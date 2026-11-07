Così De Zerbi ha resuscitato il Tottenham: il ruolo di Tonali, il rosso a Bentancur e il retroscena

Una riunione di tre ore prima della sfida al Manchester ha segnato il cambio di passo degli Spurs. Valorizzato Tonali, protagonista della rinascita.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Tottenham ha cambiato marcia sotto la guida di Roberto De Zerbi, passando dall’ultimo posto in Premier League a una serie di tre vittorie consecutive. Alla base della svolta non c’è soltanto un’evoluzione tattica, ma soprattutto un lavoro sulla mentalità e sulla coesione del gruppo. Un incontro di tre ore alla vigilia della sfida contro il Manchester United ha rappresentato, secondo lo stesso allenatore, un momento decisivo per ritrovare compattezza e spirito di squadra. Anche l’espulsione di Rodrigo Bentancur contro i Red Devils ha finito per incidere sul percorso successivo, costringendo il tecnico a rivedere alcune soluzioni. In questo nuovo equilibrio ha trovato spazio anche Sandro Tonali, diventato uno degli uomini più importanti del centrocampo dopo un avvio di stagione complicato.

La riunione di tre ore a Manchester: così De Zerbi ha cambiato il Tottenham

Il primo passaggio della svolta è arrivato prima della partita contro il Manchester United, quando De Zerbi ha convocato una riunione con tutta la squadra nell’hotel che ospitava i londinesi. L’incontro è durato tre ore, dalle 20 alle 23, e ha permesso ai giocatori di confrontarsi apertamente, mettendo sul tavolo problemi, responsabilità e difficoltà personali. L’allenatore italiano ha apprezzato soprattutto la disponibilità dei suoi uomini a parlare senza nascondersi dietro giustificazioni, favorendo un confronto diretto anche con lo staff. “In quella riunione c’era qualcosa di diverso”, ha raccontato De Zerbi, sottolineando l’importanza dei rapporti umani e della capacità di aiutarsi nei momenti difficili. Il messaggio è stato chiaro: prima degli interessi individuali vengono il Tottenham, i compagni e i tifosi.

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Il rosso a Bentancur e l’infortunio di Bergvall: la svolta inattesa

La partita contro il Manchester United, la prima dopo la pausa per le nazionali, ha rappresentato un altro momento importante. Il Tottenham era ultimo in classifica e, nonostante una buona prestazione a Old Trafford, si è ritrovato sotto nel punteggio e in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Rodrigo Bentancur, protagonista di una reazione che ha portato al cartellino rosso per una testata a Luke Shaw. Gli Spurs sono comunque riusciti a trovare il pareggio nel finale grazie a un colpo di testa di Dominic Solanke su cross di Sandro Tonali. La squalifica dell’uruguaiano, sommata all’infortunio al ginocchio di Lucas Bergvall, ha costretto De Zerbi a modificare l’assetto della squadra. Paradossalmente, proprio quell’emergenza ha favorito una reazione collettiva che l’allenatore ha riconosciuto come fondamentale: “Non so se senza quel cartellino rosso la reazione sarebbe stata la stessa, ma è stata positiva”.

Tonali cambia passo: l’intuizione di De Zerbi e l’intesa con Fernandes

Tra i protagonisti della rinascita c’è Sandro Tonali, arrivato con grandi aspettative ma inizialmente lontano dal rendimento mostrato negli ultimi anni. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Newcastle, nella prima partita casalinga della stagione, il centrocampista italiano era apparso in difficoltà e aveva mostrato tutta la propria delusione anche nel confronto con i proprietari del club. Due mesi dopo il quadro è cambiato: Tonali ha ritrovato brillantezza, velocità di pensiero e capacità di incidere in entrambe le fasi. De Zerbi ha spiegato che il suo rendimento dipende dalla disponibilità a correre e lavorare per la squadra, caratteristiche tornate evidenti nelle ultime uscite. Decisiva anche l’intesa con Mateus Fernandes, rilanciato dopo essere stato sostituito all’intervallo contro l’Aston Villa e successivamente criticato dall’allenatore. I due hanno trovato una buona sintonia, contribuendo alla crescita del centrocampo e ai tre successi consecutivi.

Maddison, Solanke e il nuovo 3-5-2: le altre chiavi della rinascita

La svolta tattica è passata anche attraverso la capacità di De Zerbi di adattare il sistema di gioco alle disponibilità della rosa. Contro il Coventry, il tecnico ha scelto il 3-5-2, affidandosi anche al ritorno dal primo minuto di James Maddison, assente da quasi 18 mesi. Il trequartista ha restituito qualità e creatività alla manovra, segnando una splendida rete e contribuendo a rendere più fluido il possesso. Successivamente, contro il Chelsea, il Tottenham è tornato al 4-2-3-1, dimostrando di poter cambiare pelle senza perdere equilibrio. Importanti anche i recuperi di Mo Kudus e Dejan Kulusevski, oltre al ritorno di Dominic Solanke, centravanti capace di giocare spalle alla porta e coinvolgere i compagni. De Zerbi ha inoltre iniziato a dare spazio al talento diciottenne Luca Williams-Barnett, all’esordio in Premier League contro il Crystal Palace.

Tre vittorie consecutive e ambizioni ritrovate: De Zerbi guarda avanti

I risultati hanno accompagnato il cambiamento, con tre vittorie consecutive che hanno permesso al Tottenham di lasciarsi alle spalle l’ultimo posto e ritrovare fiducia. Dopo il successo contro il Coventry sono arrivati quelli contro Chelsea e Crystal Palace, risultati che hanno restituito entusiasmo anche all’ambiente. Il prossimo appuntamento contro il Leeds rappresenta un’altra occasione per dare continuità al percorso e avvicinarsi alla zona delle prime cinque posizioni prima della nuova pausa internazionale. Intanto, anche la dirigenza ha manifestato ambizioni importanti, con l’amministratore delegato Vinai Venkatesham che ha parlato apertamente della possibilità di puntare un giorno al titolo di Premier League. De Zerbi ha accolto positivamente queste dichiarazioni, ricordando però che le ambizioni devono essere accompagnate dal lavoro quotidiano. La sua ricetta resta legata a mentalità, sacrificio e unità: elementi che, dopo settimane difficili, stanno restituendo identità al Tottenham.