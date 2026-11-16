La Spagna perde Alejandro Davidovich Fokina costretto al forfait e, ora più che mai, Carlos Alcara, diventa fondamentale nei piani di David Ferrer in vista di Bologna

Il forfait di Davidovich Fokina può essere una notizia positiva per l’Italia, ma con un peso tutto da ridimensionare: le due nazionali si troverebbero di fronte soltanto in finale. Intanto, dopo il ko di Rafael Jódar contro Alexander Zverev alle ATP Finals, qualche interrogativo in più accompagna la squadra spagnola.

Davidovich Fokina rinuncia alla Coppa Davis

La Spagna perde uno dei suoi singolaristi più importanti proprio nel momento in cui si avvicina l’appuntamento più atteso della stagione a squadre. Alejandro Davidovich Fokina ha annunciato il forfait per la Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Il tennista spagnolo, attualmente numero 16 del ranking mondiale, ha spiegato di non essere ancora nelle condizioni fisiche necessarie per tornare a competere.

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Una decisione maturata dopo aver provato fino all’ultimo a recuperare. “Il mio corpo ha ancora bisogno di più tempo prima di tornare a competere”, ha scritto nel messaggio con cui ha comunicato la rinuncia, ricordando una stagione complicata dagli infortuni e dalle interruzioni. Una rinuncia dolorosa anche sul piano personale: Davidovich Fokina ha raccontato quanto tenesse a rappresentare il proprio Paese in una competizione che sognava fin da quando aveva iniziato a giocare a tennis.

Daniel Mérida al suo posto

Il capitano David Ferrer ha individuato in Daniel Mérida il sostituto di Davidovich Fokina. Il ventiduenne madrileno raggiunge così Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Pedro Martínez e Marcel Granollers nella squadra che proverà a conquistare la settima Coppa Davis della storia spagnola. Mérida conosce già la competizione: ha fatto parte del gruppo impegnato nella qualificazione di settembre a Santiago del Cile, occasione in cui ha esordito in Davis.

Il cambio, tuttavia, non è neutro. Davidovich Fokina porta in dote esperienza ad alto livello e una stagione che lo ha visto conquistare il Masters 1000 di Shanghai, oltre a raggiungere il miglior piazzamento della carriera. La Spagna perde quindi un singolarista di caratura internazionale e si affida a un giocatore che, pur in crescita, dovrà misurarsi con un palcoscenico differente.

Jódar ko con Zverev: Alcaraz unica certezza

Il forfait arriva in una fase in cui anche Rafael Jódar è chiamato a dimostrare di poter reggere il confronto con i migliori. Il ventenne spagnolo ha perso il debutto alle ATP Finals contro Alexander Zverev, che si è imposto con un doppio 6-4. Un risultato netto nella gestione del match, ma non una sconfitta senza appello: Jódar ha avuto le proprie occasioni, soprattutto nel primo set, senza riuscire a sfruttarle.

Il tedesco ha fatto la differenza con il servizio e nei punti importanti, confermando quanto possa essere complicato per un giocatore ancora in fase di crescita affrontare i migliori del circuito. La prestazione non cancella il valore di Jódar, protagonista di una stagione straordinaria e di una scalata che lo ha portato rapidamente tra i primi dieci, ma aggiunge un interrogativo sulle alternative a disposizione di Ferrer.

In questo scenario, Carlos Alcaraz diventa inevitabilmente il riferimento principale. Il numero uno spagnolo è il nome più pesante della convocazione e quello su cui la squadra conta per affrontare i momenti più delicati. Ma la Coppa Davis non si vince con un solo giocatore: serviranno risposte anche dagli altri singolaristi e dal doppio di Granollers e lo stesso Alcaraz dovrà prima confermare in campo il ruolo di garanzia che gli viene attribuito sulla carta.

Coppa Davis, l’Italia può sorridere?

La rinuncia di Davidovich Fokina può essere letta come una buona notizia per l’Italia, ma soltanto fino a un certo punto. Gli azzurri di Filippo Volandri debutteranno contro la Corea del Sud, mentre la Spagna dovrà affrontare l’Austria nei quarti di finale. Le due nazionali si trovano in parti diverse del tabellone e potrebbero incrociarsi soltanto nell’ultimo atto.

Il forfait, dunque, non modifica il percorso immediato dell’Italia e non avvicina automaticamente gli azzurri alla finale. Riduce però, almeno sulla carta, la profondità di una delle possibili avversarie per il titolo. Un vantaggio potenziale, non una svolta.

La Spagna resta una squadra da prendere con estrema cautela, soprattutto con Alcaraz a disposizione. Ma tra l’assenza di Davidovich Fokina, il cambio in corsa e le incognite legate a Jódar, David Ferrer dovrà trovare nuove soluzioni e a Bologna, dove ogni punto può cambiare il destino di una sfida, anche le gerarchie più solide sono destinate a essere verificate sul campo.