Conference League, la classifica: l’Atalanta rischia, Salah ko, Ajax scatenato

Tutti i risultati e i marcatori della terza giornata di Conference League: delude l'Atalanta, l'Ajax ne fa sei. La classifica aggiornata

È terminata la terza giornata della League Phase della Conference League 2026/27 e siamo quindi arrivati al giro di boa. Ora che restano soltanto tre partite da giocare, è possibile cominciare a fare i primi calcoli in vista del prossimo turno. Partenza top per Lugano, Panathinaikos, Twente e Monaco, tutte a 9 punti. Per l’Atalanta, invece, che ha pareggiato 1-1 contro il Kairat Almaty, la situazione comincia a diventare complicata. La squadra di Sarri è a 4 punti e per il momento è tra le prime 24 ma dovrà dare una svolta se non vorrà rischiare di essere eliminata.

L’Ajax ne fa 6, delusione Atalanta, il Lugano non si ferma

Super partita per l’Ajax, che si prende la scena grazie alla vittoria per 6-1 sul Midtjylland. In particolare, scatenato Arokodare, autore di 2 gol e 1 assist. Parlano tanto italiano i greci del Panathinaikos, che hanno battuto 2-1 il CSKA Sofia anche grazie alla rete dell’ex Milan Calabria. Delude l’Atalanta di Sarri, che non riesce ad andare oltre l’1-1 con il Kairat, mentre incassa una pesante sconfitta il Trabzonspor di Salah, battuto 1-0 dal Friburgo. Una delle più grandi sorprese di questa Conference League, però, resta il Lugano che con il netto 3-0 contro il Kauno Zalgiris sale a quota tre vittorie su tre. Continua il periodo no del Pafos, battuto dal Twente e fermo a 1 punto. I ciprioti lo scorso anno avevano giocato in Champions League ma questa stagione non hanno iniziato con il piede giusto.

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Tutti i risultati e i marcatori della terza giornata

Aarhus-Braga 0-0

Atalanta-Kairat Almaty 1-1

53′ Gual (K), 82′ Krstovic (A)

53′ Gual (K), 82′ Krstovic (A) KuPS-Gent 0-0

Lincoln-Hajduk Spalato 1-0

89′ autogol Hadzikadunic (L)

89′ autogol Hadzikadunic (L) Midtjylland-Ajax 1-6

9′ Arokodare (A), 28′ Etim (M), 52′ Arokodare (A), 59′ Wijndal (A), 67′ Klaassen (A), 74′ Gloukh (A), 82′ Marcos Leonardo (A)

9′ Arokodare (A), 28′ Etim (M), 52′ Arokodare (A), 59′ Wijndal (A), 67′ Klaassen (A), 74′ Gloukh (A), 82′ Marcos Leonardo (A) Mjallby-Borac Banja Luka 2-0

54′ Bergstrom (M), 88′ Enggaard (M)

54′ Bergstrom (M), 88′ Enggaard (M) Stella Rossa-Inter Escaldes 2-1

62′ Arellano (I), 80′ Lucic (S), 90’+2 autogol J.Diaz (S)

62′ Arellano (I), 80′ Lucic (S), 90’+2 autogol J.Diaz (S) Thun-Hearts 3-1

22′ autogol McCart (T), 34′ Labeau (T), 57′ Dursun (T), 82′ Findlay (H)

22′ autogol McCart (T), 34′ Labeau (T), 57′ Dursun (T), 82′ Findlay (H) Trabzonspor-Friburgo 0-1

14′ Kubler (F)

14′ Kubler (F) Copenaghen-Iberia 2-1

19’ rig. Elyounoussi (C), 22’ Carrizo (C), 30’ Dzagania (I)

19’ rig. Elyounoussi (C), 22’ Carrizo (C), 30’ Dzagania (I) Getafe-Brighton 0-1

64’ Yalcouye

64’ Yalcouye Lugano-Kauno Zalgiris 3-0

11’ Cimignani, 24’ Alioski, 32’ Dos Santos

11’ Cimignani, 24’ Alioski, 32’ Dos Santos Monaco-Nordjaelland 2-0

33’ Detourbet, 90’+1’ Abline

33’ Detourbet, 90’+1’ Abline Panathinaikos-CSKA Sofia 2-1

41’ Calabria (P), 43’ Almeida (C), 68’ Taborda (P)

41’ Calabria (P), 43’ Almeida (C), 68’ Taborda (P) Riga-Jablonec 1-1

35’ rig. Reginaldo Ramires (R), 49’ Nebyla (J)

35’ rig. Reginaldo Ramires (R), 49’ Nebyla (J) St-Truiden-Brann 1-1

48’ Ishiwatari (S), 79’ Mathisen (B)

48’ Ishiwatari (S), 79’ Mathisen (B) Twente-Pafos 3-1

40’ Lele (P), 62’ Nijstad (T), 76’ Orjasaeter (T), 82’ Weidmann (T)

40’ Lele (P), 62’ Nijstad (T), 76’ Orjasaeter (T), 82’ Weidmann (T) Universitatea Craiova-Egnatia 2-0

24’ Cicaldau, 32’ Bancu

La classifica aggiornata di Conference League

In testa alla classifica della League Phase di Conference League dopo tre giornate ci sono Lugano, Panathinaikos, Twente e Monaco, tutte a 9 punti. Tra le prime otto ci sono anche Brighton, Brann, Copenaghen e Craiova, tutte a 7 punti ma davanti a Mjallby e St Truiden per via della differenza reti. Un po’ più indietro l’Atalanta, ferma a 4 punti e in 16esima posizione (e ora anche Sarri rischia). Fanalino di coda per Inter Escaldes e Kauno Zalgiris, ancora alla ricerca della prima vittoria. È bene ricordare che le prime otto in classifica andranno direttamente agli ottavi di finale, le squadre dalla posizione 9 alla 24 andranno ai sedicesimi mentre le ultime dodici verranno eliminate.