Incredibile impresa di 'Lollo', al debutto bis sulla panchina delle piemontesi dopo aver preso il posto di Barbolini: rimonta da 0-2. La russa fa 39 punti, la svedese "solo" 34.

Com’è finito il match di Champions tra la squadra più in forma del volley femminile italiano e quella forse più in crisi? Con l’incredibile vittoria di Novara in casa di Conegliano. La pallavolo si conferma sport bellissimo e capace di regalare ogni tanto anche qualche sorpresa. Quella maturata al PalaVerde è davvero grossa: al debutto nel gruppo B di Champions League le Pantere di Santarelli si sono fatte ribaltare, da 2-0 a 2-3, dalla “sgangherata” Igor di questo avvio di stagione, proprio la squadra che n A1 viaggia al settimo posto e che ha appena esonerato Massimo Barbolini per riaccogliere Lorenzo Bernardi.

Tolok inarrestabile, Haak pure: ma vince Novara

In pochi giorni “Mister Secolo” ha trasformato il sestetto piemontese. Ha rimesso Tatiana Tolok nel suo ruolo naturale di opposta e la russa che tutti vogliono sul mercato (Conegliano compresa) ha firmato una prestazione irreale: 39 punti totali, un fulmine di guerra capace addirittura di oscurare la prova dell’altra extraterrestre in campo, Isabelle Haak. I 34 punti della svedese, alla fine, sono sembrati addirittura pochi visto il clamoroso punteggio. Conegliano dopo esser scappata via sul 2-0 (25-18 e 25-20) ha accusato un passaggio a vuoto nel terzo parziale (18-25), si è piantata nel quarto (21-25, da 14-10) e ha perso poi in volata il quinto (13-15).

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La rivincita di Bernardi, il nuovo miracolo di ‘Lollo’

Una grande soddisfazione per Bernardi e per le sue ragazze, finalmente protagoniste di una grande impresa dopo aver ingoiato tanti bocconi amari. Per ‘Lollo’ una vittoria dal sapore di rivincita dopo le critiche del passato e le vecchie ruggini con Santarelli. “Non c’era modo migliore per iniziare questo nuovo percorso e faccio i complimenti alla squadra per quello che ha messo in campo, dimostrando di avere qualità importanti”, le parole di Bernardi. “Non è una vittoria che ci deve esaltare né che deve farci pensare di aver superato le difficoltà ma sicuramente è una prestazione che ci rende orgogliosi. Dovremo metterla da parte in fretta perché domenica ci aspetta un’altra partita tosta, forse ancor più di questa”.

Santarelli mastica amaro, passo falso dopo Milano

E Santarelli? Il ‘mago di Foligno’ non è riuscito a cambiare in corsa l’esito di una partita che s’è complicata all’improvviso. O forse non tanto all’improvviso. “Neanche nei primi due set siamo stati precisi, ma siamo stati più intelligenti”, l’ammissione. “Nel terzo ho chiesto alla squadra di darsi una svegliata, poi ho provato a girare la squadra, ma nel quarto si è spenta di nuovo la luce. Ci siamo innervositi, potevamo sicuramente far meglio in diverse situazioni. Merito a Novara, noi abbiamo fatto una partita a metà e a metà non serve a niente. Se mi pento dei cambi? No, sono rotazioni che dovevo fare, molte giovani hanno debuttato in Champions“.