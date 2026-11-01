Douglass demolisce il record dei 100 stile, Berkoff quello dei 50 dorso: dai Trials americani arrivano le minacce principali per il futuro dell’azzurro verso Los Angeles 2008

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mancano quasi due anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 ma la grande corsa è già cominciata. E Sara Curtis dovrà fare grande attenzione perché nelle sue discipline di elezione c’è un fermento come forse non si era mai visto prima. Dai Trials americani arrivano minacce concrete, anche nei 50 dorso che la vedono come l’attuale primatista mondiale (in vasca lunga).

I record di Berkoff e Douglass…e non solo

Si nuota veloci nel mondo, anzi velocissimi. Dallo stile al dorso, i Trials americani hanno confermato che le maggiori preoccupazioni per tutti arrivano proprio dagli atleti a stelle e strisce. Le competizioni negli States sono state di altissimo livello, si tratta di vasca corta ma cambia solo per il libro dei record non per quello che potrebbe succedere a Los Angeles. L’ultimo record, in ordine di tempo, lo scriver Kate Douglass ed è un primato che spaventa. La nuotatrice statunitense migliora ancora la sua miglior prestazione scendendo di tanto sotto il limite dei 50 secondi nei 100 metri stile libero. A Westmont ferma il cronometro sul 49”64, migliorando di quasi tre decimi il tempo che aveva firmato ad ottobre 2025 a Toronto.

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Qualche giorno fa la grande sorpresa è arrivata nei 50 dorso con Katharine Berkoff che ha stabilito il nuoto primato mondiale in vasca corta scendendo a 25”23. Ma di record nei Trials americani ne sono caduti tanti, nei 100 dorso Claire Curzan ha strabiliato con il suo 53”92 abbattendo la barriera dei 54 secondi. Mentre la stessa Douglass aveva eguagliato il 22”75 di Gretchen Walsh.

Curtis, quante minacce dagli Stati Uniti

Tra le spettatrici interessate dei Trials americani ci sarà stata senza dubbio anche Sara Curtis e proprio nelle sue discipline sono arrivati i tempi migliori. L’azzurra, che detiene il record mondiale dei 50 dorso in vasca lunga, sa che dovrà guardarsi da una concorrenza che diventa sempre più agguerrita. Il record di Berkoff è senza dubbio quello che preoccupa di più, al momento in vasca corta il primato dell’azzurra sulla distanza è di 26”03 distante 8 decimi dall’americana. Nei 50 stile la concorrenza è spietata e si va velocissimi anche sulle distanze doppio. I 100 dorso sono una gara che l’azzurra potrebbe decidere di esplorare ma ora si deve guardare anche dalla compagna di college a Virginia, Claire Curzan.

La resa dei conti ai Mondiali di Pechino

La decisione di inserire nel programma olimpico di Los Angeles 2028 tutte le gare sui 50 metri (e non solo lo stile) ha senza dubbio fatto da propellente ai clamorosi risultati dell’ultimo anno. Ma Sara Curtis dopo i successi di Parigi vuole essere una delle protagoniste. L’obiettivo è ovviamente puntato sulla vasca lunga ma già ai Mondiali di corta in programma a Pechino dal 1 al 6 dicembre, ci sarà un’importante prova del nove. Un confronto che vale per l’azzurra così come per altri componenti della squadra italiana che pensano alle gare più veloci come Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, e Ceccon nei 50 farfalla.