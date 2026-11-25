L’Italia alle 16 a Bologna affronta la Corea del Sud nei quarti delle Final Eight di Davis: chi sono gli avversari di Musetti, Berrettini e Cobolli. Meglio non fidarsi del ranking ATP

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una squadra che sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo per gli azzurri eppure allo stesso tempo da non sottovalutare. Il ranking ATP non racconta tutta la storia soprattutto quando c’è di mezzo la Coppa Davis e per questo motivo l’Italia di Filippo Volandri non deve sottovalutare il match che la vedrà opposta alla Corea del Sud in programma oggi dalle 16 a Bologna: per Cobolli, Musetti e Berrettini una sfida a cui prestare grande attenzione.

Son-woo Kwon: due titoli poi lo stop

La Corea del Sud, per la sua storia, rimane uno dei paesi con delle particolarità molto forti che si manifestano anche nel mondo dello sport. Il 28enne Son-woo Kwon non ha avuto una carriera come tanti altri, il numero 139 al mondo è tornato con un po’ di fatica nel mondo del tennis che conta, a 28 anni ha dovuto ricostruire una carriera che sembrava su una traiettoria di lancio dopo i titoli conquisti nel 2021 ad Astana e nel 2023 ad Adelaide. Su di lui incombeva però uno degli obblighi per i coreani, quello del servizio militare che il giocatore ha provato a ritardare il più a lungo possibile. Poi è stato costretto a fermarsi, la classifica che era arrivata a un top di 52, si è deteriorata con il coreano che si è dovuto ricostruire una seconda carriera al rientro.

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Hyeon Chung: la vittoria con Djokovic a Melbourne

L’altro uomo copertina è il 30enne Hyeon Chung, la classifica ATP sembra non inquadrarlo come un pericolo visto che occupa la posizione numero 598 ma la sua storia racconta anche altro. Nel 2018 vive infatti la sua stagione da sogno diventando il primo coreano a conquistare la semifinale di uno Slam, con la vittoria nei quarti degli Australian Open contro Djokovic. Sembrava destinato a un futuro di successi prima che a complicare i suoi programmi arrivassero una serie lunghissima di infortuni e di stop.

Il percorso per Bologna

Rischio trappola per l’Italia perché il percorso della Corea del Sud per arrivare a Bologna, prima nazionale asiatica alle Finals dal 2021, non è stato semplice. Il primo passo è stato compiuto contro il Kazakistan nel settembre 2025 per entrare di nuovo a giocare con le migliori al mondo poi i due successi che hanno aperto le porte delle Finals prima a Busan contro l’Argentina con il punto decisivo firmato da Chung, poi quello con l’India.

Italia-Corea del Sud: perché non sarà trasmessa dalla Rai

La prima sfida dell’Italia a Bologna nelle Final Eight di Coppa Davis contro la Corea del Sud comincerà alle ore 16, andranno in scena i primi due singolari e poi l’eventuale doppio in caso di parità. Il tie però non sarà trasmesso dalla Rai che trasmetterà le partite degli azzurri solo in semifinale e nell’eventuale finale. Il match dei quarti di finale è un’esclusiva di SuperTennis che detiene i diritti integrali della competizione.

Coppa Davis: il tabellone delle Final Eight