L’Italia si prepara ai Mondiali in vasca corta in programma al Water Cube di Pechino dal 1 dicembre: la classe 2006 ha voglia di altri record. Ma occhio anche ai senatori

L’Italia si prepara ai Mondiali in vasca corta di Pechino in programma dal 1 dicembre. Una manifestazione che arriva alla fine di un anno duro, lungo e complesso ma gli azzurri hanno voglia di continuare a stupire e di collezionare medaglie. A guidare la spedizione azzurra ci sarà la classe 2006 Sara Curtis che dopo il record mondiale nei 50 dorso agli Europei, è diventata la stella azzurra. Ma occhio anche ai veterani Ceccon e Martinenghi.

L’ambizione di Curtis

Nessuna paura di proclamare i suoi obiettivi, la voglia di scendere in vasca e un sorriso che nasconde una clamorosa ferocia agonistica. Sara Curtis sarà la grande protagonista ai Mondiali di Pechino in vasca corta. E non ha nessuna intenzione di nascondere le sue ambizioni alla vigilia della rassegna iridata: “Punto ad abbassare tutti i primati italiani possibili e di farlo più volte. Non vedo l’ora di nuotare. Sto lavorando sui 100 metri sia a stile libero sia a dorso, ma sempre esaltando le mie caratteristiche: esplosiva e leggera. I 50 restano la mia passione”, ha raccontato l’azzurra in un’intervista a La Stampa.

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La rivelazione di Sara

Nel giro di un paio di anni Sara Curtis è diventata uno dei simboli dello sport italiano, per le sue imprese in piscina ma anche per il suo modo di fare ai microfoni. Ma non sempre è semplice gestire la grande attenzione: “Il primo momento di calma dopo il record del mondo agli Europei (nei 50 dorso, ndr) è arrivato una volta che sono tornata in Virginia. Sono praticamente scappata una settimana dopo gli Europei, anche perché cominciavano le lezioni. Avrei voluto godermi quel boom ma so che ricominciare a lavorare subito mi ha tenuto con i piedi per terra”.

Ceccon e Martinenghi a caccia dell’oro mancante

Un Mondiale è sempre un Mondiale e una collezione di medaglie ha sempre la possibilità di diventare più preziosa. Pechino non può essere considerata come una tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Los Angeles, ma non sarebbe giusto neanche sminuire l’importanza dell’appuntamento. Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi sono ancora i due principali punti di riferimento della formazione maschile e hanno una cosa in comune in vista della rassegna iridata: l’oro nei 100 (dorso e rana) in vasca corta che ancora manca alla loro collezione.

Un avvicinamento che però è stato molto diverso per i due azzurri. Ceccon è stato in dubbio sulla sua partecipazione a Pechino, il veneto ha già messo nel mirino i Mondiali di Budapest in programma dal 10 dal 18 luglio prossimi. Sarà quello il momento che chiarirà le sue ambizioni olimpiche con l’azzurro che però ha dichiarato a chiare lettere di voler puntare su 100 e 200 dorso e dedicarsi solo a queste due compartizioni. Martinenghi arriva a Pechino sulle ali dell’entusiasmo dopo un grande Europeo ma dovrà guardarsi da una concorrenza agguerrita a cominciare dal suo compagno di squadra Simone Cerasuolo.