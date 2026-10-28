Nei recuperi della 5a giornata le Pantere ospitano Vallefoglia e mostrano ai tifosi il primo trofeo stagionale, scontro tra deluse in Toscana. La schiacciatrice trascina Bergamo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il quadro della quinta giornata di Serie A1 di volley femminile si completa coi due recuperi del mercoledì sera. In campo le due formazioni protagoniste della Supercoppa giocata sabato scorso a Bari, vinta da Conegliano e Scandicci. Le Pantere ospitano la lanciatissima Vallefoglia, terza in classifica, mentre Scandicci affronta in una sorta di derby tra deluse un’altra big che ha iniziato la stagione con qualche battuta d’arresto di troppo: Novara. Intanto Bergamo ha vinto l’altro recupero giocato nella serata di martedì in casa di San Giovanni: successo al tie-break con ottima prestazione di una ritrovata Pietrini.

Volley, i recuperi Conegliano-Vallefoglia e Scandicci-Novara

Per riacciuffare Egonu e Milano, Conegliano deve vincere in tre o in quattro set contro Vallefoglia. Giovannini è pronta a vestirsi da guastafeste, Santarelli non si fida troppo delle marchigiane: “Siamo tornati molto carichi e soddisfatti da Bari. Nonostante l’assenza di Omoruyi la Megabox ha fatto una grande partenza di campionato, è una delle squadre più in forma”. Scandicci affronta Novara e coach Gaspari si aspetta progressi: “Dovremo continuare a lavorare sulla crescita di tutta la squadra, un percorso che stiamo cercando di portare avanti dall’inizio del campionato”. L’input a Novara lo dà Grobelna: “Sarà fondamentale rimanere in partita e reagire”.

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Bergamo e Pietrini tornano grandi: vittoria su San Giovanni

Due punti d’oro per Bergamo, corsara sul campo di San Giovanni in un match dai due, forse anche tre volti. Per le lombarde successo al tie-break sul punteggio di 20-22, dopo una maratona di emozioni: sotto di due set, San Giovanni si era riportata in parità sul 2-2. Quattro giocatrici in doppia cifra tra le bergamasche, illuminate dalla regia di Allaoui: Kipp (20 punti e MVP), Stigrot (18), Pietrini (17) e Meli (14, autrice del punto decisivo). Pietrini, in particolare, grazie alla maggiore continuità sta ritrovando lo smalto dei giorni migliori. La scelta di lasciare Milano per Bergamo si sta rivelando azzeccata e chissà che Velasco non possa ripensare a lei in ottica Nazionale.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della quinta giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Intanto sabato scorso a Bari è stata assegnata la Supercoppa italiana, il primo trofeo stagionale: Conegliano ha avuto la meglio su Scandicci in quattro set, Santarelli continua ad aggiungere trofei alla sua straordinaria collezione.

Volley, quinta giornata (28 ottobre)

Milano-UYBA 3-0

Talmassons-Chieri 0-3

Brescia-Macerata 1-3

Cuneo-Firenze 3-1

San Giovanni-Bergamo 2-3

Conegliano-Vallefoglia (28 ottobre ore 20)

Scandicci-Novara (28 ottobre ore 20.30)

Classifica Serie A1 volley femminile

Milano 15 punti

Conegliano* 12 punti

Vallefoglia*, Chieri 11 punti

Bergamo 10 punti

Scandicci* 8 punti

Novara*, Talmassons 6 punti

San Giovanni, Firenze, UYBA 4 punti

Macerata, Cuneo 3 punti

Brescia 2 punti

*1 partita in meno

Serie A1, sesta giornata (31 ottobre-1 novembre)