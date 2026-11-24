Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso della Federazione senegalese e cancellato il 3-0 a tavolino deciso dalla CAF. Il Marocco ha ancora un'ultima possibilità

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Clamoroso: la Coppa d’Africa 2025 torna nelle mani del Senegal. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha accolto il ricorso della Federazione senegalese, annullando la decisione della Confederazione Africana di Calcio (CAF) che lo scorso marzo aveva assegnato a tavolino la vittoria al Marocco. Viene così ripristinato il risultato della controversa finale di Rabat, vinta sul campo dai Leoni della Teranga per 1-0 dopo i tempi supplementari. Una vicenda senza precedenti, giunta al capitolo conclusivo dopo veleni, polemiche, ricorsi e una battaglia legale che ha coinvolto le due federazioni e gli organismi del calcio africano.

Il TAS ribalta la decisione della CAF: Senegal nuovamente campione

Il verdetto di Losanna mette fine a una controversia che si trascinava ormai da oltre dieci mesi. Il TAS ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione senegalese di calcio, annullando la decisione del Comitato d’appello della CAF che aveva dichiarato il Senegal sconfitto a tavolino nella finale della Coppa d’Africa.

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Il 3-0 assegnato al Marocco lo scorso marzo perde quindi efficacia e viene ripristinato il risultato maturato sul terreno di gioco: la vittoria per 1-0 del Senegal. Il punto centrale della decisione riguarda il ruolo dell’arbitro: secondo il TAS, la scelta di far riprendere la partita dopo l’interruzione rientrava nelle sue competenze e non poteva essere messa in discussione attraverso le norme invocate dalla CAF.

La finale tra Senegal e Marocco e il caos del rigore di Brahim Diaz

Il 18 gennaio, allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat, si giocò la finale tra Senegal e Marocco. Le due selezioni erano ancora sullo 0-0 nei minuti di recupero quando l’arbitro assegnò un calcio di rigore ai padroni di casa. La decisione scatenò le furiose proteste della panchina senegalese, con il ct Pape Thiaw che invitò i propri giocatori a lasciare il terreno di gioco.

La partita rimase sospesa per circa un quarto d’ora, prima che Sadio Mané convincesse i compagni a rientrare. Alla ripresa, Brahim Diaz fallì il penalty con un tentativo di Panenka terminato tra le braccia di Mendy. Nei tempi supplementari, il gol di Pape Gueye consegnò al Senegal la vittoria per 1-0 e il trofeo.

Il ricorso del Marocco e la vittoria a tavolino assegnata dalla CAF

La festa senegalese venne successivamente travolta dalla decisione del Comitato d’appello della CAF. Dopo il reclamo presentato dalla Federazione calcistica marocchina, l’organismo ribaltò la precedente decisione disciplinare e applicò gli articoli 82 e 84 del regolamento della Coppa d’Africa. Il Senegal venne così dichiarato sconfitto per forfait, con il risultato ufficiale fissato sul 3-0 in favore del Marocco.

La motivazione riguardava l’abbandono temporaneo del rettangolo verde da parte dei calciatori senegalesi, considerato una violazione del regolamento. La Federazione senegalese reagì presentando ricorso al TAS e, oggi, ha avuto ragione.

Marocco, non è finita: c’è ancora una possibilità

È davvero finita? Non del tutto. Il Marocco avrebbe a disposizione ancora un’ultima strada giudiziaria: le decisioni del TAS possono infatti essere impugnate davanti al Tribunale federale svizzero entro 30 giorni dalla notifica.

Si tratta, però, di una possibilità estremamente limitata: non è previsto un nuovo esame del merito della vicenda, ma soltanto un controllo su specifici aspetti procedurali, come la regolare costituzione del collegio arbitrale, il rispetto del diritto di essere ascoltati o eventuali violazioni dell’ordine pubblico. Non sarebbe quindi sufficiente contestare nuovamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove. Nel frattempo il Senegal festeggia sui social: la Coppa d’Africa 2025 – almeno per il momento – è di nuovo sua.