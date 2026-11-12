Il ct dell’Under 21 svela la formazione per la sfida contro la Francia e protegge Camarda: le parole dell'allenatore e di Palmisani in conferenza stampa

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

“Questi ragazzi per me sono un dono divino. Non esagero, sono speciali”. Parole che raccontano meglio di qualsiasi analisi tattica il clima che si respira nell’Under 21 dell’Italia. Silvio Baldini si è presentato in conferenza stampa senza nascondere nulla, a partire dall’undici titolare: “Giocheranno Palmisani, Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Amatucci, Lipani, Dagasso, Cacciamani, Fini e Camarda. Si sono tutti allenati bene. Affronteremo due partite molto ravvicinate, poco tempo per recuperare, vedremo se dovremo fare tante sostituzioni oppure usare due blocchi differenti”. Dopo la conquista della qualificazione diretta all’Europeo di categoria, gli Azzurrini scenderanno in campo nei prossimi giorni per le sfide amichevoli contro Francia e Belgio: domani alle 18:30 la sfida contro i transalpini

Baldini: “L’Under 21 è come una famiglia”

Il commissario tecnico si è soffermato a lungo sul rapporto costruito con il gruppo, andando ben oltre il campo: “Qua è come ritrovarsi in famiglia. Siamo una grande famiglia, loro sono speciali. I ragazzi sanno distinguere professionalità e lavoro e il divertimento. In campo si fanno le cose per bene, mentre a tavola c’è allegria, scherzano, sorridono”. Baldini prosegue: “Non avrei mai pensato che sarebbe potuto nascere un feeling così importante. Con loro parliamo di tante cose, che poi vengono agganciate al calcio, ma poco c’entrano. Mi danno sempre risposte giuste, mi fanno sentire utile. Non solo sto a spiegargli i moduli, ma anche a dare loro spunti per diventare persone e giocatori migliori, mi dà una grande gratificazione”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il messaggio per Camarda: “Deve togliersi dalla testa le cose negative”

Dal primo minuto partirà Francesco Camarda, che sta faticando a ritagliarsi spazio nel Milan. Baldini lo ha blindato con parole chiare: “Deve togliersi dalla testa le cose negative, bensì deve pensare che gioca in A, in nazionale: a giugno è stato con la maggiore, è un 2008, ci sarà un prossimo biennio con l’U21 dove sarà ancora il centravanti. Questo momento lo ricorderà con grande gioia, lo avrà aiutato a diventare più bravo”.

Spazio anche ai giovani emergenti, con una linea netta: “I giovani bravi devono far parte di questa squadra”. In particolare sull’esterno della Roma Lulli: “È sempre stato monitorato, non pensavo sarebbe esploso così rapidamente. È arrivato per la prima volta la scorsa pausa, ma sembra qui da sempre”. Grandi anche elogi per Ekathor: “È fortissimo, può dare una grossa mano alla Juventus. È più maturo degli anni che ha, ha compiuto venti anni ieri, ma sembra uno di venticinque, ventisei. In fase di non possesso si sa sacrificare, avrà un grande futuro”. Infine Inacio, alla prima convocazione dopo aver fatto parte del gruppo di Mancini nella scorsa sosta: “Inacio è un ragazzo promettente, dalle grandi qualità, si sta comportando alla grande, avrà il suo spazio”.

Palmisani: “Alvini e Baldini mi stanno facendo crescere”

Accanto al ct, in conferenza, c’era il portiere Palmisani: “Stare qui in Under 21 è un motivo di orgoglio”. Inevitabile una domanda sul grande avvio di stagione del Frosinone: “Stiamo facendo una bella stagione, ma bisogna rimanere sempre con i piedi per terra. Il nostro è uno stile di vita, affrontiamo ogni avversario senza paura, la nostra fortuna è stata quella di avere mantenuto il gruppo”. Quindi il confronto tra i due allenatori che lo stanno guidando, Baldini in azzurro e Alvini con il club: “Mi migliorano da un punto di vista mentale, il mister Baldini mi sta aiutando tanto su cose che faccio fatica, mi dà consigli, mi fa capire molte cose, mi stanno facendo crescere tanto”.