La crisi di risultati e rendimento di Cobolli obbliga Volandri a una riflessione in vista dell'ostica sfida contro la Repubblica Ceca, con Berrettini che si candida al ruolo di titolare in singolare con Musetti

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Quello che sulla carta si presentava come un’esordio tutto sommato “morbido” alle Final 8 di Coppa Davis si è rivelato invece ben più ostico del previsto per gli azzurri, che hanno battuto la Corea del Sud solamente al doppio decisivo grazie a due tie-break. A complicare la serata all’Italia è stata soprattutto l’ennesima sconfitta di Flavio Cobolli, che da qualche settimana a questa parte sembra star pagando un po’ di stanchezza, sia a livello fisico che mentale, dopo la lunga stagione. Per questo motivo in vista della più complicata sfida alla Repubblica Ceca valevole per la semifinale Filippo Volandri potrebbe decidere di affidarsi a quello che è il nostro uomo Davis per eccellenza, Matteo Berrettini, che insieme a Lorenzo Musetti potrebbe comporre la nostra coppia (della discordia) di singolaristi per il prosieguo della competizione.

Cobolli stanco e in crisi

Presentatosi alla Coppa Davis al termine di una stagione ricca di soddisfazioni e che lo ha visto giocare praticamente sempre e ovunque, dalla United Cup che ha aperto il 2026 alle ATP Finals di fine anno, Cobolli sembra essere arrivato a Bologna scarico di energie psico-fisiche, come testimoniato dalla sconfitta (la quarta consecutiva per Flavio) in rimonta subita dopo due tie-break contro Soonwoo Kwon nel match d’esordio dell’Italia alle Final 8.

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Una sensazione che in realtà si aveva già da qualche settimana e che è stata confermata soprattutto dai tre match persi a Torino (di cui due abbastanza malamente), che certamente non avranno aiutato nemmeno ad alzare il morale dell’azzurro. Una condizione questa che rischia di complicare il percorso dell’Italia verso la conquista della quarta insalatiera consecutiva, motivo per cui capitan Volandri potrebbe anche decidere di rinunciare al proprio singolarista n°1 in vista della sfida contro la Repubblica Ceca valevole per le semifinali.

Tanti singolaristi a disposizione di Volandri

Nonostante la stagione da urlo che gli ha giustamente consegnato il ruolo di n°1 azzurro in assenza di Jannik Sinner, qualche dubbio sulla titolarità di Cobolli c’era già prima della sconfitta contro Kwon, probabilmente anche nella testa di Volandri. I risultati negativi e il calo di rendimento accusato da Flavio negli ultimi tornei disputati (così come anche qualche guaio fisico) hanno con ogni probabilità spinto il capitano degli azzurri a volersi tutelare, decidendo per la prima volta negli ultimi quattro anni di convocare ben quattro singolaristi a Bologna. Una scelta in controtendenza rispetto al passato quando aveva sempre portato con sé la coppia Bolelli/Vavassori e fatta con ogni probabilità per valutare più da vicino le condizioni e la forma dei giocatori a ridosso delle partite in modo da poter prendere la decisione migliore su chi schierare tra Cobolli, Darderi, Musetti e Berrettini.

Berrettini si candida anche in singolare, pronta la coppia della discordia con Musetti

La domanda a questo punto è: chi potrebbe prendere il posto di Cobolli contro la Repubblica Ceca? L’unica certezza al momento appare la titolarità di Musetti, forse l’azzurro più in forma in questo finale di stagione e convincente anche all’esordio contro Seongchan Hong, mentre a contendersi il posto di Flavio, sarebbero Darderi e Berrettini. Come Cobolli però anche Darderi, che certamente non è un amante dei campi indoor in cemento, non ha brillato nelle ultime uscite stagionali, per questo l’indiziato numero 1 sembrerebbe Matteo, più a suo agio su questi campi e soprattutto uomo Davis per eccellenza dell’Italia, come ha dimostrato anche in coppia con Vavassori proprio contro la Corea del Sud.

Per la prossima sfida Volandri potrebbe dunque (e al momento appare la scelta migliore dall’esterno) puntare su Berrettini e Musetti, che sarebbero così chiamati a trascinare insieme l’Italia contro la Repubblica Ceca, il tutto mentre tra i due continua a esserci un totale gelo e un rapporto ormai totalmente inesistente, come conferma la continua distanza tra i due in tutte le uscite pubbliche della squadra e anche il gesto di Matteo ieri durante l’inno, quando – resosi conto di trovarsi di fianco a Lorenzo – ha allungato il più possibile il braccio per evitare il carrarino e poggiare la mano sulla spalla di Darderi.