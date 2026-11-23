Le scelte del capitano per la Corea del Sud nel dettaglio: “Ho preferito optare per una soluzione con 4 singolaristi. La pressione non ci pesa”

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La missione più difficile di Filippo Volandri. Quella che potrebbe rivelarsi anche troppo impervia, perché la strana che porta a Bologna è lastricata come non mai, e pensare che tutto possa filar liscio come avvenuto un anno fa è oggettivamente esercizio di ottimismo smodato (forse pure esagerato). Ma Volandri la Davis non vuole lasciarla a nessuno: l’ha vinta negli ultimi tre anni, e poco male se per il poker servirà un’impresa fuori dagli schemi.

Con la pressione addosso è meglio

L’assenza di Sinner è un fardello pesantissimo, pensando al fatto che stavolta Spagna e Germania gli assi l’hanno calati. Ma a preoccupare sono piuttosto le condizioni di Cobolli, uscito con le ossa rotte dalle Finals, e pure il dualismo (inatteso) tra Musetti e Berrettini, arrivato un po’ dal nulla ma destinato a monopolizzare (specie in caso di risultato negativo) le cronache della settimana.

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“Siamo felici di poter difendere il titolo qui in Italia. Sappiamo di avere addosso una certa pressione, ma è un privilegio e la cosa non ci spaventa”, spiega in conferenza stampa il capitano, tri-campione in carica. “L’esperienza aiuta, ma ci troviamo ancora in Italia, in una sede diversa e con giocatori differenti. Lo spirito e l’obiettivo però rimangono gli stessi: cercare di dare il massimo”.

Unico pensiero, la Corea del Sud

Come si naviga in mezzo a una situazione totalmente nuova, con un gruppo per la prima volta nella storia che rischia di uscire spaccato prima ancora di cominciare, è la vera domanda che si fanno tutti gli italiani a poche ore dal debutto con la Corea del Sud. Anche se Volandri alle voci di poco feeling all’interno del gruppo non vuole far troppo credito, né fa riferimenti alla questione.

Per lui conta solo la partita con la Corea del Sud. “Impariamo dalla nostra storia e, in Coppa Davis, la classifica sappiamo che non conta poi così tanto. Abbiamo imparato la lezione dalla partita contro il Canada di due anni fa, quindi da quel momento in poi prestiamo maggiore attenzione a tutti gli avversari. Ecco perché l’unica cosa da fare è restare concentrati su noi stessi, analizzando il nostro gioco. Sappiamo di essere una squadra forte, ma sappiamo anche che gli avversari non resteranno a guardare”.

La scelta di Berrettini al posto di Bolelli

La scelta di portare Berrettini anziché Bolelli affonda le radici su un’idea ben precisa maturata nel corso delle ultime settimana. “Rinunciare a Simone non è stata una decisione che si prende a cuor leggero. Abbiamo giocato tantissime volte insieme da professionisti, siamo stati insieme per molti anni in Coppa Davis come giocatori e negli ultimi anni con me da capitano.



Ma ogni volta devo prendere una decisione per il bene della squadra. La coppia di doppio ha deciso di separarsi alla fine dell’anno, e in ogni relazione, quando ci si separa, le cose non sono più le stesse. Ecco perché ho deciso di avere più giocatori di singolo e Andrea nel doppio”.