Dopo le difficoltà avute contro la Corea del Sud, per la sfida alla Repubblica Ceca Volandri sembra intenzionato a rinunciare a Cobolli, puntando tutto sul nostro uomo Davis Berrettini e sulla certezza Musetti, con l'unico dubbio che riguarda il compagno di Vavassori

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Filippo Volandri ridisegna l’Italia per la sfida contro la Repubblica Ceca valida per le semifinali della Coppa Davis. Contrariamente al match d’esordio in singolare infatti non dovrebbe scendere in campo Flavio Cobolli, arrivato stanco e un po’ appannato a Bologna. Al suo posto toccherà a Matteo Berrettini, mentre l’altro per l’altro singolare verrà confermato Lorenzo Musetti.

Niente allenamento per Cobolli

Le fatiche di una stagione ricca di soddisfazioni ma estremamente dispendiosa dal punto di vista fisico iniziano a farsi sentire su Cobolli, che dopo le ATP Finals si è presentato a Bologna con il serbatoio di energie psico-fisiche in riserva. Una sensazione che in realtà si era già avuta durante i suoi incontri a Torino e che è stata confermata dalla sconfitta in rimonta all’esordio in Coppa Davis contro Soonwoo Kwon, tanto che nella giornata di ieri l’azzurro non è nemmeno sceso in campo, prendendosi una giornata di riposo per provare a recuperare appieno.

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Berrettini prende il posto di Cobolli

Le condizioni non ottimali di Cobolli hanno ovviamente portato Volandri a una riflessione in vista della delicata sfida contro la Repubblica Ceca, dove sembrerebbe intenzionato a privarsi di quello che (classifica alla mano) è il suo miglior singolarista. Stando alla Gazzetta dello Sport infatti il capitano dell’Italia avrebbe deciso di rinunciare a Flavio per le semifinali e affidarsi a colui che può essere definito il nostro uomo Davis per eccellenza, ovvero Berrettini, che già contro la Corea aveva dato il suo apporto decisivo nel doppio con Andrea Vavassori. Una scelta che non sorprende più di tanto e che era già nell’aria.

La formazione che sfiderà la Repubblica Ceca e il dubbio di Volandri

Insieme a Berrettini, che dovrebbe disputare il primo match come secondo singolarista, giocherà Musetti, confermato dopo la bella prova all’esordio contro la Corea del Sud e probabilmente l’azzurro più in forma del mondo, che però questa volta scalerà al ruolo di primo singolarista e dunque scenderà in campo per il secondo incontro. Qualche dubbio in più riguarda invece su chi farà coppia con Vavassori nell’eventuale doppio decisivo. L’opzione più probabile rimane la conferma della coppia con Berrettini, al quale però potrebbe venire risparmiato il doppio impegno per evitare che arrivi stanco a quella che sarebbe una sfida da dentro o fuori per la finale.