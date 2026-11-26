Niente debutto in singolare per Alcaraz, lasciato a riposo da Ferrer in vista della sfida all'Austria. Al suo posto la Spagna si affida a Merida

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Al debutto nelle Final 8 di Coppa Davis contro l’Austria in singolare la Spagna dovrà fare a meno del proprio n°1 Carlos Alcaraz, non ancora pienamente recuperato dopo i problemi fisici e le fatiche delle recenti ATP Finals. Al suo posto David Ferrer si affida a Daniel Merida in una sfida insidiosa ma che vede comunque gli iberici favoriti, con la speranza di passare il turno e poter pienamente recuperare Carlitos in vista della sfida contro la Gran Bretagna.

Alcaraz non ha ancora recuperato, niente singolare contro l’Austria per lui

Le fatiche, ma forse soprattutto i problemi fisici, di questo incredibile finale di stagione si fanno sentire sulle gambe di Alcaraz, che evidentemente non ha ancora recuperato al 100% dopo le ATP Finals. Per questo motivo Ferrer ha deciso di rinunciare a lui in singolare contro l’Austria e concedergli un giorno di riposo in più, con la speranza che Carlitos possa recuperare un po’ di energie e mettersi definitivamente alle spalle l’acciacco alla coscia sinistra rimediato a Torino durante il match contro Daniil Medvedev.

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Le scelte di Ferrer per la sfida all’Austria

Senza Alcaraz in singolare Ferrer ha dovuto dunque ridisegnare la squadra per la sfida all’Austria. A prendere il posto di Carlitos sarà dunque Merida, convocato in extremis dopo la defezione per infortunio di Alejandro Davidovich Fokina, che scenderà in campo per il primo match di singolare contro Joel Schwaerzler, mentre Rafael Jodar slitta a singolarista numero 1, il che vorrà dire che affronterà Jurij Rodionov nel secondo incontro. In caso di approdo al doppio decisivo allora però Ferrer non rinuncerà ad Alcaraz, che come già anticipato nella giornata di mercoledì verrà impegnato in coppia con Marcel Granollers.

Spagna favorita, ma occhio all’Austria. L’Italia spera

Nonostante l’assenza di Alcaraz la Spagna si presenta comunque alla sfida come grande favorita, anche se certamente il passaggio del turno appare ora meno scontato. Merida (n°42 ATP) e Jodar (n°10) sulla carta infatti non dovrebbero avere troppi problemi a sbarazzarsi di due giocatori al di fuori della top-100 (Schwaerzler è n°170 mentre Rodionov è il n°119), ma in Coppa Davis si sa come i valori possano rapidamente ribaltarsi in campo (come abbiamo visto ieri nel match di Flavio Cobolli), soprattutto quando non si ha nulla da perdere, come nel caso degli austriaci. La Davis è infatti una competizione unica nel suo genere, capace di dare motivazioni extra così come pressioni in più ai giocatori.

Ecco allora che l’Italia guarda interessata alla sfida dopo l’eliminazione della Germania, dato che insieme ai tedeschi gli spagnoli erano (e sono tutt’ora) considerati i favoriti principali alla conquista dell’insalatiera. L’eliminazione della Spagna non spalancherebbe comunque le porte al quarto successo consecutivo in Davis alla squadra di Volandri, apparsa anche lei in difficoltà contro la modesta Corea del Sud, che prima di pensare a un’eventuale finale dovrà superare l’ostica Repubblica Ceca.