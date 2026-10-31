Cremonese-Benevento 31 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 10ª giornata: Cremonese-Benevento si gioca il 31 ottobre alle 15. Orario, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche.

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La Cremonese cerca punti per allontanarsi dalla zona calda, il Benevento per consolidarsi in alto: allo stadio Giovanni Zini di Cremona si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle 15, per la 10ª giornata di Serie B. Grigiorossi quindicesimi con 9 punti: 2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, 8 gol segnati e 11 subiti. Sanniti quinti a quota 15: 4 successi, 3 pareggi, 2 ko, 14 reti realizzate e 8 incassate. Una sfida tra esigenze di riscatto e ambizioni playoff, con sei punti a separare le due squadre.

Le ultime partite giocate

Il successo per 2-0 sul campo del Mantova ha rilanciato la Cremonese, che nelle cinque gare più recenti ha raccolto 5 punti, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il Benevento si presenta invece con una striscia di cinque incontri senza perdere: tre successi e due pareggi valgono 11 punti, con 9 gol segnati e appena 3 subiti. Nello stesso periodo i grigiorossi hanno realizzato 3 reti, incassandone 4.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Cremonese 1 2 2 5 3 4 Benevento 3 2 0 11 9 3

Il dettaglio delle ultime cinque partite di campionato, dalla meno recente alla più recente:

Cremonese – Virtus Entella 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Arezzo – Cremonese 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Pisa – Cremonese 3-1: sconfitta.

– 3-1: sconfitta. Cremonese – Juve Stabia 0-1: sconfitta.

– 0-1: sconfitta. Mantova–Cremonese 0-2: vittoria.

Carrarese – Benevento 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Benevento – Cesena 2-0: vittoria.

– 2-0: vittoria. Benevento – Vicenza 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Arezzo – Benevento 0-3: vittoria.

– 0-3: vittoria. Benevento–Catanzaro 1-1: pareggio.

L’arbitro di Cremonese-Benevento

A dirigere Cremonese–Benevento sarà Livio Marinelli, affiancato dagli assistenti Cortese e Russo. Gianquinto sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Marini, con Piccinini nel ruolo di AVAR. Nelle tre gare dirette nella Serie B 2026-27, Marinelli ha fischiato 70 falli e concesso 2 rigori, mostrando 12 cartellini gialli e nessun rosso: la media è di 4 ammonizioni a partita.

Precedenti e curiosità: le pillole di Cremonese-Benevento

La storia del confronto sorride al Benevento, ma lo Zini riequilibra i pronostici: i sanniti hanno perso soltanto una delle sei sfide di Serie B contro la Cremonese, mentre a Cremona il bilancio è in perfetta parità. Il presente mette di fronte due tendenze opposte. I grigiorossi devono ritrovare il gol davanti al proprio pubblico, dopo due partite interne senza segnare; gli ospiti arrivano invece da due trasferte vinte senza incassare reti. Una combinazione che porta al centro della sfida l’efficacia negli ultimi metri. A cambiare subito il copione potrebbe essere Federico Bonazzoli, già capace due volte in questo campionato di colpire nel primo minuto. Dall’altra parte, Mattia Maita offre sostanza nei contrasti e qualità nel far avanzare il gioco. Anche il dato sugli intercetti suggerisce una chiave di lettura: entrambe figurano nella parte bassa della graduatoria, e la capacità di sporcare le linee di passaggio avversarie potrebbe diventare un dettaglio prezioso per conquistare campo.

Benevento avanti nei precedenti: nei sei confronti di Serie B con la Cremonese ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. L’unico successo grigiorosso risale al 10 marzo 2019, per 1-0; le due sfide più recenti, nella stagione 2021-22, sono terminate entrambe in parità.

avanti nei precedenti: nei sei confronti di Serie B con la ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. L’unico successo grigiorosso risale al 10 marzo 2019, per 1-0; le due sfide più recenti, nella stagione 2021-22, sono terminate entrambe in parità. Allo Zini non c’è una padrona del confronto: nelle tre partite cadette disputate in casa della Cremonese si contano una vittoria per parte e un pareggio, con due gol segnati da ciascuna squadra.

si contano una vittoria per parte e un pareggio, con due gol segnati da ciascuna squadra. La Cremonese cerca di riaccendere l’attacco casalingo: è rimasta a secco nelle ultime due gare interne, perdendo la più recente contro la Juve Stabia . Tre incontri consecutivi in casa senza segnare, nella stessa stagione di B, non si verificano dal periodo settembre-novembre 2020. Due ko interni di fila mancano invece dall’aprile 2024.

cerca di riaccendere l’attacco casalingo: è rimasta a secco nelle ultime due gare interne, perdendo la più recente contro la . Tre incontri consecutivi in casa senza segnare, nella stessa stagione di B, non si verificano dal periodo settembre-novembre 2020. Due ko interni di fila mancano invece dall’aprile 2024. Il Benevento punta al tris esterno dopo le vittorie senza reti al passivo contro Carrarese e Arezzo . Soltanto tra novembre e dicembre 2018 ha collezionato tre trasferte consecutive a porta inviolata in Serie B. Le serie di almeno tre successi esterni consecutivi sono state due: otto tra novembre 2019 e giugno 2020, tre tra maggio 2017 e settembre 2018.

punta al tris esterno dopo le vittorie senza reti al passivo contro e . Soltanto tra novembre e dicembre 2018 ha collezionato tre trasferte consecutive a porta inviolata in Serie B. Le serie di almeno tre successi esterni consecutivi sono state due: otto tra novembre 2019 e giugno 2020, tre tra maggio 2017 e settembre 2018. Intercetti da migliorare: il Benevento è penultimo nel campionato con 56 palloni intercettati, la Cremonese quartultima con 60. Tra loro c’è la Juve Stabia a 59; chiude il Südtirol a 55.

è penultimo nel campionato con 56 palloni intercettati, la quartultima con 60. Tra loro c’è la a 59; chiude il a 55. Federico Bonazzoli sa partire a razzo: porta la sua firma, contro Padova e Mantova , due dei tre gol segnati nel primo minuto di questo campionato. L’altro è di Fabio Abiuso , a segno per la Carrarese contro il Modena .

sa partire a razzo: porta la sua firma, contro e , due dei tre gol segnati nel primo minuto di questo campionato. L’altro è di , a segno per la contro il . Mattia Maita abbina recupero e costruzione: con 23 contrasti è preceduto soltanto da Christian Pierobon della Juve Stabia, a 28, e Alessandro Dellavalle del Padova, a 27. È inoltre quarto per passaggi riusciti verso l’ultimo terzo di campo, con 126, dietro a Gastón Brugman (142), Alessandro Bianco (139) e Jacopo Petriccione (138).

Le statistiche stagionali di Cremonese e Benevento

La Cremonese tiene maggiormente il pallone, con il 51,6% di possesso medio contro il 49,7% del Benevento, ma i sanniti producono più conclusioni: 117 contro 75, con 42 tiri nello specchio a fronte di 37. I grigiorossi vantano una precisione al tiro superiore, 49,33% contro 35,90%, senza però tradurla in un bottino offensivo migliore: i gol sono 8 contro 14. Anche la tenuta difensiva premia gli ospiti, che hanno subito 8 reti contro 11 e concesso 97 tiri contro 123. Identico il numero di partite a porta inviolata, tre per parte. Sul piano disciplinare, il Benevento ha più ammonizioni, 23 contro 13, ma meno espulsioni: una contro due.

Tra i singoli, Federico Bonazzoli guida l’attacco della Cremonese con 4 gol, metà del totale di squadra; seguono a quota uno Tommaso Berti, Michele Collocolo, Adin Licina e Marco Nasti. Nel Benevento i migliori marcatori sono Francesco Salvemini e Antonis Siatounis, entrambi con 3 reti, davanti a David Okereke, a quota 2. Jari Vandeputte è il miglior assistman grigiorosso con 3 passaggi vincenti; per i sanniti condividono il primato Mattia Maita e David Okereke, anch’essi a 3. Bonazzoli è il più ammonito dei padroni di casa con 2 gialli, mentre tra gli ospiti spiccano i 5 di Christian Kouan. Un’espulsione ciascuno per Tommaso Barbieri e Giuseppe Pezzella nella Cremonese, una per Antonio Prisco nel Benevento. Tra i portieri, Andrea Fulignati conta 2 gare a porta inviolata e Federico Agazzi una; Gianmarco Vannucchi ne ha collezionate 3 per i sanniti.

Statistica Cremonese Benevento Posizione in classifica 15ª 5ª Punti 9 15 Partite giocate 9 9 Vittorie 2 4 Pareggi 3 3 Sconfitte 4 2 Gol segnati 8 14 Gol subiti 11 8 Media gol segnati a partita 0,89 1,56 Media gol subiti a partita 1,22 0,89 Partite a porta inviolata 3 3 Possesso palla medio 51,6% 49,7% Precisione nei passaggi 84,16% 84,70% Tiri totali, esclusi i respinti 75 117 Tiri nello specchio 37 42 Precisione al tiro 49,33% 35,90% Tiri subiti 123 97 Calci d’angolo 36 49 Palloni intercettati 60 56 Falli commessi 96 131 Cartellini gialli 13 23 Cartellini rossi 2 1 Migliori marcatori Federico Bonazzoli: 4 Francesco Salvemini e Antonis Siatounis: 3 ciascuno Migliori assistman Jari Vandeputte: 3 Mattia Maita e David Okereke: 3 ciascuno Giocatore con più ammonizioni Federico Bonazzoli: 2 Christian Kouan: 5 Giocatori con più espulsioni Tommaso Barbieri e Giuseppe Pezzella: 1 ciascuno Antonio Prisco: 1 Gare a porta inviolata dei portieri Andrea Fulignati: 2; Federico Agazzi: 1 Gianmarco Vannucchi: 3

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cremonese-Benevento? Cremonese-Benevento si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00, per la 10ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Cremonese-Benevento? La partita si disputa allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Benevento? L’arbitro è Livio Marinelli, con Cortese e Russo come assistenti. Il quarto ufficiale è Gianquinto; al VAR c’è Marini, affiancato dall’AVAR Piccinini.