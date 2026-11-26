Il sogno del quarto titolo consecutivo resta vivo: l'Italia supera la Corea del Sud e vola in semifinale. Decisiva la vittoria di Berrettini e Vavassori dopo il passo falso di Cobolli

Cobolli aveva la possibilità di chiudere il quarto di finale e portare l’Italia in semifinale, ma ha sprecato il vantaggio iniziale contro un avversario molto meno quotato di lui. Kwon, numero 139 ATP, si è imposto costringendo gli azzurri a giocarsi tutto nel doppio dopo il successo di Musetti.

Musetti travolge Hong in due set

Parte nel migliore dei modi il quarto di finale di Coppa Davis per l’Italia, grazie a un Lorenzo Musetti convincente contro il sudcoreano Seongchan Hong. Il carrarino si impone con il punteggio di 6-0, 7-6(5) in un’ora e 32 minuti, dominando completamente il primo set e mostrando qualità e personalità nei momenti più delicati del secondo.

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Musetti, quindi, porta a casa il primo punto della sfida e interrompendo un digiuno di presenze in Coppa Davis che durava dal 2024. Una vittoria importante non soltanto per il risultato, ma anche per il significato personale: “Ci tengo tantissimo a questa maglia”, ha spiegato nel post-partita, felice di essere tornato a dare il proprio contributo alla squadra

Cobolli, nuovo flop dopo le ATP Finals

A portare la sfida in salita, dopo le tre sconfitte alle ATP Finals, è Flavio Cobolli che incappa in un’altra giornata difficile proprio nel momento in cui l’Italia aveva bisogno di lui. Nel quarto di finale di Coppa Davis contro la Corea del Sud, il romano aveva la possibilità di regalare agli azzurri la qualificazione in semifinale, dopo il successo di Lorenzo Musetti su Hong.

Il numero 7 del mondo, invece, si è fatto rimontare da Soonwoo Kwon, attualmente numero 139 del ranking ATP, cedendo 3-6, 7-6(3), 7-6(5) dopo quasi tre ore di gioco. Una sconfitta pesante, soprattutto per come è maturata: Cobolli aveva conquistato il primo set, ma non è riuscito a mantenere il controllo della partita, lasciando spazio alla crescita del sudcoreano. Il risultato è un inatteso 1-1 che costringe l’Italia a giocarsi tutto nel doppio, trasformando quello che poteva essere un pomeriggio di festa in un nuovo esame da superare.

Cobolli, piovono critiche dopo la sconfitta con Kwon

La sconfitta di Bologna ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social, con le critiche che si sono concentrate soprattutto sul rendimento recente di Cobolli. Sui social il ko contro un avversario fuori dalla top 100 viene letto anche alla luce delle tre sconfitte incassate alle ATP Finals: un finale di stagione amaro per un giocatore che aveva raggiunto il settimo posto del ranking mondiale e che, proprio per questo, era chiamato a fare la differenza.

Nelle discussioni online non mancano commenti duri, ironie e dubbi sulla sua capacità di gestire i momenti decisivi. Nel dibattito internazionale, alcuni utenti hanno puntato il dito sulla seconda di servizio e sulla poca concretezza nei passaggi chiave, mentre altri hanno riconosciuto i meriti di Kwon, autore di una prestazione di altissimo livello.

Il giudizio, insomma, è diviso: da una parte la delusione per un’occasione mancata ed errori evitabili, dall’altra la consapevolezza che il coreano abbia giocato una partita straordinaria.

Berrettini e Vavassori salvano l’Italia

Dopo quasi otto ore di tennis e una serata vissuta sulle montagne russe, l’Italia riesce comunque a evitare l’eliminazione e conquista la semifinale della Coppa Davis 2026 grazie al doppio di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, protagonisti di una vittoria sofferta contro Hyeon Chung e Soonwoo Kwon, superati con il punteggio di 7-6, 7-6.

Gli azzurri si aggiudicano entrambi i tie-break, dimostrando grande solidità nei momenti più delicati e resistendo al tentativo di rimonta della coppia sudcoreana. Il doppio, quindi, si trasforma nel momento decisivo dell’intero confronto. Finisce 2-1 per l’Italia: la squadra di Filippo Volandri vola in semifinale per la quinta volta consecutiva e resta in corsa per difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni. Il prossimo ostacolo sarà la Repubblica Ceca, venerdì 27 novembre.