como nei recuperi offensivi potrebbe diventare decisiva. Riflettori su Paz, già incisivo tra reti e assist, e su Yeboah, chiamato a ritrovare il peso offensivo che lo ha reso un riferimento del Venezia tra questa stagione e la precedente.

Un avversario finora mai indigesto in Serie A: nei quattro incroci con il Venezia , il Como ha raccolto una vittoria e tre pareggi. Soltanto contro il Lecce , con otto incontri, i lariani hanno disputato più gare senza sconfitte nella competizione.

, il ha raccolto una vittoria e tre pareggi. Soltanto contro il , con otto incontri, i lariani hanno disputato più gare senza sconfitte nella competizione. Il fattore Sinigaglia ha una base storica: tra Serie A e Serie B, il Como ha perso appena due dei 16 confronti interni con il Venezia , vincendone otto e pareggiandone sei. Nei quattro disputati in casa negli anni Duemila sono arrivati due successi e due pareggi.

ha perso appena due dei 16 confronti interni con il , vincendone otto e pareggiandone sei. Nei quattro disputati in casa negli anni Duemila sono arrivati due successi e due pareggi. Tre vittorie consecutive con almeno due reti di vantaggio: il Como ha stabilito la propria miglior striscia in Serie A con queste caratteristiche. L’ultima squadra ad arrivare ad almeno quattro è stata l’ Inter , capace di spingersi fino a cinque nel dicembre 2024.

ha stabilito la propria miglior striscia in Serie A con queste caratteristiche. L’ultima squadra ad arrivare ad almeno quattro è stata l’ , capace di spingersi fino a cinque nel dicembre 2024. Difesa quasi blindata davanti al proprio pubblico: nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, disputate dall’inizio di maggio, il Como ha incassato un solo gol e mantenuto quattro volte la porta inviolata. Nel periodo nessuna squadra attualmente nei cinque maggiori campionati europei ha subito meno reti in casa.

ha incassato un solo gol e mantenuto quattro volte la porta inviolata. Nel periodo nessuna squadra attualmente nei cinque maggiori campionati europei ha subito meno reti in casa. Il Venezia vuole evitare un primato negativo: con un’altra sconfitta diventerebbe la seconda squadra nella storia della Serie A a perdere almeno nove delle prime dieci partite stagionali. Il precedente è il Varese 1965-66, fermo a un pareggio e nove ko.

vuole evitare un primato negativo: con un’altra sconfitta diventerebbe la seconda squadra nella storia della Serie A a perdere almeno nove delle prime dieci partite stagionali. Il precedente è il 1965-66, fermo a un pareggio e nove ko. La trasferta resta un tabù per il Venezia , senza vittorie nelle ultime 30 gare esterne di Serie A, con dieci pareggi e venti sconfitte. Soltanto Casale , Lecco e Ancona presentano serie aperte più lunghe, rispettivamente di 38, 34 e 34 incontri.

, senza vittorie nelle ultime 30 gare esterne di Serie A, con dieci pareggi e venti sconfitte. Soltanto , e presentano serie aperte più lunghe, rispettivamente di 38, 34 e 34 incontri. Tre autoreti complicano il bilancio del Venezia : nessuno ne conta di più nei cinque principali campionati europei, con l’ Elche alla pari. Due sono arrivate nell’ultimo turno contro l’ Inter .

: nessuno ne conta di più nei cinque principali campionati europei, con l’ alla pari. Due sono arrivate nell’ultimo turno contro l’ . Pressare alto paga: il Como guida questa Serie A per gol nati da un recupero offensivo, quattro. Da queste situazioni ha ricavato 16 conclusioni, un totale inferiore soltanto a quelli di Fiorentina e Roma .

guida questa Serie A per gol nati da un recupero offensivo, quattro. Da queste situazioni ha ricavato 16 conclusioni, un totale inferiore soltanto a quelli di e . Paz è uno dei due soli giocatori con almeno tre gol e tre assist nel torneo, insieme a Rabiot , a quota quattro reti e tre passaggi vincenti. Dopo aver contribuito a un gol in ciascuna delle ultime due giornate, cerca il terzo incontro consecutivo a segno o con un assist: eguaglierebbe il proprio record in Serie A del settembre 2025.

è uno dei due soli giocatori con almeno tre gol e tre assist nel torneo, insieme a , a quota quattro reti e tre passaggi vincenti. Dopo aver contribuito a un gol in ciascuna delle ultime due giornate, cerca il terzo incontro consecutivo a segno o con un assist: eguaglierebbe il proprio record in Serie A del settembre 2025. Tra questa stagione e la precedente, Yeboah è il giocatore del Venezia con più partecipazioni alle reti in campionato: venti, frutto di undici gol e nove assist tra Serie A e Serie B. Dopo aver firmato il primo gol lagunare di questo torneo contro il Frosinone, il 6 settembre, non ha però partecipato alle successive cinque marcature della squadra.

Le statistiche stagionali di Como e Venezia

Il confronto premia il Como nella gestione del pallone e nell’efficacia offensiva. I lariani registrano il 61,4% di possesso medio contro il 51,2% del Venezia, con una precisione nei passaggi dell’89,97% rispetto all’85,15% dei lagunari. Il divario diventa più evidente negli ultimi metri: 17 gol contro 6, 59 conclusioni nello specchio contro 39 e una conversione dei tiri del 13,08%, più che doppia rispetto al 6,25% ospite. Anche la tenuta difensiva separa le due squadre: il Como concede 0,89 gol a gara, il Venezia 2,11. Gli arancioneroverdi, tuttavia, hanno vinto più duelli aerei, 121 contro 99: una risorsa da valorizzare sui palloni alti.

Tra i singoli, Douvikas guida i marcatori del Como con 5 gol, seguito da Paz e Baturina a 3, Diao e Ramón a 2, da Silva e Liberali a 1. Paz è anche il miglior assistman lariano con 3 passaggi vincenti. Per il Venezia, Adams e Hainaut sono in testa con 2 reti ciascuno, davanti a Yeboah e Sagrado, entrambi a 1; Busio primeggia negli assist con 2. Sul fronte disciplinare, Baturina, Diao e Couto condividono il massimo del Como con 2 ammonizioni, mentre nel Venezia guidano Pérez, Moreno e Schingtienne con 3. Le schede non riportano un conteggio dei cartellini rossi, quindi non consentono di individuare un primatista nelle espulsioni. Tra i portieri delle probabili formazioni e delle rispettive panchine, Butez conta 2 gare senza subire gol e Stanković una; per Sánchez non risultano clean sheet registrati, mentre per Montipò non sono disponibili statistiche stagionali nella scheda consultata.

Statistica Como Venezia Posizione in classifica 5ª 20ª Punti 20 3 Partite giocate 9 9 Vittorie 6 1 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 8 Gol segnati 17 6 Gol subiti 8 19 Differenza reti +9 -13 Media gol segnati per partita 1,89 0,67 Media gol subiti per partita 0,89 2,11 Possesso palla medio 61,4% 51,2% Precisione dei passaggi 89,97% 85,15% Tiri totali, secondo la voce statistica fornita 130 96 Tiri nello specchio 59 39 Precisione di tiro 45,38% 40,62% Conversione dei tiri in gol 13,08% 6,25% Tiri subiti 121 146 Assist 14 6 Partite senza subire gol 2 1 Calci d’angolo 63 39 Pali e traverse colpiti 6 5 Dribbling riusciti 80 62 Duelli aerei vinti 99 121 Falli commessi 77 87 Cartellini gialli 11 20 Cartellini rossi Dato non riportato Dato non riportato Migliori marcatori Douvikas, 5 Adams e Hainaut, 2 Miglior assistman Paz, 3 Busio, 2 Giocatori con più ammonizioni Baturina, Diao e Couto, 2 Pérez, Moreno e Schingtienne, 3

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FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Venezia? Como-Venezia, valida per la 10ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca domenica 1° novembre 2026 alle ore 12:30 italiane. Dove si gioca Como-Venezia? Como-Venezia si disputa allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Venezia? L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi, assistita da Rossi M. e Scatragli. Pairetto è il quarto ufficiale, Cosso è al VAR e Giua è l’AVAR.