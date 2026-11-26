Subito eliminata una delle principali favorite alla conquista della Coppa Davis. La Germania si è infatti fatta battere nel doppio decisivo dalla Gran Bretagna, rendendo inutile il successo di Zverev e togliendo a Sascha la possibilità di prendersi la rivincita su Alcaraz e chiudere la stagione con una vittoria contro un top-3

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Le Final 8 di Coppa Davis perdono subito una delle protagoniste più attese. Nonostante la vittoria di Alexander Zverev nel suo singolare la Germania è stata infatti eliminata nel doppio decisivo dalla Gran Bretagna grazie anche alla vittoria fondamentale in avvio di giornata di Cameron Norrie su Jan-Lennard Struff. Il numero 1 al mondo chiude così senza acuti e senza la possibilità di prendersi la rivincita su Carlos Alcaraz un 2026 certamente da incorniciare, ma che non lo ha mai visto battere nessuno dei suoi diretti rivali.

Norrie sorprende Struff

La sfida tra Germania e Gran Bretagna si è aperta con il match sulla carta più equilibrata tra i due singolari, quello tra Struff e Norrie. Un match che ha rispettato le aspettative, con i due giocatori che si sono dati battaglia per tre set. Dopo i primi due game di apertura tenuti a zero, a prendere in mano le redini dell’incontro è il britannico, che nel quarto gioco, mantenendo il vantaggio fino alla conclusione del primo parziale, conquistato col risultato di 6-3.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il secondo set si apre sempre col tedesco in difficoltà e obbligato a cancellare due palle break nel terzo game. Col passare dei giochi Struff alza però il ritmo, facendosi più aggressivo in risposta fino al break nell’ottavo game che gli permette di andare a servire per riequilibrare il match, cosa che fa chiudendo il set sul 6-3. Sull’onda del secondo set il tedesco continua a servire bene e nel quinto game si procura ben quattro palle break (di cui tre consecutive), che però vengono annullate alla grande da Norrie, che dal rischio di finire sotto di un break conquista quattro giochi consecutivi, chiudendo l’incontro col risultato finale di 6-3 3-6 6-2 e permettendo alla Gran Bretagna di portarsi in vantaggio.

Zverev fa il suo e batte Fery

Si arriva dunque al secondo match con Zverev obbligato a vincere per tenere in partita i suoi. Chiamato a non sbagliare il numero 1 al mondo non delude le aspettative e gioca un grande match non lasciando scampo a Fery, conquistando il primo set grazie a due break e strappando il servizio al britannico anche in avvio di secondo parziale, accusando solamente un passaggio a vuoto nel settimo gioco in cui offre e cancella tre palle break prima di togliere nuovamente il servizio a Fery e riportare la sfida tra Germania e Gran Bretagna nuovamente in parità grazie alla vittoria per 6-3 6-2.

Doppio fatale per la Germania

Con la vittoria di Zverev si giunge dunque al doppio decisivo, una sfida sulla carta estremamente equilibrata e che vede affrontarsi alcuni dei migliori specialisti del circuito con Krawietz e Putz in campo per la Germania e Patten e Skupski per la Gran Bretagna, che grazie a una maggiore incisività nei punti importanti conquista per 6-2 un primo set in cui Henry e Neal si sono trovati a dover fronteggiare cinque palle break. Il secondo parziale ha invece un andamento molto più equilibrato e lineare, con le coppie che tengono tutti i loro turni di servizio senza concedere palle break agli avversari giungendo così al tie-break, dove al secondo match point Patten e Skupski chiudono l’incontro sul 6-2 7-6 dopo aver rimontato un mini-break di svantaggio, regalando così alla Gran Bretagna una semifinale che in Coppa Davis mancava dal 2019.

Zverev chiude un 2026 da incorniciare senza acuti

La sfida contro la Gran Bretagna ha chiuso anche la stagione di Zverev. Una stagione da incorniciare per il tedesco, che nel 2026 ha conquistato i suoi due primi titoli dello slam trionfando al Roland Garros e allo US Open e che lo ha visto chiudere l’anno al numero 1 della classifica ATP. Una stagione però macchiata dall’incapacità di Sascha di battere i suoi diretti rivali Sinner e Alcaraz, che lo hanno battuto in tutti i sette confronti diretti, rendendo Zverev il primo giocatore da Pete Sampras nel 1998 a terminare l’anno in vetta al ranking senza battere nessuno dei giocatori che hanno chiuso la stagione in top-3. Una “macchia” che continua ad attirare sul tedesco parecchie critiche, con molti appassionati che non considerano meritato il numero 1 a lui associato in classifica.