La corsa verso il traguardo dei 1000 gol in carriera rischia di condizionare il rendimento di CR7 e della squadra saudita. Dopo la sconfitta contro l’Al Ahli e il rigore fallito, arrivano le dure parole dell’ex difensore Hussein Abdulghani

Non tira una buona aria per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, reduce da un periodo complicato anche con la nazionale, deve fare i conti con un clima sempre più ostile nei suoi confronti in Arabia Saudita. Al centro delle polemiche c’è soprattutto la sua rincorsa ai 1000 gol in carriera, un obiettivo che, secondo alcuni osservatori, starebbe finendo per condizionare le prestazioni individuali del giocatore e gli equilibri dell’Al Nassr.

Cristiano Ronaldo bersaglio delle critiche

L’ultimo episodio che ha alimentato le critiche è arrivato nella sfida persa per 3-1 contro l’Al Ahli. Ronaldo è riuscito comunque a iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, ma ha anche fallito un calcio di rigore, reagendo con evidente disperazione all’errore. Una serata dal doppio volto, che non è bastata a evitare la sconfitta e che ha ulteriormente alimentato il malcontento di una parte della tifoseria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ronaldo, la corsa ai 1000 gol divide i tifosi

A essere messo in discussione non è soltanto il risultato realizzativo del portoghese, ma soprattutto il suo apporto alla manovra e al gioco collettivo. La sensazione, tra i critici, è che l’ossessione per il prossimo gol possa aver assunto un peso eccessivo, mettendo in secondo piano le esigenze della squadra. Una posizione condivisa anche da Hussein Abdulghani, ex difensore saudita, che ha rivolto a CR7 parole particolarmente dure. Secondo l’ex calciatore, il problema dell’Al Nassr sarebbe proprio rappresentato dal contributo complessivo del suo giocatore più rappresentativo: «Tutti sanno qual è il problema dell’Al Nassr, ma nessuno lo vede. Sappiamo che Ronaldo è stato un grande giocatore, ma la domanda è: oggi è ancora utile alla squadra, soprattutto nelle partite più equilibrate?». Abdulghani ha poi sottolineato come il compito di un attaccante non possa limitarsi alla ricerca del gol: «Segnare non è l’unica funzione di un attaccante. Non può realizzare una rete e poi diventare un peso per la squadra per il resto della partita. Ronaldo è un grande giocatore, ma non può più fare la differenza».

La provocazione dell’ex difensore saudita

Il passaggio più provocatorio del suo intervento riguarda proprio il traguardo dei 1000 gol, diventato ormai uno degli obiettivi più importanti della fase finale della carriera di Cristiano Ronaldo. Un appuntamento che, secondo Abdulghani, anche i sostenitori dell’Al Nassr vorrebbero raggiungere il prima possibile, ma per ragioni tutt’altro che celebrative. «I tifosi pregano che Ronaldo segni il millesimo gol e che questa storia finisca una volta per tutte», ha dichiarato l’ex difensore. Parole che fotografano il clima di crescente insofferenza attorno al portoghese e che riaprono il dibattito sul suo ruolo all’interno della squadra saudita. La sua straordinaria capacità realizzativa non è in discussione, ma in Arabia Saudita iniziano a interrogarsi sempre più apertamente su quanto il suo contributo sia ancora determinante per le ambizioni collettive dell’Al Nassr.

CR7 in Arabia dal 2022

Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua avventura in Arabia Saudita il 30 dicembre 2022, quando ha firmato con l’Al Nassr dopo la fine della seconda esperienza al Manchester United. Un trasferimento che ha cambiato gli equilibri del calcio saudita, trasformando CR7 nel principale ambasciatore internazionale della Saudi Pro League. Ha siglato 139 reti in 159 presenze con l’Al Nassr, condite da 24 assist.

Mancano 14 gol al record dei mille

Detiene il record della Saudi Pro League: nel 2023/24 ha realizzato 35 reti in campionato, diventando il miglior marcatore di sempre in una singola stagione della competizione. Ha vinto il titolo di miglior realizzatore della Saudi Pro League nel 2023/24 e nel 2024/25, e nell’agosto 2026 è diventato il miglior marcatore nella storia del club in Saudi Pro League, superando quota 104 reti. Il 20 novembre 2026 ha raggiunto quota 986 reti ufficiali in carriera, considerando club e nazionale: ne mancano 14.