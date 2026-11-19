Il noto giornalista, scrittore e divulgatore è mancato dopo una lunga carriera nel mondo del giornalismo e della televisione

Corrado Augias vantava un rapporto critico anche con il calcio, che aveva chirurgicamente analizzato nella sua lunga carriera da giornalista dai suoi punti di osservazione prediletti. Da cronista, da indagatore degli incubi della nostra storia attraversati da decenni di vicende oscure e senza risposta alcuna ma che hanno segnato, nel bene e soprattutto nel male, per la loro violenza culturale il nostro paese. Aveva 91 anni, era nato nel secolo breve per scoprire l’era digitale. Giallista, autore teatrale, appassionato di musica, era senza dubbio uno dei più capaci divulgatori italiani, come dimostra la sua enorme produzione di volumi e trasmissioni televisive dedicate di enorme successo nella complessità dei temi trattati. Aveva anche un rapporto con il calcio, con lo sport, che osservava con distacco ma interesse. Non si era mai schierato, a livello di tifoseria almeno in modo ufficiale.

Corrado Augias, giornalista e divulgatore morto a 91 anni

Uomo di sinistra, era stato parlamentare europeo eletto nelle liste dell’allora Pds dal 1994 al 1999 per poi tornare a fare ciò che lo interessava di più in nome della passione civile che lo animava e che lo ha trascinato fino all’ultimo. Dicevamo della sua immane produzione di libri, come anche della sua inclinazione alla divulgazione televisiva. Telefono Giallo, ma pure Babele e Caro lettore, Cominciamo bene, Enigma, Quante storie, Città segrete. In tv aveva un suo stile pacato, molto verbale e gli si deve di certo il tentativo di aver messo al centro la parola, oltre all’immagine.

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ANSA

Mai dichiarato il tifo

Mai dichiaratamente simpatizzante di una sola squadra di calcio, Augias ha avuto nei confronti del pallone il medesimo interesse nutrito per ogni altro fenomeno sociale e civile e, pur non avendo mai fatto segreto in altri contesti delle sue idee, non si è mai lanciato oltre l’indagine giornalistica sul fenomeno e sulla stessa tifoseria quando si è trattato, ad esempio, della Juventus trattata in Quante storie assieme allo scrittore Ernesto Ferrara.

Come sempre dimostrato, nel suo percorso televisivo, si dedicava a personaggi che avessero un carisma dedicato e una qualità nella narrazione funzionale anche a certi valori che lo sport dovrebbe trasmettere. Celebre la sua intervista a Julio Velasco, in questa direzione, Nel gennaio 2026, intervistando proprio Velasco a La torre di Babele su La7, Augias ha criticato l’uso eccessivo della metafora sportiva nella società, affermando che la vita non è un campionato né una rincorsa. Una critica, neanche troppo velata, alla visione performativa che sta dominando la società contemporanea e il linguaggio. Di suo ha svelato solo in una precedente intervista la sua attenzione alla cura della persona, da neo 90enne, quando ha svelato gli esercizi a cui era solito riservato qualche minuto.

La ginnastica anche a 90 anni

A Il Fatto quotidiano aveva detto: “Mangio poco, bevo poco, faccio un po’ di ginnastica, il giusto. Anche se Andreotti diceva che tutti i suoi amici che facevano sport erano morti prima di lui”, le sue parole sul rapporto con il corpo.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias era figlio di un ufficiale dell’Aeronautica di origine francese, mentre la madre era di ascendenza ebraica. Laureato in Giurisprudenza, si era dedicato poi al giornalismo. Aveva scritto per i settimanali Panorama e L’Espresso, era stato inviato della Repubblica, quotidiano per il quale aveva curato una rubrica di dialogo con i lettori. Dalla carta alla televisione: Telefono giallo e Babele

Il suo esordio letterario risale al 1981, quando Augias aveva pubblicato il poliziesco Quel treno per Vienna (Rizzoli), poi, sempre per Rizzoli, altri due libri con le vicende dello stesso investigatore, Il fazzoletto azzurro (1983) e L’ultima primavera (1985).