Completato il quadro della quinta giornata coi due recuperi: le Pantere e Milano già in fuga, continua la rimonta della Savino Del Bene che vince il big match con Novara.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Festa grande al PalaVerde e non solo per la conquista della Supercoppa italiana, il primo trofeo stagionale conquistato dalle ragazze di Conegliano sabato scorso a Bari a spese di Scandicci. Le Pantere non lasciano scampo a Vallefoglia, che pure si era presentata al match a una sola lunghezza di distanza dalle campionesse d’Italia, e agguantano Milano in vetta alla classifica. Dopo cinque giornate, Santarelli e Blengini sono già in fuga Scudetto con ampio margine su tutte le altre. Ma prosegue la risalita di Scandicci: vittoria pesante per il sestetto di Gaspari su Novara nell’altro recupero della quinta giornata di Serie A1.

Haak e Zhu show, Conegliano fa un sol boccone di Vallefoglia

Non c’è storia tra Conegliano e Vallefoglia: Santarelli si concede il lusso di far riposare Fahr, ma la sua squadra vince lo stesso. Anzi stravince, 3-0 con parziali eloquenti: 25-15, 25-16 e 25-11. Protagoniste assolute Haak e Zhu, autrici rispettivamente di 13 e 15 punti. Egonu agguantata in classifica, la soddisfazione delle gialloblu è sintetizzata dalle parole di Adigwe a fine match: “Siamo soddisfatte della gara, battere una squadra attrezzata come Vallefoglia in questo modo non era per niente scontato ed esserci riuscite ci dà soddisfazione. Sono contenta della staffetta con Haak, se riesco ad incidere è merito delle mie compagne che creano il ritmo e l’energia giusta per farmi entrare in campo bene”.

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Van Ryk fa la Antropova e batte Tolok: Scandicci-Novara 3-2

Continua la risalita di Scandicci, che ha vinto le ultime tre partite di campionato e ha perso a testa alta la finale di Bari con Conegliano. Per le toscane sofferto 3-2 su Novara, altra big che ha iniziato la stagione con qualche sconfitta di troppo. Bel duello tra Van Ryk e Tolok, vinto dalla giocatrice di casa: 24 punti contro i 23 della stella della squadra di Barbolini. “Dopo la Supercoppa la squadra era estremamente scarica, non in senso negativo, ma perché la sconfitta ci ha lasciato un’enorme delusione, avendo dato davvero l’anima”, l’ammissione di coach Gaspari. ” Vincere una partita del genere in rimonta, dopo due set estremamente negativi, è comunque una prova di grande orgoglio, perché dall’altra parte della rete c’era Novara”.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della quinta giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Intanto sabato scorso a Bari è stata assegnata la Supercoppa italiana, il primo trofeo stagionale: Conegliano ha avuto la meglio su Scandicci in quattro set, Santarelli continua ad aggiungere trofei alla sua straordinaria collezione.

Volley, quinta giornata

Milano-UYBA 3-0

Talmassons-Chieri 0-3

Brescia-Macerata 1-3

Cuneo-Firenze 3-1

San Giovanni-Bergamo 2-3

Conegliano-Vallefoglia 3-0

Scandicci-Novara 3-2

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 15 punti

Chieri, Vallefoglia 11 punti

Bergamo, Scandicci 10 punti

Novara 7 punti

Talmassons 6 punti

San Giovanni, Firenze, UYBA 4 punti

Macerata, Cuneo 3 punti

Brescia 2 punti

Serie A1, sesta giornata (31 ottobre-1 novembre)