La compagna dell'allenatore e sua figlia, al pari della sua famiglia di origine, sono i punti fermi per il tecnico che tornerebbe a Torino per una questione personale ma non solo per una questione d'orgoglio, come fatto in passato

L’irruenza delle affermazioni di Antonio Conte non possono stupire, tagliare il velo di Maya su una verità che risulta – oggi – talmente palese da risultare ridondante. Quando ripeti ciò che l’evidenza dimostra, che cosa aggiunge quella sintesi? Se dovessimo citare un giocatore che, per indole e carattere in campo, ha messo i valori della maglia della Juventus in ogni partita uno è lui, sicuramente. Quindi, Conte tornerebbe ad allenare la Juve. Forse ricoprirebbe anche un ruolo differente, a determinate condizioni. La rottura che si è consumata con l’ex presidente Andrea Agnelli, lontano in questo presente anni luce da Torino e dai suoi fasti calcistici, non è più un ostacolo alla riconciliazione che parrebbe plausibile per via di un legame con la città, la squadra e i suoi elementi storici che sono intrinseci nella storia personale di un uomo che ha voluto la fascia da capitano, l’ha difesa come anche il resto. E che a Torino aveva lasciato la famiglia, la moglie Elisabetta Muscarello e la figlia Vittoria, 19 anni. Unica figlia nata da un matrimonio e da un rapporto che ormai ha una durata pluridecennale ed è sopravvissuto a cambi di panchina, esperienze all’estero e ogni passaggio, dolori compresi. Potrebbero avere u peso, qualora volessero.

Conte torna a Torino e alla Juventus per loro

La famiglia di Antonio Conte non si è mai spostata da Torino. Quando un giovane Conte arrivò nel capoluogo sabaudo per vestire la maglia bianconera, diventando nel tempo capitano di quella Juventus imbattibile, vincente (non bisogna negare che lo fosse). Proprio a Torino ha incontrato, appena quindicenne, Elisabetta Muscarello sua futura moglie che abitava vicino al neo giocatore bianconero. Era poco più che una ragazzina. Crescendo non ha mai ricoperto un ruolo pubblico, mantenendo una sua propria individualità senza sovrapporsi nelle stagioni di maggiore intensità. Una scelta di stile e di libertà. La discrezione è sempre stata la sua cifra, come e sempre legandosi a Torino dove è cresciuta anche la figlia Vittoria, nata 19 anni fa.

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Quella testa che lo aveva già reso unico, negli anni della formazione e di opportunità calcistiche importanti, Elisabetta Muscarello è stata compagna e poi tutto il resto di Antonio Conte senza mai apparire se non alle sue condizioni. E anche quell’esiguo bagaglio di conoscenze che abbiamo e che la riguardano affondano le loro radici in una sequenza di informazioni essenziali.

Chi è Elisabetta Muscarello

Classe 1975, Elisabetta Muscarello ha incontrato Conte quando entrambi erano giovanissimi per approfondire la loro conoscenza più tardi quando divenne una relazione, ormai di alcuni decenni. Dicevamo che la loro base è sempre stata Torino, la Juventus pur avendo la stessa Elisabetta in tempi recenti, durante la festa Scudetto del Napoli di Conte, promesso a un tifoso in risposta alla sua domanda che si sarebbe espressa perché rimanesse ancora in azzurro.

Ma Muscarello, va aggiunto, pur essendo costantemente presente nei momenti chiave della carriera del tecnico, non ha seguito per l’Italia o all’estero Conte. La base della loro famiglia è stata sempre la città sabauda, teatro del loro matrimonio nonostante, da allenatore, abbia occupato le panchine di Siena, Arezzo, Bari prima e poi dopo la Juve, la Nazionale e anche Chelsea e Tottenham.

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La scelta di non seguire Conte

Quindi fin dalla celebrazione delle loro nozze, nella Chiesa degli Angeli Custodi a Torino nell’ormai lontano 2013, con ben 300 invitati che si trasferirono poi nella Reggia di Venaria, è rimasta a Torino e così anche prima; la totalità della dirigenza juventina di allora con i giocatori dell’epoca, accompagnarono Elisabetta e Conte nel rito religioso e nella festa a seguire con damigella d’onore la loro bambina, Vittoria, nata il 9 novembre 2007 e testimone oculare del rapporto dei suoi genitori e della caparbietà spesa prima alla Juve e poi altrove del papà.

Da ct della Nazionale, l’anno successivo al matrimonio, per l’Europeo del 2016 sia sua moglie sia sua figlia lo accompagnarono partecipando in modo estremamente attento. Nelle questioni professionali, di panchina, Elisabetta Muscarello e Vittoria hanno sempre mantenuto indipendenza rispetto alle scelte e alla libertà di Conte e così sarebbe anche stavolta, con la Juventus pur rimanendo la loro base Torino.

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Il sì a priori alla Juventus

Al Chelsea e poi in seguito al Tottenham, Conte ha vissuto lontano dalla famiglia: entrambe sono rimaste a Torino ed è stato lo stesso allenatore, dopo la perdita di amici e figure preponderanti, a valutare il rientro in Italia, molto provato dall’intervento e dalla lontananza dalla compagna e dalla loro Vittoria. “A volte diamo tanta importanza al lavoro e mettiamo da parte le nostre famiglie, il bisogno di stare con loro. Poi succedono cose come quelle capitate a Gian Piero Ventrone, Siniša Mihajlović e Gianluca Vialli e ti fanno pensare”. “Quello che è successo mi sta mi facendo pensare che probabilmente è ora di trascorrere più tempo con gli affetti e gli amici, il lavoro non è tutto”, aveva spiegato il tecnico in un’intervista al Guardian in cui annunciava il suo ritorno in Serie A. Ora che il Manchester Utd si sarebbe proposto, avrà valutato anche la lontananza dalla sua famiglia, dalla base della sua serenità che ha attribuito a sua moglie e a sua figlia.

Quindi certamente, nel campionato odierno e con una simile situazione, Conte non avrebbe difficoltà ad abbracciare la causa della Juventus pur ammettendo il contratto di Luciano Spalletti e la relativa scadenza, le imposizioni legate a bilancio e conti nonché le decisioni assunte, di comune accordo con il presidente Gianluca Ferrero, da parte di Jaki Elkann e dai suoi fratelli. Conte c’è, in attesa di giudizio. Il resto può attendere, intanto possiamo accontentarci di un sì a priori.