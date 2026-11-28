Italia-Cechia si decide stravolge i palinsesti: se la cancellazione di Affari Tuoi era prevista, telespettatori spiazzati dalla mancata messa in onda di 'Meravigliosamente'.

Strano e beffardo destino, quello del tennis in chiaro su Rai 1. Se mercoledì, in occasione del quarto di finale tra Italia e Corea del Sud, erano stati gli appassionati di tennis a manifestare il proprio disappunto per la mancata messa in onda del confronto, risoltosi con la sofferta vittoria degli Azzurri alla terza partita e trasmesso “soltanto” su Supertennis, venerdì è stata proprio la diretta del decisivo match di doppio tra Italia e Cechia a scatenare le proteste di chi del tennis avrebbe fatto volentieri a meno. Se era annunciata, infatti, la cancellazione della puntata di Affari Tuoi, il programma cult di Stefano De Martino, in primetime era invece previsto il secondo atto di Meravigliosamente con Sal Da Vinci.

Italia-Cechia “cancella” Sal Da Vinci

É successo, invece, che la sfida tra gli Azzurri e i cechi, iniziata alle 16 col confronto tra Musetti e Mensik, si sia protratta fino al terzo match: il doppio. Tutta “colpa” (si fa per dire) della sconfitta di Cobolli contro il numero 1 ceco, Lehecka, che ha fissato il punteggio sull’1-1. La qualificazione in finale s’è decisa col doppio, che ha visto in campo proprio Musetti e Vavassori contro Lehecka e Machac. Piccolo problema: la sfida è iniziata poco prima delle 21 e s’è chiusa poco dopo le 22.30, circostanza che ha provocato l’inevitabile “rinvio” dello show condotto dal trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo.

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Il Diavolo veste Prada batte…Musetti

Una cancellazione non annunciata, neppure ipotizzata, che ha spiazzato tantissimi telespettatori che si erano sintonizzati su Rai 1 per assistere allo spettacolo. La prima puntata di Meravigliosamente era stata vista da oltre due milioni e mezzo di spettatori, 2.503.000 per la precisione, con uno share del 18,2%. Venerdì 20 novembre Sal Da Vinci aveva stravinto il confronto a distanza con Canale 5: Racconto di una Notte, infatti, s’era fermato a 1.793.000 spettatori. Il doppio di Davis, invece, ha fatto registrare 1.661.000 spettatori, con uno share del 12%, e ha fatto meno dell’ennesima replica de Il Diavolo veste Prada su Canale 5, che ha raccolto 1.7999.000 spettatori.

Davis, il comunicato tardivo della Rai

Senza Sinner, insomma, il tennis non sembra essere così appetibile per gli italiani, ma più che altro molti utenti sui social hanno confessato la sensazione di spaesamento vissuta per non essere stati messi al corrente della variazione di palinsesto. Dopo la partita di Davis, vinta dalla coppia azzurra, è andato in onda Non c’è più religione, film con Claudio Bisio, Alessandro Gassmann e Angela Finocchiaro, seguito da 812.000 spettatori. “A seguito della variazione del palinsesto televisivo in occasione della Coppa Davis, la seconda puntata di Meravigliosamente con Sal Da Vinci è rinviata a mercoledì 2 dicembre, in prima serata. Vi aspettiamo per vivere insieme un’altra serata all’insegna della musica e delle emozioni”, il tardivo comunicato della Rai.

Quando va in onda Meravigliosamente

Puntata che si annuncia scoppiettante. Insieme a Sal Da Vinci, infatti, è annunciata la presenza di Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Sayf, Diletta Leotta, Massimiliano Gallo e perfino di Aldo Cazzullo, proprio il giornalista che aveva “stroncato” il tormentone sanremese Per sempre sì bollandolo come “canzone per matrimoni di camorra”, generando aspre polemiche stemperate dallo stesso Da Vinci: “Scommetto che anche Cazzullo la canta sotto la doccia”. Resta il rammarico e il malcontento di chi si aspettava di vedere uno show e s’è ritrovato in prima serata una partita di tennis “strana”. “Senza Sinner non valeva la pena”, uno dei commenti più gettonati sui social.