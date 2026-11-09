Baldini esalta Cisse e tutta l'Italia U21: "Divario ridotto". Perchè fa i complimenti a Chivu e Fabregas

Il c.t. degli azzurrini in conferenza stampa ha fatto i complimenti alla sua squadra: "Abbiamo raggiunto un livello ottimo"

Centrata la qualificazione agli Europei 2027 in Albania e Serbia, l’Italia Under 21 si prepara a giocare due amichevoli di grande spessore. Venerdì 13 novembre gli Azzurrini affronteranno la Francia a Laval, mentre lunedì 16 novembre la Nazionale si sposterà a Livorno per affrontare il Belgio. Per l’U21 si tratterà di due sfide molto importanti, come sottolineato dal c.t. Silvio Baldini in conferenza stampa dal raduno di Tirrenia: “In nazionale non esistono amichevoli”.

“Il divario tra nazionale maggiore e U21 si è ridotto”

Baldini si è detto molto soddisfatto dei suoi ragazzi, che sono reduci da una striscia di ben sei vittorie consecutive: “Abbiamo raggiunto un livello ottimo e dobbiamo mantenere nel tempo la capacità di fare queste prestazioni. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere talmente bravi da passare con la nazionale maggiore. Bisogna mantenere questa continuità. Tra Under 21 e nazionale maggiore c’era un gradino abbastanza alto: sono felicissimo che si sia ridotto. Abbiamo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive. Oggi Mancini può prendere da noi chiunque in qualsiasi momento e sapendo che è pronto per la nazionale maggiore”. E non a caso Cisse è stato chiamato da Mancini: “L’unico ad aver fatto la differenza in queste prime 11 giornate di campionato: è stato il più bravo di tutti“.

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Orgoglio, patria e cultura

Giocatori come Inacio, Pessina e Kouadio sono tornati tra i convocati dell’U21 dopo che nella pausa di ottobre erano stati chiamati in Nazionale maggiore. Per loro, come per tutti, però, vestire la maglia degli azzurrini resta comunque un traguardo molto importante. “Quando si indossa questa maglia si porta l’orgoglio, la patria e la cultura – ha sottolineato Baldini -. Andiamo a rappresentare l’Italia e dobbiamo dare sempre il massimo. Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene. Ho visto molta euforia e voglia di stare insieme, e questo spirito la dice lunga su quanto questo sia un gruppo fortissimo”. Poi sulle scelte di formazione ha aggiunto: “I ragazzi li conosco tutti, farò giocare chi vedo stare meglio. Non possiamo fare delle prove, o ci sei o non ci sei, e quando vieni convocato per forza ci sei“.

Non bisogna avere paura di far giocare i giovani

Ma se l’Italia ora può contare su una nuova ondata di giovani talentuosi, buona parte del merito va proprio a Baldini, che ha saputo credere in loro e farli crescere in Under 21: “Sono gratificato di avere avuto questo ruolo. Ho detto cose che si sono avverate: i giovani li abbiamo ma mancava il coraggio. I giovani sono linfa vitale del nostro calcio e mi sono lanciato con tanto entusiasmo in questo ruolo. Tu non insegni quello che sai ma quello che sei“. Il c.t. ha quindi sottolineato l’importanza della spinta dei media per far crescere il movimento: “Voi della stampa avete parlato molto del fatto che il calcio era in un tunnel e l’unico modo di uscirne era fare riforme, avere più coraggio di lanciare giovani in prima squadra. Le risposte sono state positive. Anche a livello di club. Penso a Chivu e Fabregas, allenatori bravi che fanno bene al calcio perché sanno insegnare, danno regole, non hanno paura a far giocare gente giovane. Speriamo che altri ne seguano l’esempio”.