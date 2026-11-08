L’azzurra continua a macinare record nelle prove della College Swimming League ma la sua università si piazza solo terza. Il campione mondiale dei 50 rana scalda i motori in vista di Pechino

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una marcia di avvicinamento verso i Mondiali ma anche guardando più avanti. Sara Curtis è diventata una certezza, l’impegnativo calendario del college sport negli Stati Uniti le sta dando anche una dimensione diversa con l’azzurra che sta dimostrando di poter scendere tante volte in acqua mantenendo sempre alto il livello della prestazione. Torna a ruggire anche Simone Cerasuolo che a Bolzano dimostra un’ottima forma verso i Mondiali di corta di Pechino.

Sara Curtis, nuovo record a Indianapolis

La College Swimming League è arrivata al suo atto concluso con le finale che sono state disputate nel corso del fine settimana a Indianapolis. Niente da fare per la Virginia University di Sara Curtis che si è dovuta accontentare del terzo posto complessivo nella manifestazione con la vittoria dell’evento che è andata a Tennessee. Ma la campionessa azzurra continua a mettersi in grande evidenza. Stavolta l’azzurra si è messa alla prova nei 50 stile (si parla sempre di iarde) con una bella vittoria e un tempo da 21”03 che vale anche il record della manifestazione.

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La primatista mondiale dei 50 dorso si è cimentata anche nella staffetta 4×50 mista in una gara denominata “skins”: una sorta di gara a eliminazione con l’ultima arrivata che finisce fuori dai giochi. Nella terza eliminatoria la sua Virginia stabilisce anche il record del circuito (1’35”14) prima di arrendersi nella finale a due contro Tennessee. Per l’azzurra un tour de force da tre gare molto ravvicinate, con Sara che mostra la sua versione “iron” negli States.

Bottazzo in evidenza con Indiana

Continua a ottenere buoni risultati anche Anita Bottazzo impegnata con Indiana University. L’azzurra si piazza al secondo posto nella sua gara dei 100 rana con 59”04 alle spalle di Eneli Jefimova, poi è ottava nei 200 e ancora nei 100 misti con 54”25. Giornata da stakonovista per l’azzurra che è impegnata anche nei 50 rana versione “skins”, nella gara a eliminazione chiude al terzo posto complessivo e partecipa anche alla staffetta 4×50 mista sempre nella versione a eliminazione.

Cerasuolo scalda i motori verso i Mondiali

I Mondiali in vasca corta si avvicinano (si svolgeranno dal 1 al 6 dicembre). Pechino non sarà di certo l’appuntamento più importante della stagione ma per Simone Cerasuolo può essere l’occasione del riscatto dopo un Europeo che non è andato come sperato. L’azzurro ha cominciato a scaldare i motori nel meeting dei Bolzano vincendo, anzi dominando, i 50 rana con il tempo di 25”91 e abbattendo di quasi tre decimi il record della manifestazione che apparteneva allo statunitense Finn Brooks.