La Lega valuta un nuovo format dalla prossima stagione: settantadue partecipanti, più visibilità alla terza divisione italiana e gare da dentro o fuori

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

La Coppa Italia prepara una possibile svolta che potrebbe ridisegnare gli equilibri della competizione e cambiare il rapporto tra il grande calcio e le realtà delle categorie inferiori. L’idea è ambiziosa: allargare il torneo, aumentare il numero delle partecipanti e avvicinare il regolamento a quello della FA Cup inglese, una delle manifestazioni più affascinanti del panorama internazionale. Un progetto che potrebbe trasformare la coppa nazionale in una competizione decisamente più aperta, nella quale anche le società della terza divisione italiana avrebbero la possibilità di misurarsi con le protagoniste della Serie A. Sul tavolo c’è un passaggio dalle attuali 44 a 72 squadre, con un incremento significativo delle partite e un nuovo percorso per arrivare fino alla finale. La possibile riforma guarda già alla stagione 2027/28, ma prima serviranno diversi passaggi. La rivoluzione, infatti, è ancora un’ipotesi e la decisione definitiva non è stata presa.

Il bivio della Lega: conferma o rivoluzione

Il punto di partenza è rappresentato dall’assemblea della Lega Serie A, che ha approvato all’unanimità il bando per la commercializzazione dei diritti televisivi della Coppa Italia per il triennio 2027-2030. All’interno del documento sono state inserite due differenti possibilità: proseguire con il format attualmente in vigore oppure aprire una nuova fase attraverso una formula ispirata alla coppa inglese. Una scelta che, però, non riguarda soltanto l’organizzazione delle partite, ma anche il valore commerciale della manifestazione. Gli operatori televisivi interessati potranno infatti valutare entrambe le soluzioni e presentare le proprie offerte sulla base dei due differenti scenari. Mediaset, attuale detentrice dei diritti, potrebbe quindi ritrovarsi a fare i conti con una concorrenza più ampia e la risposta del mercato avrà un peso importante nell’indirizzare le valutazioni della Lega, chiamata a trovare un equilibrio tra esigenze economiche, calendario e interesse sportivo.

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Da 44 a 72 squadre: la Serie C cambia dimensione

La novità più significativa riguarda proprio il numero delle partecipanti. Il progetto di ampliamento porterebbe la Coppa Italia da 44 a 72 società, coinvolgendo 20 club di Serie A, 20 di Serie B e ben 32 di Serie C. Per la terza categoria nazionale sarebbe un salto enorme rispetto alla situazione attuale, che consente soltanto a quattro rappresentanti della Lega Pro di accedere alla competizione. Il cambiamento darebbe alla categoria una presenza molto più consistente, trasformando il torneo in una vetrina anche per club che raramente hanno l’opportunità di confrontarsi con le principali realtà del calcio italiano. Per una società di Serie C, ospitare o affrontare in trasferta una formazione di Serie A significherebbe vivere una serata speciale, con ricadute potenziali anche sul piano dell’immagine, del pubblico e degli incassi. La manifestazione, inoltre, diventerebbe così un’occasione per avvicinare piazze e tifoserie che normalmente viaggiano su binari differenti. Non solo una competizione riservata alle grandi, dunque, ma un percorso nel quale anche le outsider potrebbero ritagliarsi uno spazio da protagoniste.

Tutte le partite in gara secca: il fascino della FA Cup

Il modello di riferimento è quello della FA Cup, la storica coppa inglese nella quale le differenze di categoria non rappresentano un ostacolo alla possibilità di sognare. L’ipotesi italiana prevede un tabellone a eliminazione diretta, con ogni confronto deciso da una singola partita. Niente quindi doppie sfide, ma novanta minuti nei quali può succedere di tutto e in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore. Il progetto contempla un primo grande turno preliminare con 32 incontri, destinato a coinvolgere soprattutto le formazioni di Serie C, successivamente il tabellone proseguirebbe attraverso gli altri turni, fino a condurre la competizione verso la fase conclusiva. Il numero complessivo delle partite lieviterebbe dalle attuali 45 a oltre 70, con una crescita significativa del calendario. Un altro elemento centrale riguarda l’ingresso delle big: le prime otto classificate del precedente campionato di Serie A entrerebbero in scena dai sedicesimi di finale, anticipando così il loro debutto rispetto all’attuale formula, che le vede iniziare dagli ottavi. Resterebbe poi da definire anche il criterio per stabilire la sede degli incontri, tra le ipotesi più suggestive resta quella di favorire le squadre appartenenti alla categoria inferiore, permettendo loro di ospitare le formazioni più blasonate. Insomma un altro modo per rendere ancora più speciale il confronto e regalare alle piazze più piccole un appuntamento difficilmente ripetibile.

Il nodo delle seconde squadre e il criterio sportivo

Prima di arrivare alla definizione del nuovo regolamento, resta però da sciogliere una questione tutt’altro che secondaria: stabilire quali saranno le 32 società di Serie C ammesse alla competizione. Tra le ipotesi iniziali è emersa anche quella di riservare un posto alle seconde squadre dei club di Serie A, come Juventus Next Gen, Atalanta Under 23, Inter Under 23 e Milan Futuro (da capire se i rossoneri riusciranno, però, a vincere il girone B di Serie D). La posizione della Lega Pro, guidata da Matteo Marani, è orientata a valorizzare il merito sportivo, lasciando quindi che siano i risultati ottenuti in campionato a determinare le qualificate. Un principio che eviterebbe corsie preferenziali e permetterebbe alle società di conquistarsi sul campo l’accesso alla coppa. Anche questo aspetto dovrà essere approfondito nel confronto tra le componenti coinvolte.

Una nuova Coppa per riavvicinare tutto il calcio italiano

La possibile riforma porta con sé una domanda più ampia: quale identità vuole avere la Coppa Italia nei prossimi anni? L’attuale formula garantisce un percorso consolidato e in un certo senso noioso e prevedibile, ma l’idea di ampliare la partecipazione nasce anche dalla volontà di rendere il torneo più affascinante e coinvolgente. Una squadra di categoria inferiore potrebbe finalmente avere un cammino più lungo, sognando di incrociare le grandi del campionato e magari di costruire una delle sorprese destinate a rimanere nella storia. È proprio questo il bello delle competizioni a eliminazione diretta: il blasone e il valore delle rose possono incidere, ma non sempre bastano per superare l’avversario. Per la Serie C si aprirebbe una finestra importante, mentre per la Serie A potrebbe significare un confronto con un calcio fatto di piazze, stadi e tradizioni differenti. La direzione, però, sembra essere tracciata con la Coppa Italia che potrebbe diventare più grande e soprattutto più aperta. E il sogno di una piccola capace di eliminare una grande potrebbe tornare a essere una parte centrale della sua storia.