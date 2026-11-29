Nel 2027 l’Italia sarà ancora paese ospitante quindi ha diritto a un posto alle Finals, la Spagna non giocherà il primo turno. Ma è già il momento della polemica

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La Coppa Davis vivrà il suo epilogo nella giornata di domenica 29 novembre con la sfida tra Italia e Spagna, ma prima che sia giocato il primo 15 già si comincia a pensare alla prossima stagione e all’edizione 2027. Il sorteggio del primo turno è stato effettuato e propone sfide interessanti. L’Italia non ci sarà in quanto già alle Finals, assente anche la Spagna che non giocherà il primo turno.

La Germania di Zverev rischia subito, che sfida Brasile-Olanda

La Coppa Davis 2027 è di fatto già iniziata, è stato infatti effettuato il sorteggio della prossima edizione che prenderà il via a febbraio con i match del primo turno. Un momento del calendario non semplice per i giocatori visto che arriva subito dopo l’inizio della nuova stagione ma una tappa da non sottovalutare per chi ha l’ambizione di conquistare l’insalatiera. Tra i match più interessanti c’è senza dubbio quello della Germania, testa di serie numero 2, che avrà un confronto non scontato con la Croazia, difficile vedere in campo il numero del mondo Zverev con i tedeschi che rischiano subito grosso. Da seguire con grande attenzione anche la sfida tra Brasile e Olanda, due nazionali con grandi ambizioni.

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Questo il quadro completo del sorteggio del primo turno

Spagna (bye)

Giappone-Ungheria (14)

Croazia-Germania (2)

Danimarca-Corea del Sud (13)

Repubblica Ceca (3)-Norvegia

Brasile-Olanda (12)

Monaco-Belgio (4)

Argentina (11)-Slovacchia

Gran Bretagna (5)-Perù

Francia (10)-Cile

Serbia-Austria (6)

Australia (9)-Ecuador

Stati Uniti (7)-Cina Taipei

India-Canada (8)

Italia già alle Finals, in Spagna è già polemica

Il regolamento della nuova Coppa Davis prevede che la nazione che ospita le Finals non debba affrontare il percorso di qualificazione, la seconda testa di serie (in questo caso la Spagna), invece è qualificata già al secondo turno. Un vantaggio per la squadra di Volandri indubbio visto che i primi turni delle competizione a squadre possono riservare delle sorprese e non sempre piacevoli. E si tratta di un vantaggio di cui ha goduto la stessa Spagna quando ha organizzato dal 2022 al 2024 le finali a Malaga. Ma alla vigilia della finale tra le due nazionali, c’è chi prova subito a stuzzicare la polemica come il giornalista Moron che sui social scrive: “Anche in caso di vittoria la Spagna non si guadagna il diritto di ospitare l’evento, l’unico vantaggio è quello di giocare in casa a settembre per poter andare alle Finals. Se il regolamento fosse giusto, il paese che vince il torneo dovrebbe ospitare l’evento l’anno successivo”.