La Coppa Davis è il trofeo a squadre più prestigioso del tennis. Istituito nel lontano 1900 con l’appellativo originario di International Lawn Tennis Challenge, nacque da un’intuizione di un gruppo di studenti universitari di Harvard per mettersi alla prova e sfidare gli studenti britannici. L’Italia con la vittoria nell’edizione 2026, raggiunge quota 5.
- Albo d'oro, Coppa Davis. Tutti i vincitori
- La Billie Jean King Cup
Albo d’oro, Coppa Davis. Tutti i vincitori
|Anno
|Vincitore
|1900
|USA
|1902
|USA
|1903
|Regno Unito
|1904
|Regno Unito
|1905
|Regno Unito
|1906
|Regno Unito
|1907
|Australasia
|1908
|Australasia
|1909
|Australasia
|1911
|Australasia
|1912
|Regno Unito
|1913
|USA
|1914
|Australasia
|1915-18
|Non disputata a causa della Prima guerra mondiale
|1919
|Australasia
|1920
|USA
|1921
|USA
|1922
|USA
|1923
|USA
|1924
|USA
|1925
|USA
|1926
|USA
|1927
|Francia
|1928
|Francia
|1929
|Francia
|1930
|Francia
|1931
|Francia
|1932
|Francia
|1933
|Regno Unito
|1934
|Regno Unito
|1935
|Regno Unito
|1936
|Regno Unito
|1937
|USA
|1938
|USA
|1939
|Australia
|1940-45
|Non disputata a causa della Seconda Guerra Mondiale
|1946
|USA
|1947
|USA
|1948
|USA
|1949
|USA
|1950
|Australia
|1951
|Australia
|1952
|Australia
|1953
|Australia
|1954
|USA
|1955
|Australia
|1956
|Australia
|1957
|Australia
|1958
|USA
|1959
|Australia
|1960
|Australia
|1961
|Australia
|1962
|Australia
|1963
|USA
|1964
|Australia
|1965
|Australia
|1966
|Australia
|1967
|Australia
|1968
|USA
|1969
|USA
|1970
|USA
|1971
|USA
|1972
|USA
|1973
|Australia
|1974
|Sudafrica
|1975
|Svezia
|1976
|ITALIA
|1977
|Australia
|1978
|USA
|1979
|USA
|1980
|Cecoslovacchia
|1981
|USA
|1982
|USA
|1983
|Australia
|1984
|Svezia
|1985
|Svezia
|1986
|Australia
|1987
|Svezia
|1988
|Germania Ovest
|1989
|Germania Ovest
|1990
|USA
|1991
|Francia
|1992
|USA
|1993
|Germania
|1994
|Svezia
|1995
|USA
|1996
|Francia
|1997
|Svezia
|1998
|Svezia
|1999
|Australia
|2000
|Spagna
|2001
|Francia
|2002
|Russia
|2003
|Australia
|2004
|Spagna
|2005
|Croazia
|2006
|Russia
|2007
|USA
|2008
|Spagna
|2009
|Spagna
|2010
|Serbia
|2011
|Spagna
|2012
|Rep. Ceca
|2013
|Rep. Ceca
|2014
|Svizzera
|2015
|Regno Unito
|2016
|Argentina
|2017
|Francia
|2018
|Croazia
|2019
|Spagna
|2020
|Non disputata a causa della pandemia da Covid-19
|2021
|Russia
|2022
|Canada
|2023
|ITALIA
|2024
|ITALIA
|2025
|ITALIA
|2026
|ITALIA
Quante Coppe Davis ha vinto…?
Analizzando l’albo della Coppa Davis dal punto di vista delle nazionali più vincenti, il primato spetta agli Stati Uniti d’America, capaci di imporsi in ben 32 edizioni sulle 38 a cui ha preso parte, nonostante negli ultimi decenni siano stati poveri di soddisfazioni per il tennis a stelle e strisce, con l’ultima vittoria nel 2007 e quella precedente risalente addirittura al 1995. Discorso similare anche per l’Australia, seconda migliore nazione per titoli ottenuti che, però, non vince dal 2003. Staccata, a 10 successi, c’è una delle “nazioni fondatrici”, il Regno Unito, che è tornata ad alzare il trofeo nel 2015, dopo un digiuno lungo ben 79 anni, visto che la nona Coppa Davis era arrivata nel 1936.
- USA: 32
- Australia: 22
- Regno Unito: 10
- Svezia: 7
- Australasia: 6
- Spagna: 6
- ITALIA: 5
- Germania: 3
- Russia: 3
- Repubblica Ceca: 2
- Croazia: 2
- Svizzera: 1
- Serbia: 1
- Sudafrica: 1
- Argentina: 1
- Cecoslovacchia: 1
- Canada: 1
La storia della Coppa Davis
Le prime due edizioni, disputate a due anni di distanza, nel 1900 e nel 1902, andarono ad Harvard, poi toccò agli inglesi imporsi per quattro anni consecutivi. Dopo le sei prime edizioni “in famiglia”, il torneo venne esteso anche ad altre rappresentative nazionali, tra cui l’Australia e la Nuova Zelanda che, unite assieme nella squadra denominata Australasia, riuscirono a imporsi in ben cinque edizioni, di cui quattro vinte consecutivamente, dal 1907 al 1911, prima dell’interruzione forzata per lo scoppio della Prima guerra mondiale del 1915.
La prima edizione del periodo postbellico, nel 1919, segnò anche l’ultima affermazione dell’Australasia, che successivamente iniziò a gareggiare con le due nazioni oceaniche rappresentate distintamente. Nel 1927, dopo sette successi a stelle e strisce, toccò alla Francia porre fine al monopolio Usa e mettere in fila ben sei vittorie consecutive. Arrivarono, dunque, altri quattro successi per il Regno Unito, due per gli americani e il primo dell’Australia come nazione a se stante. Tra il 1940 e il 1945 il torneo viene nuovamente costretto allo stop per lo scoppio della Seconda guerra mondiale.
Nel 1945 la Coppa cominciò a chiamarsi Coppa Davis, in onore di Dwight Davis, che era uno degli studenti fondatori, quello che comprò di tasca sua il trofeo in argento, che nel frattempo era diventato un politico americano molto importante. Nel secondo dopoguerra, l’albo d’oro della Coppa Davis è una questione tra Usa e Australia che si alternarono noiosamente alla vittoria. In quegli anni, gli americani misero in bacheca dodici titoli, contro i sedici portati a casa dagli australiani.
Sarà il Sudafrica a porre fine a questa monotonia nel 1974; la squadra vinse la “non-finale” contro l’India, che si rifiutò di giocare in segno di protesta contro l’apartheid applicato dal regime di Pretoria. Da lì in avanti, il torneo divenne molto più equilibrato e al successo si alternarono tantissime squadre diverse.
Nel 1976 arrivò anche il momento dell’Italia che conquistò, in Cile, la sua prima Coppa Davis, un torneo che, per i nostri colori, ha sempre regalato gioie (poche) e dolori (tanti). Nella loro storia, infatti, gli azzurri sono approdati a una finale di Coppa Davis altre sette volte, coronate puntualmente, però, da altrettante dolorose sconfitte fino all’edizione del 2023 a Malaga, teatro del secondo trionfo italiano in finale sull’Australia. Negli ultimi anni, a farla da padrone è stata la Spagna, che dal 2000 a oggi è riuscita a imporsi in sei edizioni. Si può, comunque, dire che con una certa costanza si siano alternate sul trono diverse nazioni. Dal 2009 al 2015, la Coppa Davis ha anche assegnato punti validi per la classifica ATP.
Il nuovo regolamento della Coppa Davis
Nel 2019 il secolare regolamento della competizione ha subito delle modifiche importanti. Nata come competizione a eliminazione diretta, dove a passare era la squadra vincitrice di almeno tre match su cinque (quattro di singolare intervallati da uno di doppio), il torneo si è trasformato in un vero e proprio mondiale di tennis che prevede a marzo gli incontri di qualificazione, a settembre una fase a gironi in cui si affrontano le squadre ammesse di diritto e quelle precedentemente qualificatesi e poi a novembre il tabellone a eliminazione diretta, che parte dai quarti e conduce alla finale. Le gare si disputano al meglio dei tre set e gli incontri al meglio delle tre partite, due singolari e un doppio.
La prima edizione disputata con la nuova formula incoronò ancora una volta la Spagna, alla sua ultima affermazione, mentre nel 2020, un po’ come tutti gli sport, anche la Coppa Davis dovette alzare bandiera bianca e fermarsi per via della pandemia da Covid-19 che investì il globo. Il ritorno, nel 2021, premiò la Russia, quindi, nel 2022, fu la volta del Canada, che trionfò per la prima volta nella sua storia.
Superficie di gioco
Alla squadra che gioca in casa spetta la scelta della superficie su cui giocare. Le tipologie di superficie del campo che possono essere utilizzate sono erba, terra rossa, cemento o sintetico, ma in nessun caso un incontro può essere disputato su una superficie differente, eccezion fatta per quelle situazioni in cui le nazioni si siano accordate diversamente.
La Billie Jean King Cup
Nata nel 1963 come Federation Cup, la Billie Jean King Cup, che tra il 1995 e il 2019 si chiamò anche Fed Cup, è l’equivalente al femminile della Coppa Davis. In pratica, il campionato mondiale di tennis a squadre nazionali femminili, sempre organizzato dalla Federazione Internazionale Tennis. Di seguito l’Albo d’oro della competizione, che vede l’Italia con quattro affermazioni tra il 2006 e il 2013:
|Anno
|Vincitore
|1963
|USA
|1964
|Australia
|1965
|Australia
|1966
|USA
|1967
|USA
|1968
|Australia
|1969
|USA
|1970
|Australia
|1971
|Australia
|1972
|Sudafrica
|1973
|Australia
|1974
|Australia
|1975
|Cecoslovacchia
|1976
|USA
|1977
|USA
|1978
|USA
|1979
|USA
|1980
|USA
|1981
|USA
|1982
|USA
|1983
|Cecoslovacchia
|1984
|Cecoslovacchia
|1985
|Cecoslovacchia
|1986
|USA
|1987
|Germania Ovest
|1988
|Cecoslovacchia
|1989
|USA
|1990
|USA
|1991
|Spagna
|1992
|Germania
|1993
|Spagna
|1994
|Spagna
|1995
|Spagna
|1996
|USA
|1997
|Francia
|1998
|Spagna
|1999
|USA
|2000
|USA
|2001
|Belgio
|2002
|Slovacchia
|2003
|Francia
|2004
|Russia
|2005
|Russia
|2006
|ITALIA
|2007
|Russia
|2008
|Russia
|2009
|ITALIA
|2010
|ITALIA
|2011
|Repubblica Ceca
|2012
|Repubblica Ceca
|2013
|ITALIA
|2014
|Repubblica Ceca
|2015
|Repubblica Ceca
|2016
|Repubblica Ceca
|2017
|USA
|2018
|Repubblica Ceca
|2019
|Francia
|2020
|Non disputata a causa della pandemia da Covid-19
|2021
|Russia
|2022
|Svizzera
|2023
|Canada
|2024
|ITALIA
|2025
|ITALIA
|2026
|Repubblica Ceca
Tutte le notizie sulla Coppa Davis
FAQ
- Che cosa era la Australasia nella Coppa Davis?
-
Era una squadra formata da tennisti di Australia e Nuova Zelanda
- Che nome aveva in origine la Coppa Davis?
-
Si chiamava International Lawn Tennis Challenge
- Quante volte ha vinto la Coppa Davis la squadra italiana?
-
Solo 1 volta nel 1976
- Quante finali di Coppa Davis ha perso l'Italia?
-
L'Italia ha perso 6 delle 7 finali disputate
- Perché la Coppa Davis si chiama così?
-
Perché è dedicata a Dwight Davis, uno degli inventori della competizione