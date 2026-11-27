I problemi fisici sembrano essere finalmente alle spalle per Alcaraz, che oggi ha svolto il suo primo allenamento di singolare a Bologna e si avvicina all'esordio in Coppa Davis, anche se Ferrer ha voluto frenare gli entusiasmi in vista della Gran Bretagna

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Anche senza Carlos Alcaraz la Spagna ha dimostrato di essere una squadra altamente competitiva trionfando contro l’Austria grazie alle vittorie di Daniel Merida e Rafael Jodar. Nonostante le belle sensazioni lasciate dal quarto di finale di Coppa Davis, gli iberici sperano di poter tornare presto a far affidamento sul proprio fuoriclasse, che dopo qualche giorno di riposo e allenamento dedicato al doppio sembra ora pronto a fare il suo debutto a Bologna, anche se David Ferrer è apparso ancora indeciso riguardo le condizioni di Alcaraz e la possibilità di schierarlo contro la Gran Bretagna.

Alcaraz, primo allenamento in singolare a Bologna

Da Bologna arrivano buone notizie per la squadra spagnola di Coppa Davis. Dopo essere arrivato acciaccato e affaticato dal trionfo alle ATP Finals e aver saltato l’esordio contro l’Austria, infatti Alcaraz avrebbe iniziato a sentirsi meglio, come dimostra anche il fatto che nella mattinata di oggi Carlitos ha svolto il suo primo allenamento di singolare a Bologna dopo che nei giorni scorsi si era dedicato esclusivamente al doppio.

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Ferrer frena su Alcaraz

Una notizia che ovviamente fa ben sperare in vista della sfida contro la Gran Bretagna, che all’esordio ha sorpreso tutti battendo la Germania e conquistando la prima semifinale di Coppa Davis dal 2019. Possibile dunque che contro gli anglosassoni Alcaraz torni in campo in occasione del secondo singolare e, magari, anche in doppio in coppia con Marcel Granollers. Un’eventualità però non ancora confermata dal capitano Ferrer, che nella conferenza stampa post vittoria sull’Austria aveva spiegato di aver risparmiato Carlos per evitare rischi visti i suoi problemi fisici, motivo per cui non è ancora certo di schierarlo titolare contro la Gran Bretagna: “Non volevamo correre alcun rischio riguardo al problema fisico che Carlos ha riscontrato. Alcaraz in campo sabato? Non lo so ancora, ma ovviamente è una possibilità”.

Alcaraz sconvolto dal ritiro di Marc Marquez

Come per tutti gli appassionati di sport e soprattutto gli spagnoli, la mattinata di Alcaraz è stata stata sconvolta dall’annuncio a sorpresa di Marc Marquez, che alla vigilia dell’ultima gara della stagione che si correrà a Valencia ha comunicato la propria decisione di ritirarsi dalla MotoGp. Una notizia che ha colto completamente alla sprovvista Carlitos, come si può notare dai video spopolati sul web dello spagnolo completamente sconvolto all’ingresso dei campi di allenamento Bologna dopo aver scoperto del ritiro di Marquez.