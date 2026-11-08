Il testa a testa al vertice della Serie A1 continua, le Pantere piegano Macerata e raggiungono il Vero Volley. Tatiana trascina Novara e infiamma il mercato.

Il testa a testa tra Milano e Conegliano continua. Le squadre di Blengini e di Santarelli condividono la vetta della classifica della Serie A1 di volley femminile, entrambe hanno vinto tutte e sette le partite giocate fino a questo momento. Al momentaneo allungo di Egonu e compagne, che avevano sbancato con grande autorevolezza il parquet di Scandicci nell’anticipo del sabato, hanno risposto le Pantere domenica pomeriggio piegando in tre set Macerata. Successo anche per Novara della scatenata Tatiana Tolok, che è una delle protagoniste del volley mercato per il prossimo anno. Non da sola: insieme a un’altra russa.

Conegliano soffre ma piega Macerata in 3 set

La breve fuga solitaria di Milano è durata poche ore, “colpa” del 3-0 rifilato da Conegliano al sestetto di Balducci. Vittoria “sudata”, comunque, con Santarelli costretto a chiamare subito timeout dopo un parzialino di 1-6 nel primo set e con parziali molto tirati in tutte e tre le frazioni: 25-20, 25-22 e 25-21. MVP della gara Anna Piovesan, giovane schiacciatrice lanciata dall’inizio dal tecnico delle venete e autrice di 17 punti. “Sono felice, felice per aver trovato spazio e per aver dato il mio contributo stasera”, le sue parole a fine match. “Era la mia prima da titolare in stagione e ho ritrovato un po’ di ritmo, c’erano tanti parenti e amici a seguirmi stasera al Palaverde, saluterò tutti e condividerò la gioia con loro”.

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Tolok trascina Novara, il mercato s’infiamma

Santarelli si gode la crescita di Piovesan ma per l’anno prossimo punta all’ingaggio di Tatiana Tolok, MVP in Cuneo-Novara con 31 punti in quattro set, decisivi per il successo da tre punti (1-3) del sestetto di Barbolini. La russa è uno dei pezzi pregiati del mercato ed è sul taccuino di Conegliano, mentre Milano e Scandicci – stando a rumors sempre più insistenti – si contendono Arina Fedorotseva, formidabile schiacciatrice classe 2004, compagna di squadra di Alessia Orro al Fenerbahce. Tutti questi movimenti, naturalmente, sono riferiti alla prossima stagione: nel volley il mercato viaggia con sette mesi d’anticipo.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, i risultati della settima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. In settimana si è consumato il settimo turno con le vittorie del Galatasaray di Sylla e dell’Eczacibasi di Antropova.

Volley, settima giornata

Talmassons-Firenze 3-0

Chieri-Vallefoglia 3-2

Scandicci-Milano 0-3

Conegliano-Macerata 3-0

San Giovanni-UYBA 1-3

Cuneo-Novara 1-3

Brescia-Bergamo 2-3

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 21 punti

Chieri 16 punti

Vallefoglia 15 punti

Scandicci, Novara 13 punti

Bergamo 12 punti

Talmassons 9 punti

UYBA 7 punti

Macerata 6 punti

San Giovanni, Firenze 4 punti

Brescia, Cuneo 3 punti

Serie A1, ottava giornata (11-12 novembre)