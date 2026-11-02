Lite, ricomposta, tra il team dell'olimpionica e quello che ne ha preso il posto ai continentali di Ostrava, mentre Amos sfiora l'impresa storica con la Nazionale maschile.

Altro che “anima pura e incontaminata” dello sport italiano, anche il curling ha i suoi veleni e le sue faide. L’ultima ha travolto impetuosamente una gloria dello sport tricolore come Stefania Constantini, olimpionica a Pechino nel doppio misto in tandem con Amos Mosaner, e le sue compagne di team. L’accusa? Aver “irriso” la squadra italiana dopo l’eliminazione, giunta già al termine della fase a gironi, ai recentissimi Europei di Ostrava, nella Repubblica Ceca. Poi sono arrivate le scuse, prontamente accettate dalla “altra” formazione azzurra. Il tutto mentre lo stesso Mosaner, col team maschile, è andato a un passo da un incredibile trionfo. S’è dovuto accontentare dell’argento, comunque storico.

Curling, la faida all’interno della Nazionale femminile

I guai di Constantini e i fasti di Mosaner, dunque. Ma che è successo all’interno del curling femminile azzurro, dilaniato da insospettabili dissidi e conflitti interni? A quanto pare, tutto è cominciato subito dopo l’Olimpiade di Milano Cortina, dopo la decisione di Costantini di lasciare il team nazionale e di formare una squadra propria con Angela Romei e con Lucrezia e Allegra Grande. Per designare il team partecipante agli Europei si è giocato una sorta di spareggio con la selezione capitanata da Zardini Lacedelli. A sorpresa Costantini, che con la Nazionale femminile aveva vinto il bronzo agli Europei 2017 e l’argento a quelli del 2023, è stata sconfitta.

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Zardini Lacedelli perde, Constantini sfotte: arrivano le scuse

L’avventura di Zardini Lacedelli e compagne a Ostrava, però, si è chiusa con tre sconfitte nelle cinque partite del girone e con la conseguente eliminazione. E a commento di un post social relativo al ko delle azzurre, dall’account social del Team Constantini è partita un’immagine irridente. Rimossa dopo qualche tempo, non prima però d’aver sollevato l’immancabile putiferio. Le ragazze dell’Italia eliminata (e “sfottuta”) non hanno replicato, ma dopo un giorno sono arrivate in ogni caso le scuse da parte di Costantini. “A volte è importante fermarsi, riflettere e guardare le cose con la giusta prospettiva”, l’inizio di una nota ufficiale condivisa dal team.

Lite chiusa, il Team Dolomiti accetta le scuse di ConstantiniC

“Gli errori e le incomprensioni possono accadere, ma ciò che conta è saperli riconoscere, assumersi le proprie responsabilità e trasformarli in un’occasione per migliorare”, l’ammissione del Team Constantini. “La nostra pagina non è gestita direttamente da noi giocatrici, ci dissociamo da quanto accaduto e cogliamo l’occasione per esprimere a tutti le nostre scuse. Con questo spirito ribadiamo che il rispetto e i valori dello sport debbano sempre essere il nostro punto di riferimento. Siamo tutti parte della stessa squadra: l’Italia“. “Le scuse sono sempre ben accette”, la replica conciliante di Andrea Zisa, presidente del Team Dolomiti, quello di Zardini Lacedelli e compagne.

Mosaner e gli Azzurri, fanstastico secondo posto nel maschile

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Nel caso di Amos Mosaner e della Nazionale maschile, sarebbe potuta finire benissimo, ma nella finale per il titolo la fortissima Scozia s’è imposta all’ultimo tiro, piegando l’Italia di stretta misura. Un argento comunque storico per la selezione azzurra, formata – oltre che da Mosaner – dai gemelli Stefano e Cesare Spiller e da Sebastiano Arman, artefici del miglior risultato di sempre per il curling tricolore nella kermesse. Nel 1979, nel 2018, nel 2021 e nel 2022 l’Italia aveva vinto il bronzo, stavolta ha conquistato l’argento. E dire che la Scozia era stata battuta dagli Azzurri, ma nella fase a gironi: 6-5 all’extra end.