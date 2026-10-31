L'esterno della Juventus punito severamente dopo il cartellino rosso rimediato il 5 ottobre scorso in Portogallo-Norvegia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Per lui – e per il ct del Portogallo Jorge Jesus – è una mazzata, per la Juventus – forse – una buona notizia. Francisco Conceicao è stato squalificato per tre giornate dal Comitato Etico e Disciplinare della UEFA in seguito all’espulsione rimediata durante la sfida tra Portogallo e Norvegia, vinta dai lusitani per 2-1 allo Stadio do Dragao, nella quarta giornata di Nations League.

Il rosso di Mariani

Il giocatore era stato prima ammonito dall’arbitro italiano Maurizio Mariani all’86’ per perdita di tempo (non aveva reagito prontamente all’ordine di sostituzione), lui aveva replica con un gesto irriverente col pollice e qualche parolina pesante verso il direttore di gara e allora è scattata l’espulsione. La sanzione della UEFA è legata soprattutto al comportamento del giocatore nei confronti della direzione arbitrale: nel referto si fa riferimento a “insulti e linguaggio offensivo” rivolti all’arbitro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La tensione nel post-partita

La tensione è proseguita anche dopo, quando il giocatore della Juventus, mentre lasciava il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, ha avuto un diverbio con il quarto uomo Zufferli ed è stato allontanato grazie all’intervento di alcuni membri dello staff della Nazionale portoghese.

Le gare che salterà Conceicao

La squalifica costringerà Conceicao a saltare le ultime due gare della fase a gironi, contro la Danimarca, in programma il 14 novembre a Braga, e contro il Galles, il 17 novembre a Cardiff. Il Portogallo ha già conquistato la qualificazione ai quarti di finale, ma l’attaccante dovrà rinunciare anche alla gara d’andata della fase a eliminazione diretta, prevista per marzo. La Federazione calcistica portoghese (FPF) ha comunque la possibilità di presentare ricorso contro la decisione della UEFA.

Per la Juve nessuna conseguenza grave, anzi: il portoghese potrà rimanere a Torino a lavorare durante la sosta e recuperare la forma migliore dopo il periodo passato ai box per la lussazione della spalla.