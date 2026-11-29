Vittoria in quattro set per le Pantere su San Giovanni, 25 punti per Merit. Seconda vittoria per 'Lollo' dal ritorno in panchina, gran colpo di Bergamo sul campo di Chieri.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Conegliano si riprende la vetta solitaria della classifica, il breve periodo del primato in condominio con Milano è durato lo spazio di una serata. Vittoria da tre punti, l’ennesima in undici partite per le Pantere, che però soffrono e rischiano contro San Giovanni, vincendo “soltanto” 3-1. Alle spalle della coppia di testa, cadono Chieri e Vallefoglia: le piemontesi battute in casa da Bergamo, le marchigiane asfaltate dalla rinvigorita Igor di Bernardi. Seconda vittoria dal ritorno in panchina per “Mister Secolo”, che dopo l’impresa di Champions contro Conegliano ha superato anche una delle squadre più in forma del campionato.

San Giovanni spaventa Santarelli: finisce 3-1

Quanta fatica, forse troppa per le previsioni di Santarelli contro San Giovanni per le campionesse in carica. Dopo un primo set vinto largamente, ecco la reazione di Jehlarova e compagne, brave a vincere 23-25 il secondo e a contendere fino alla fine il terzo: 25-22. Poi la gioia del PalaVerde per l’ennesimo successo, griffato soprattutto dai 25 punti di Adigwe, in versione “Egonu”. Otto, invece, i punti firmati da Cekulaev: “Per me è fantastico giocare due volte di fila al Palaverde in tre giorni”, le parole di Anastasia. “Una bella emozione, ma oggi contava vincere la partita per continuare la striscia in campionato e resettare il ko in Champions, fortunatamente ci siamo riusciti contro un’ottima Consolini”.

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Novara è un’altra squadra, scivolone Chieri

A proposito di Champions, nuova prestazione super di Novara e rotondo 3-0 a Vallefoglia. Top scorer la “solita” Tatiana Tolok, autrice di 25 punti. “Siamo molto contente, per noi è una vittoria importante che da continuità alla bella vittoria di Champions League con Conegliano. Non era facile, Vallefoglia sta facendo bene ma noi abbiamo spinto fin dall’inizio e abbiamo conquistato punti pesanti. Non solo, ovviamente dopo queste due vittorie anche l0umore è al massimo e ora ci prepariamo alle prossime partite che saranno altrettanto toste e importanti”. Ruzzolone invece per Chieri contro Bergamo: 22 punti per Kipp e 21 di Pietrini nell’esaltante 1-3 delle orobiche.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della undicesima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo è iniziato anche il cammino delle italiane nelle coppe europee, con le sfide del primo turno della fase a gironi di Champions e gli incontri d’andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup: buone notizie per (quasi) tutte le italiane.

Volley, undicesima giornata

Talmassons-Milano 0-3

Cuneo-Scandicci 0-3

Novara-Vallefoglia 3-0

Brescia-UYBA 2-3

Conegliano-San Giovanni 3-1

Firenze-Macerata 3-1

Chieri-Bergamo 1-3

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano 33 punti

Milano 30 punti

Chieri 25 punti

Vallefoglia, Scandicci 23 punti

Bergamo 20 punti

Novara 19 punti

San Giovanni, Talmassons 12 punti

UYBA, Firenze 10 punti

Macerata 6 punti

Brescia, Cuneo 4 punti

Serie A1, dodicesima giornata (4-6 dicembre)