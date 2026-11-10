Tre attaccanti, più fantasisti che bomber, anche se la porta le vedono, eccome se la vedono, capaci di spaccare le partite tra Ascoli, Benevento e Palermo. Accomunati da un vissuto familiare solido e dalla scelta di misurarsi con piazze calde ed esigenti per guadagnarsi la maglia azzurra. Un segnale netto di come il campionato cadetto rappresenti oggi il vero laboratorio di maturazione per i talenti del calcio italiano.

Chi sostiene ancora che la Serie B sia soltanto un campionato di corsa, agonismo ruvido e seconde palle sporche deve fare i conti con le indicazioni del campo e con le scelte tecniche del Club Italia . Le ultime convocazioni della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini , infatti, accendono i riflettori su tre profili che uniscono qualità tecnica, creatività negli ultimi trenta metri e percorsi personali lontani dai binari scontati. Parliamo, nello specifico, di Simone D’Uffizi, Luigi Cherubini e Dominic Vavassori.

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Simone D’Uffizi: dalla Lodigiani alla consacrazione con l’Ascoli

La parabola di Simone D’Uffizi è quella di chi ha dovuto ricostruire il proprio destino lontano dai riflettori delle grandi accademie. Nato a Roma il 15 settembre 2004, muove i primi passi nei settori giovanili di Roma e Lazio, respirando fin da bambino l’aria del derby capitolino.

Quando il percorso nei vivai delle due big romane si interrompe, invece di abbattersi riparte dalla storica fucina della Lodigiani, società che per decenni ha formato generazioni di calciatori puntando sulla tecnica individuale e sulla disciplina. Sostenuto passo dopo passo dalla famiglia nei lunghi pomeriggi di allenamento nella periferia romana, D’Uffizi accetta il salto precoce nel calcio degli adulti trasferendosi alla Viterbese in Serie C. In Tuscia impara a reggere l’urto fisico dei difensori esperti, collezionando 33 presenze prima che lo svincolo estivo del 2023 gli apra le porte dell’Ascoli.

Fuori dal rettangolo verde, Simone è un ragazzo riservato, legatissimo agli amici d’infanzia rimasti nella Capitale e abituato a vivere la quotidianità marchigiana senza eccessi, tra lo “struscio” in zona Tridente e lunghe sessioni di studio video delle proprie partite.

Al Del Duca di Ascoli, in un ambiente viscerale che pretende sempre il massimo impegno, quella gavetta silenziosa ha fatto la differenza: partendo largo per tagliare centralmente, D’Uffizi ha messo la sua progressione palla al piede e il suo senso del gol al servizio del collettivo bianconero, trasformandosi da scommessa a trascinatore fino a strappare la chiamata in Under 21.

Luigi Cherubini: le radici a Tivoli e la svolta a Benevento

A pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare, precisamente a Tivoli, affondano le radici di Luigi Cherubini. Nato il 15 gennaio 2004 nella cittadina tiburtina, cresce in una famiglia unita che lo accompagna fin dai primi calci sui campi di provincia, affrontando anni di pendolarismo quotidiano verso i centri sportivi della Capitale per permettergli di inseguire il sogno del professionismo senza trascurare gli studi.

Dopo un biennio giovanile diviso tra le due sponde del Tevere, è a Trigoria che Cherubini trova la sua dimensione definitiva: con la maglia della Roma percorre tutta la trafila fino a indossare la fascia da capitano della Primavera, conquistando Coppa Italia e Supercoppa di categoria e assaporando l’esordio in prima squadra in Europa League sotto la guida di José Mourinho.

Nonostante i riflettori romani e le tentazioni di un contratto milionario sfiorato con la Juventus, Luigi ha mantenuto il profilo basso di sempre, trovando negli affetti familiari e nella musica prima delle gare la bussola per non perdere l’equilibrio.

Per compiere il salto definitivo nel calcio dei grandi ha scelto la via della provincia, passando prima per le tappe formative con Carrarese e Sampdoria e approdando poi al Benevento.

Nel calore del Ciro Vigorito, l’esterno tiburtino ha sprigionato tutto il suo bagaglio tecnico: partenza dalla corsia mancina per rie00ntrare sul piede destro, dribbling secco nell’uno contro uno e conclusioni a giro sul secondo palo. Una maturità agonistica che gli ha permesso di imporsi come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie B e di diventare un punto fermo del gruppo azzurro.

Dominic Vavassori: tra Brasile, Polonia, Harry Potter e il rap a Palermo

Ancora più particolare è il mosaico umano e culturale che compone la storia di Dominic Vavassori. Nato a Bergamo il 9 dicembre 2005, porta nel sangue un incrocio internazionale unico: il papà, di origini brasiliane, è stato adottato da piccolo da una famiglia bergamasca, mentre la mamma è polacca.

È proprio con il padre in panchina che il piccolo Dominic dà i primi calci al pallone sui campi dell’oratorio e nella Buraghese, in Brianza, prima di passare per la Tritium ed entrare nel 2017 nel vivaio dell’Atalanta a Zingonia. Cresciuto guardando i video di Ronaldinho, Kaká e Neymar ma con Lionel Messi come idolo assoluto, unisce l’istinto sudamericano nello stretto alla cultura del lavoro tipica della scuola orobica.

Lontano dal campo, Vavassori sfugge a ogni cliché del giovane calciatore moderno. Appassionato lettore di romanzi fantasy e di fantascienza, conosce a memoria l’intera saga di Harry Potter e passa il tempo libero ascoltando le metriche rap di Sfera Ebbasta e Tedua, coltivando amicizie storiche fuori dall’ambiente calcistico per staccare dalla pressione del weekend.

Sbarcato in prestito a Palermo, non ha accusato minimamente il peso di uno stadio da oltre ventimila spettatori come il Renzo Barbera: con il suo baricentro basso, le accelerazioni improvvise tra le linee e l’esultanza ispirata alla “Dybala Mask“, ha già messo a referto sei reti nelle prime dieci giornate di campionato, guadagnandosi persino l’investitura pubblica di una leggenda rosanero come Fabrizio Miccoli.

La rivincita del talento e delle storie vere in Serie B

Le traiettorie di D’Uffizi, Cherubini e Vavassori vanno ben oltre i numeri del tabellino o le statistiche sui dribbling riusciti. Raccontano di ragazzi cresciuti tra sacrifici familiari, campi di periferia, libri nello zaino e scelte coraggiose lontano dalla zona di comfort.

Da Ascoli a Palermo, passando per Benevento, la Nazionale Under 21 raccoglie i frutti di una Serie B capace non solo di formare atleti pronti per i massimi palcoscenici, ma di valorizzare l’identità e la fantasia di una nuova generazione tutta da seguire.