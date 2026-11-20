CR7 segna il 986° gol in carriera, ma fallisce dal dischetto e perde il Clasico saudita contro l’Al Ahli. L’Al Hilal di Simone Inzaghi può approfittarne per andare in fuga

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Esiste al mondo un appassionato di calcio capace di rifiutare un autografo di Cristiano Ronaldo? A quanto pare sì, almeno stando a un video diventato virale in Arabia Saudita. Il protagonista è proprio CR7, il calciatore da oltre 680 milioni di follower soltanto su Instagram. Prima del Clasico saudita contro l’Al Ahli, il fuoriclasse portoghese si è reso protagonista di un siparietto decisamente insolito: ha offerto la propria firma ai presenti, ma nessuno sembra aver raccolto il suo invito. La serata, però, si è rivelata ancora più amara sul campo: dopo aver segnato il gol del vantaggio, ha sbagliato un calcio di rigore e ha visto l’Al Nassr perdere 3-1. Ora l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha la possibilità di allungare in vetta.

Nessuno vuole l’autografo di Cristiano Ronaldo

Il quotidiano portoghese ‘A Bola’ ha rilanciato il video con un titolo piuttosto eloquente: “Imbarazzante, per usare un eufemismo: Ronaldo offre autografi e nessuno li vuole”. Nelle immagini si vede CR7 all’uscita di un edificio, prima di raggiungere il pullman dell’Al Nassr. A un certo punto il fuoriclasse ex Juventus si rivolge ai presenti, chiedendo in maniera plateale se qualcuno voglia un suo autografo.

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La scena è singolare: il cinque volte Pallone d’Oro sembra aspettarsi una reazione diversa, ma nessuno si fa avanti e finisce per dirigersi verso il bus della squadra. Il video, però, si interrompe proprio in quel momento e non è possibile sapere se, successivamente, qualcuno abbia chiesto e ottenuto una firma.

La serata no di CR7: segna e poi sbaglia un rigore

Ronaldo, che di recente ha annunciato l’addio alla nazionale, aveva iniziato nel migliore dei modi il Clasico saudita, portando in vantaggio l’Al Nassr al 14’ con un destro vincente su assist di Samu Costa. Per il portoghese si è trattato del 986° gol in carriera, un altro passo verso lo storico traguardo delle mille reti.

Quattro minuti più tardi, però, è arrivato il primo grande rimpianto della serata: CR7 si è presentato sul dischetto con la possibilità di raddoppiare, ma ha colpito il palo, sprecando una ghiotta occasione. L’errore ha cambiato l’inerzia della partita e lasciato l’attaccante visibilmente contrariato. Dopo il gol, il 41enne non è più riuscito a incidere.

L’Al Nassr affonda nel Clasico saudita: Inzaghi può andare in fuga

La partita, valida per il recupero della nona giornata della Saudi Pro League, si è trasformata in un incubo per l’Al Nassr, incapace di difendere il vantaggio iniziale. L’Al Ahli ha infatti trovato il pareggio allo scadere del primo tempo con Galeno, autore di una splendida conclusione dalla distanza.

Nella ripresa la squadra di Gedda ha completato la rimonta: al 71’ Toney ha trasformato il rigore assegnato dopo un intervento del Var per un fallo su Demiral, mentre quattro minuti più tardi Ibanez ha firmato il definitivo 3-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La squadra di Riad resta così a 28 punti, mentre l’Al Hilal di Simone Inzaghi guida la classifica a quota 30, con una partita in meno. Il tecnico italiano ha così l’occasione di allungare in vetta.