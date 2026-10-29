Prima le proteste per due reti cancellate, poi tre gol nella ripresa: il portoghese si avvicina a un traguardo storico e festeggia il riconoscimento votato dai tifosi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cristiano Ronaldo trasforma la rabbia in una serata da protagonista. Contro l’Al Kholood, l’attaccante portoghese si è visto annullare due reti nel primo tempo per fuorigioco, prima di scatenarsi nella ripresa con una tripletta in appena 15 minuti. Una prestazione che arriva subito dopo la vittoria del Boat, il riconoscimento assegnato attraverso il voto dei tifosi al miglior vincitore del Pallone d’Oro di sempre. A 41 anni, CR7 vede ora un traguardo storico sempre più vicino: raggiungere quota mille gol in carriera.

Cristiano Ronaldo, due gol annullati contro l’Al Kholood e proteste

La partita contro l’Al Kholood si apre con una doccia fredda per Cristiano Ronaldo. Al 10’, il portoghese trova la via della rete, ma la sua esultanza dura poco: la posizione di fuorigioco viene rilevata e il gol non viene convalidato. La decisione scatena la reazione del numero 7 dell’Al Nassr, che si avvicina alla squadra arbitrale per chiedere spiegazioni e contesta la valutazione dell’azione.

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Il cinque volte Pallone d’Oro manifesta tutta la sua irritazione, continuando a protestare nei minuti successivi. Il copione si ripete poco prima dell’intervallo: un’altra conclusione vincente viene annullata, questa volta per una posizione irregolare all’inizio della manovra. Si va così al riposo sul 2-2, con due reti cancellate al fuoriclasse ex Juventus e Real Madrid.

Ronaldo, tripletta in 15 minuti: mancano 15 gol per arrivare a quota mille

Nella ripresa Ronaldo si prende la scena e risponde sul campo alla frustrazione del primo tempo. Il portoghese torna al gol al 66’, porta l’Al Nassr sul 4-2 al 72’ e completa la tripletta all’80’, firmando tre reti nell’arco di circa un quarto d’ora. I primi due gol arrivano su assist di Joao Felix: prima un tap-in da distanza ravvicinata, poi un colpo di testa.

Per il terzo, CR7 si fa trovare pronto in area e finalizza il pallone servito da Sadio Mané. La tripletta contribuisce al successo per 5-3 dell’Al Nassr e porta il bottino personale di Ronaldo a 985 gol in carriera. Il traguardo dei mille è sempre più vicino: mancano appena 15 reti.

CR7 vince il Pallone d’Oro di tutti i tempi: Messi battuto

Cristiano Ronaldo si è aggiudicato anche il Boat., acronimo di Ballon d’Or of All Time, la votazione promossa per scegliere il miglior vincitore del Pallone d’Oro di tutti i tempi. Il portoghese ha conquistato il primo posto con la sua versione del 2008, l’anno in cui ricevette il primo dei cinque riconoscimenti individuali della sua carriera dopo una stagione straordinaria con il Manchester United, culminata con la vittoria della Premier League e della Champions League.

Al secondo posto si è classificato Lionel Messi con il Pallone d’Oro del 2012, mentre sul terzo gradino è salito ancora Ronaldo, grazie al premio conquistato nel 2017. La consultazione online si è svolta sul sito ufficiale del Pallone d’Oro e ha celebrato il settantesimo anniversario del riconoscimento. Non si tratta di un nuovo trofeo ufficiale, ma di una votazione popolare.

Il messaggio social di CR7 dopo la vittoria del Boat

Dopo l’annuncio della vittoria, Ronaldo ha affidato ai social il suo ringraziamento ai tifosi. Il portoghese ha pubblicato una foto legata al Pallone d’Oro conquistato nel 2008, accompagnandola con un messaggio che mette al centro proprio il pubblico che lo ha votato: “Il calcio appartiene ai tifosi! Grazie a tutti i tifosi del mondo, il miglior Pallone d’Oro di Tutti i Tempi è anche vostro”.