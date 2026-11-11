Continua il duello in vetta tra Milano e Conegliano: la Numia batte con qualche difficoltà Brescia, l'Imoco passa con autorità a Novara e continua la striscia di soli 3-0. Scandicci, harakiri a San Giovanni

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Continuano ad andare a braccetto, Conegliano e Milano. Che tra una decina di giorni si ritroveranno l’una di fronte all’altra in una sfida che profuma già di resa dei conti nella volata per il primo posto in regular season, perché pensare di tenere il passo delle due battistrada è oggettivamente troppo per chiunque. Se n’è accorta anche Novara, che pure rappresentata un ostacolo bello e buono per le Pantere di Santarelli. Che invece hanno fatto apparire semplice anche ciò che semplice (sulla carta) non lo è: netto 3-0 con parziali piuttosto eloquenti (25-21, 25-18, 25-21) e vetta confermata a punteggio pieno, con Milano che ha risposto con la stessa moneta, seppur Brescia sia riuscita a strappare un set a casa della Numia.

Brescia, che cuore: per due set mette paura a Egonu

Alla fine però Blengini sull’ottovolante c’è salito lo stesso, trascinato dai 32 punti di Paola Egonu, in una delle classiche serate “in ufficio”. Per due set almeno, però, c’è stato da sudare, col primo parziale conquistato dalle meneghine ai vantaggi (27-25) dopo essere state avanti anche di 5 punti sul 20-15, con Brescia che dopo una grande rimonta ha pagato a caro prezzo qualche errore di troppo nel finale di set.

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Nel secondo però la Millenium s’è rimessa eccome in carreggiata: ha ripreso la Numia dopo il primo tentativo di fuga sull’11-7 poi ha messo la freccia con un muro di Markovic su Sato a quota 16 e da quel momento ha tenuto la barra dritta, beneficiando anche di uno dei pochi errori di serata di Egonu sul 22-23 grazie al quale è andata a collezionare due palle set (buona la seconda, con Novosel che attacca al centro e non trova resistenza per il 23-25 finale).

Dal terzo set in poi Milano ha rimesso però il pilota automatico: la grande protagonista è diventata Alessia Gennari, determinante prima a muro e poi con un paio di attacchi utili per prendere il largo e Sato a firmare l’ace per chiudere i conti (25-18), mentre nel quarto Brescia ha retto fino al 18-17, quando un attacco brutale di Egonu e un ace di Sartori hanno spedito la Numia verso il 25-20 finale.

Conegliano senza rivali: Haak indomabile a Novara

La partita più tosta sulla carta ce l’aveva Conegliano, ma al PalaIgor di Novara partita nel vero senso della parola non c’è stata, se non nella prima parte del set d’apertura, quando l’Imoco ha dovuto inseguire dal 12-16 prima di ribaltare completamente l’inerzia dell’incontro. Perché le Pantere da quel momento in poi hanno dominato, al netto di un turnover che stavolta Santarelli non s’è concesso, quasi a voler testare le titolari tutte assieme (assente solo l’infortunata Fahr).

Sugli scudi la solita Isabelle Haak, autrice di 22 punti col 67% in attacco, ma bene sono andate anche Zhu (16 punti con il 61% di efficienza offensiva) e l’ormai non più sorprendente Linda Manfredini, che ha messo giù 8 palloni (gli stessi di Gabi), di cui uno a muro e uno al servizio.

Conegliano non è sembrata neppure voler forzare troppo, aspettando semplicemente il momento per affondare i colpi contro una Novara che ha ottenuto un fatturo considerevole dalla solita Tolok (17 punti) e pure da Grobelna, che ha chiuso a quota 12. Barbolini però ha sbattuto il muso contro una corazzata, e per ora in classifica l’Igor Gorgonzola deve accontentarsi di remare nelle posizione di mezzo, lontana dalla terza piazza occupata da Chieri.

Scandicci si butta via: da 2-0 a 2-3 a San Giovanni

Proprio Chieri ha stampato una delle 4 vittorie esterne della serata, andando a vincere senza grosse difficoltà in casa di Firenze grazie ai 15 punti di Nemeth e ai 12 di una ritrovata Stella Nervini (bene anche l’altra schiacciatrice di serata, la Eggleston, autrice di 10 punti). Colpaccio di Talmasson che passa 3-1 in casa di Macerata e aggancia il treno delle migliori 8, che tra appena 5 giornate avrà una sua importanza capitale perché andrà a delineare il tabellone di Coppa Italia. Vallefoglia vince non senza sofferenza al tiebreak in casa della UYBA, risalendo da 1-2 e confermandosi così quarta forza del torneo.

Chi invece si lecca le ferite e rivede le streghe è Scandicci, che incassa una brutta battuta d’arresto (la quarta stagionale) in casa di San Giovanni. Un ko. che matura nel modo più beffardo e inatteso: le toscane erano avanti 2-0 e in totale controllo, ma si sono fatte rimontare dalle romagnole che hanno vinto praticamente sempre col minimo scarto i successi tre parziale (25-22, 30-28, 15-13), trascinate dai 25 punti di Jessica Rivero. Gaspari paga invece la serata difficile di Van Ryk e adesso vede prefigurarsi scenari di crisi: per molti l’ombra di Bernardi incombe sull’ex tecnico di Milano, con la classifica che vede le toscane al quinto posto, a -10 dalla coppia di testa.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri dell’ottava giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Nel weekend si è consumato l’ottavo turno con Antropova al solito devastante e con successi per Orro e Sylla.

Volley, ottava giornata

Macerata-Talmassons 1-3

Firenze-Chieri 0-3

Milano-Brescia 3-1

UYBA-Vallefoglia 2-3

San Giovanni-Scandicci 3-2

Novara-Conegliano 0-3

Bergamo-Cuneo (12 novembre ore 20.50)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 24 punti

Chieri 19 punti

Vallefoglia 17 punti

Scandicci 14 punti

Novara 13 punti

Bergamo*, Talmasson 12 punti

UYBA 8 punti

Macerata, San Giovanni 6 punti

Firenze 4 punti

Brescia, Cuneo* 3 punti

*una partita in meno

Serie A1, nona giornata (14-15 novembre)