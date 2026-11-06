Conference League, la classifica: l’Atalanta rischia, Salah ko, Ajax scatenato

È terminata la terza giornata della League Phase della Conference League 2026/27 e siamo quindi arrivati al giro di boa. Ora che restano soltanto tre partite da giocare, è possibile cominciare a fare i primi calcoli in vista del prossimo turno. Partenza top per Lugano, Panathinaikos, Twente e Monaco, tutte a 9 punti. Per l’Atalanta, invece, che ha pareggiato 1-1 contro il Kairat Almaty, la situazione comincia a diventare complicata. La squadra di Sarri è a 4 punti e per il momento è tra le prime 24 ma dovrà dare una svolta se non vorrà rischiare di essere eliminata.
- L'Ajax ne fa 6, delusione Atalanta, il Lugano non si ferma
- Tutti i risultati e i marcatori della terza giornata
- La classifica aggiornata di Conference League
L’Ajax ne fa 6, delusione Atalanta, il Lugano non si ferma
Super partita per l’Ajax, che si prende la scena grazie alla vittoria per 6-1 sul Midtjylland. In particolare, scatenato Arokodare, autore di 2 gol e 1 assist. Parlano tanto italiano i greci del Panathinaikos, che hanno battuto 2-1 il CSKA Sofia anche grazie alla rete dell’ex Milan Calabria. Delude l’Atalanta di Sarri, che non riesce ad andare oltre l’1-1 con il Kairat, mentre incassa una pesante sconfitta il Trabzonspor di Salah, battuto 1-0 dal Friburgo. Una delle più grandi sorprese di questa Conference League, però, resta il Lugano che con il netto 3-0 contro il Kauno Zalgiris sale a quota tre vittorie su tre. Continua il periodo no del Pafos, battuto dal Twente e fermo a 1 punto. I ciprioti lo scorso anno avevano giocato in Champions League ma questa stagione non hanno iniziato con il piede giusto.
Tutti i risultati e i marcatori della terza giornata
- Aarhus-Braga 0-0
- Atalanta-Kairat Almaty 1-1
53′ Gual (K), 82′ Krstovic (A)
- KuPS-Gent 0-0
- Lincoln-Hajduk Spalato 1-0
89′ autogol Hadzikadunic (L)
- Midtjylland-Ajax 1-6
9′ Arokodare (A), 28′ Etim (M), 52′ Arokodare (A), 59′ Wijndal (A), 67′ Klaassen (A), 74′ Gloukh (A), 82′ Marcos Leonardo (A)
- Mjallby-Borac Banja Luka 2-0
54′ Bergstrom (M), 88′ Enggaard (M)
- Stella Rossa-Inter Escaldes 2-1
62′ Arellano (I), 80′ Lucic (S), 90’+2 autogol J.Diaz (S)
- Thun-Hearts 3-1
22′ autogol McCart (T), 34′ Labeau (T), 57′ Dursun (T), 82′ Findlay (H)
- Trabzonspor-Friburgo 0-1
14′ Kubler (F)
- Copenaghen-Iberia 2-1
19’ rig. Elyounoussi (C), 22’ Carrizo (C), 30’ Dzagania (I)
- Getafe-Brighton 0-1
64’ Yalcouye
- Lugano-Kauno Zalgiris 3-0
11’ Cimignani, 24’ Alioski, 32’ Dos Santos
- Monaco-Nordjaelland 2-0
33’ Detourbet, 90’+1’ Abline
- Panathinaikos-CSKA Sofia 2-1
41’ Calabria (P), 43’ Almeida (C), 68’ Taborda (P)
- Riga-Jablonec 1-1
35’ rig. Reginaldo Ramires (R), 49’ Nebyla (J)
- St-Truiden-Brann 1-1
48’ Ishiwatari (S), 79’ Mathisen (B)
- Twente-Pafos 3-1
40’ Lele (P), 62’ Nijstad (T), 76’ Orjasaeter (T), 82’ Weidmann (T)
- Universitatea Craiova-Egnatia 2-0
24’ Cicaldau, 32’ Bancu
La classifica aggiornata di Conference League
In testa alla classifica della League Phase di Conference League dopo tre giornate ci sono Lugano, Panathinaikos, Twente e Monaco, tutte a 9 punti. Tra le prime otto ci sono anche Brighton, Brann, Copenaghen e Craiova, tutte a 7 punti ma davanti a Mjallby e St Truiden per via della differenza reti. Un po’ più indietro l’Atalanta, ferma a 4 punti e in 16esima posizione (e ora anche Sarri rischia). Fanalino di coda per Inter Escaldes e Kauno Zalgiris, ancora alla ricerca della prima vittoria. È bene ricordare che le prime otto in classifica andranno direttamente agli ottavi di finale, le squadre dalla posizione 9 alla 24 andranno ai sedicesimi mentre le ultime dodici verranno eliminate.
- Lugano 9 (differenza reti +9)
- Panathinaikos 9 (+6)
- Twente 9 (+6)
- Monaco 9 (+6)
- Brighton 7 (+5)
- Brann 7 (+4)
- Copenaghen 7 (+4)
- Univ. Craiova 7 (+4)
- Mjallby 7 (+4)
- St. Truiden 7 (+3)
- Ajax 6 (+6)
- Trabzonspor 6 (+3)
- Hajduk Spalato 6 (+1)
- Friburgo 6 (-1)
- Stella Rossa 4 (0)
- Atalanta 4 (0)
- Braga 4 (-1)
- Gent 4 (-1)
- Riga 3 (0)
- Thun 3 (0)
- Borac Banja Luka 3 (-1)
- Lincoln 3 (-3)
- Jablonec 2 (-1)
- Aarhus 2 (-1)
- Nordsjaelland 2 (-2)
- Egnatia 2 (-2)
- Kairat Almaty 2 (-4)
- CSKA Sofia 1 (-2)
- Iberia 1 (-3)
- Pafos 1 (-4)
- Getafe 1 (-4)
- Hearts 1 (-4)
- KuPS 1 (-4)
- Midtjylland 1 (-6)
- Inter Escaldes 0 (-5)
- Kauno Zalgiris 0 (-10)