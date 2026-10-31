Per lui – e per il ct del Portogallo Jorge Jesus – è una mazzata, per la Juventus – forse – una buona notizia. Francisco Conceicao è stato squalificato per tre giornate dal Comitato Etico e Disciplinare della UEFA in seguito all’espulsione rimediata durante la sfida tra Portogallo e Norvegia, vinta dai lusitani per 2-1 allo Stadio do Dragao, nella quarta giornata di Nations League.
Il rosso di Mariani
Il giocatore era stato prima ammonito dall’arbitro italiano Maurizio Mariani all’86’ per perdita di tempo (non aveva reagito prontamente all’ordine di sostituzione), lui aveva replica con un gesto irriverente col pollice e qualche parolina pesante verso il direttore di gara e allora è scattata l’espulsione. La sanzione della UEFA è legata soprattutto al comportamento del giocatore nei confronti della direzione arbitrale: nel referto si fa riferimento a “insulti e linguaggio offensivo” rivolti all’arbitro.
La tensione nel post-partita
La tensione è proseguita anche dopo, quando il giocatore della Juventus, mentre lasciava il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, ha avuto un diverbio con il quarto uomo Zufferli ed è stato allontanato grazie all’intervento di alcuni membri dello staff della Nazionale portoghese.
Le gare che salterà Conceicao
La squalifica costringerà Conceicao a saltare le ultime due gare della fase a gironi, contro la Danimarca, in programma il 14 novembre a Braga, e contro il Galles, il 17 novembre a Cardiff. Il Portogallo ha già conquistato la qualificazione ai quarti di finale, ma l’attaccante dovrà rinunciare anche alla gara d’andata della fase a eliminazione diretta, prevista per marzo. La Federazione calcistica portoghese (FPF) ha comunque la possibilità di presentare ricorso contro la decisione della UEFA.
Per la Juve nessuna conseguenza grave, anzi: il portoghese potrà rimanere a Torino a lavorare durante la sosta e recuperare la forma migliore dopo il periodo passato ai box per la lussazione della spalla.