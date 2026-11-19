Il capitano ha deciso di includere il romano nella lista che vede anche la presenza di Cobolli, Vavassori, Darderi e Musetti: una scelta su cui pesa anche l’incertezza su Alcaraz

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia di Coppa Davis cambia volto pochi giorni prima dell’esordio alle Final Eight di Bologna. La sorpresa è rappresentata dalla convocazione di Matteo Berrettini al posto di Simone Bolelli, andando così a cambiare volto alla formazione di doppio che sembrava una delle poche certezze dell’Italia in vista del torneo. Una decisione un po’ a sorpresa da parte del capitano Filippo Volandri.

Berrettini torna a vestire l’azzurro

Matteo Berrettini torna in azzurro. La notizia era nell’aria da giorni ma la sorpresa è relativa al giocatore di cui prende il posto. Nelle voci delle ultime settimane si pensava a una sostituzione di Luciano Darderi, invece il romano prenderà il posto di Simone Bolelli, uno dei doppisti andando così a “rompere” una formazione che sembrava una delle poche certezze azzurre all’interno della squadra che affronterà le Final Eight di Bologna. Il romano rappresenta un punto di riferimento, in maglia azzurra ha sempre saputo esaltarsi e lo scorso anno è stato uno dei giocatori chiave per la vittoria.

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Bolelli escluso e gli altri convocati

A sorpresa a rimanere fuori dalla convocazioni è Simone Bolelli. Il giocatore ha appena concluso la sua esperienza con Andrea Vavassori con cui ha formato un doppio capace di conquistare tantissimi successi, la Davis doveva rappresentare l’ultima occasione per vederli in campo insieme ma invece non sarà così. E’ evidente che in questo momento il capitano azzurro vuole provare a tenersi aperte tutte le opportunità per il singolare. L’assenza di Jannik Sinner è senza dubbio un peso. Cobolli non ha brillato a Torino, Musetti è reduce da un finale di stagione altalenante e Darderi non dà garanzie sul cemento indoor. Ecco quindi la scelta di Berrettini che allarga il quadro delle opportunità in singolare anche a rischio di perdere qualche certezza in doppio.

Quanto pesa la situazione di Alcaraz

Da Torino rimbalzano notizie sull’infortunio di Carlos Alcaraz. Il giocatore spagnolo ha messo tutti in allarme, rinunciando a una sessione di allenamento per sottoporsi a una risonanza per un fastidio al bicipite femorale della gamba sinistra. I risultati sono stati positivi visto che sono state escluse lesioni ma si tratta comunque di una situazione da monitorare. Non è da escludere completamente infatti una decisione di rinunciare alle Finals per evitare di andare a complicare la situazione. E se lo spagnolo dovesse dare forfait la Spagna, pur rimanendo favorita, non sarebbe più la corazzata che sembra pronta a travolgere tutti.