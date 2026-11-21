Il tecnico salentino punta il dito contro i Red Devils che gli hanno preferito Pochettino per ricostruire il futuro

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E chi non firma con me peste lo colga. La cena delle beffe di Antonio Conte continua a mietere vittime. Dopo aver rivelato con rivalsa e rammarico i due no ricevuti dalla Juventus nell’ultimo lustro, adesso punta il dito contro il Manchester United, reo di avergli preferito Pochettino. Un altro smacco per il tecnico salentino che ribalta la questione e accusa, sia pur con il beneficio della supposizione, il Club inglese di una sindrome autolesionistica che porterebbe alla paura di vincere. Un altro capitolo del “Conte quotidiano”, che in questi giorni sta scuotendo il mondo mediatico.

Le cronache di Antonio

La sua intervista a “Cronache di spogliatoio”, svelata paragrafo dopo paragrafo, ci offre un volto inedito del tecnico, non certo per la decisione dei toni e l’ardimento spesso autoreferenziale, ma per la libertà totale, senza compromessi o diplomazia, con la quale racconta gli episodi inediti del passato e le pulsioni personali verso il suo futuro. Futuro sul quale non sarà impresso lo stemma dei Red Devils, i diavoli rossi del ManUnited al quale era stato associato il suo nome per sostituire Carrick, l’allenatore esonerato dieci giorni or sono. Non erano solo voci, quindi, Conte ammette che avrebbe desiderato e accettato il nuovo incarico. Desiderio non esaudito e rammarico non ancora sopito.

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Un Pochettino di paura

Chi ha paura di Antonio Conte? Probabilmente la dirigenza del Manchester United che in fase di casting avrebbe depennato dalla lista il tecnico salentino per via dei suoi metodi rigidi e “militareschi” di allenamento. Conte si fa una domanda e si dà una risposta come nelle notti marzulliane: “Se il Manchester ha paura dei miei metodi da allenatore, allora significa che ha paura di vincere. Perché la storia dice che la mia metodologia porta al successo. Trovo strano che un Club così straordinario possa temere un approccio che punti a riportare la squadra a ritrovare il proprio prestigio”. E invece sulla panchina dei Red Devils si è seduto Mauricio Pochettino. Il tecnico che ha guidato gli Stati Uniti allo scorso Mondiale, guadagnando anche gli ottavi di finale, ha trovato la sua nuova America a Manchester. La panchina è certamente gratificante per il blasone e lo spessore internazionale del Club, ma la situazione è più vicina alla miseria che alla nobiltà per i Diavoli Rossi che sono penultimi in classifica e che si scontreranno domani pomeriggio contro gli altri Diavoli del Liverpool ad Anfield. Devils vs Devils per uscire dall’Inferno.

Sir Conte

Conte in Inghilterra ha allenato e vinto. Con il Chelsea conquistò la Premier League nel 2017 e la FA Cup nel 2018. Meno bene andò l’avventura più recente con il Tottenham, che comunque il tecnico italiano riportò in Champions League dopo anni difficili degli Spurs. Conte aveva fatto la bocca buona assaporando la possibilità tornare in Premier dopo il corteggiamento iniziale del Manchester. E lo testimonia la sua ammirazione dichiarata per Alex Ferguson. “Ho immenso rispetto per Sir Alex, ho letto il suo libro, ho visitato la sua casa, ha una passione incredibile per il calcio”. Poi la stoccata: “L’ultima volta che hanno vinto lo scudetto a Manchester, c’era Ferguson allenatore ed era il 2013. Ecco perché reputo offensive certe considerazione proprio nei confronti dello United. E’ come se qualcuno ponesse il veto al Club di tornare alla sua vera storia”. Una storia che è finita ancor prima di cominciare. Il passaggio da Conte a Baronetto è rimandato al prossimo capitolo.