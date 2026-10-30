Alla fine l'Arabia Saudita non ospiterà la Dakar 2027, che si sposta in Europa e in Africa come alle origini e modifica anche le date. Un cambio di programma che potrebbe ripercuotersi indirettamente anche sulla F1 e sulla MotoGP

Alla fine la realtà dell’epoca in cui viviamo ha avuto la meglio: la Dakar 2027 non si svolgerà in Arabia Saudita, teatro del rally raid dal 2020. Troppi i rischi per tutti coloro che parteciperanno alla 49esima edizione, inizialmente prevista dal primo al 15 gennaio: gli organizzatori hanno perciò deciso di spostare tutto in Africa e in Europa.

La Dakar 2027 si correrà in Portogallo e in Marocco. Le nuove date e il percorso

La Dakar 2027 infatti si svolgerà in Portogallo e in Marocco, con uno slittamento delle date che farà sì che le tappe si svolgeranno dal 9 al 23 gennaio. La gara, che aprirà ricordiamo anche la stagione 2027 del Mondiale Rally Raid della FIA e della FIM, verrà inaugurata in territorio lusitano, precisamente nell’Algarve e con una partenza nello scenario dell’impianto da 30.000 posti dell’Algarve Stadium. Qui, nella zona di Loulé, distretto di Faro (siamo nell’estremo sud del Portogallo, per capirci), si svolgerà anche il Prologo.

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Il giorno dopo, il 10 gennaio, sarà la volta della prima prova speciale, sempre nell’Algarve. Successivamente la carovana della Dakar farà armi e bagagli per un attraversare di notte il Mediterraneo e affrontare così le restanti 11 prove speciali in Marocco, partendo da Bouarfa che ospiterà il primo bivacco in terra nordafricana.

Il programma della Dakar rivisitata vede poi delle tappe sull’Atlante, con la giornata di sosta ad Agadir a cui seguirà la seconda settimana di competizione dove gli sterrati lasceranno il posto anche alle sabbie e alle dune del deserto. L’edizione numero 49 del rally raid più leggendario al mondo si chiuderà infine a Marrakech, dopo 4.341 km di prove speciali (circa 8.000 se consideriamo anche i trasferimenti, e una media tra i 350 e i 500 km di competizione giornalieri).

L’Arabia Saudita tornerà nel 2028

Insomma, la Dakar recupera un po’ lo spirito originale di competizione che si svolgeva tra Africa e Europa, com’era alle origini e com’è stato sino all’edizione 2007, ultima con questo format (e si partiva proprio dal Portogallo, precisamente da Lisbona) prima dello spostamento in Sudamerica per questioni di sicurezza dal 2009 al 2019, e quindi l’era saudita che, assicurano gli organizzatori, verrà solo messa in pausa: l’edizione numero 50 del 2028 infatti è prevista nuovamente in Arabia Saudita.

Questo cambio di programma è stato dettato dalla piega che stanno prendendo gli eventi nella regione mediorientale, con Riad costantemente sotto la minaccia della sua nemesi, ovvero gli Houthi filoiraniani. Organizzare un evento così in vista avrebbe significato porre un bersaglio ben visibile su tutti coloro che ne avrebbero preso parte. E non sarebbe stato comunque opportuno mettere in piedi una gara, tra l’altro così lunga e complessa, in un Medio Oriente diventato ultimamente abbastanza instabile (sia per motivi di sicurezza che logisitici).

Continua l’incertezza per la MotoGP: il Qatar è sempre più in bilico

Un problema che riguarda altre serie motorsportive. Guardando alle tempistiche più immediate, la MotoGP nel prossimo fine settimana dovrebbe fare tappa in Qatar, ma sappiamo che c’è fermento tra piloti e team che non vogliono mettere a repentaglio la sicurezza di nessuno. Se da una parte si vocifera di una fronda capitanata da Marc Marquez, anche se il suo entourage parla più di un’attività di mediazione da parte del pluricampione del mondo e piloti come Fabio Di Giannantonio assicurano interlocuzioni dei piloti costruttive con la Dorna senza scontri di sorta, alcune squadre stanno riflettendo seriamente se presenziare o meno.

Yamaha e Honda, ad esempio, non sarebbero certe di potersi dirigere in Qatar, anche alla luce delle raccomandazioni del governo giapponese che ha sconsigliato i viaggi non essenziali nella zona (alla pari di quello britannico).

Ben Sulayem rassicura, ma le incertezze restano

Di certo bisogna decidere in fretta perché l’appuntamento di Lusail è imminente. Ha un po’ più di tempo invece la F1, anch’essa destinata in teoria a correre in Qatar ma nel fine settimana del 29 novembre, e successivamente ad Abu Dhabi per il finale di stagione.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha assicurato che non ci saranno cambi di programma, sostenendo in pratica che certe scene raccontate con enfasi dai media non rappresentano la realtà quotidiana che si vive in Medio Oriente. Insomma, la vita dei qatariori e degli emiratini non è sotto le bombe, per capirci.

Ma non si può avere la certezza granitica che tutto fili liscio. E se scattasse poi un allarme, bisognerà dare seguito a delle complesse procedure di evacuazione di migliaia di persone, tra addetti ai lavori e pubblico. Oltre alle questioni legate alla logistica: non è detto che i materiali che viaggiano da un Paese all’altro non subiscano ritardi o impicci legati alle tensioni che stanno attraversando le aree mediorientali.

I piloti e i team perciò hanno chiesto delle garanzie di sicurezza, in particolare quelli impegnati nella MotoGP al governo qatariota. Alcune figure apicali delle squadre come Massimo Rivola per Aprilia e Davide Tardozzi per Ducati non hanno escluso che, a fronte di rassicurazioni riguardo le condizioni in cui si vivranno i weekend di gara, potranno comunque recarsi a Lusail. Ma se quest’ultimo appuntamento saltasse, allora potrebbe scatenarsi un effetto domino anche sulla F1, che potrebbe quindi rinunciare al Qatar, forse sostituendolo con Imola, e con il destino di Abu Dhabi tutto da decifrare. Di certo la cancellazione dell’Arabia Saudita per la Dakar 2027 potrebbe essere un’ulteriore spinta a rivedere il calendario di quest’anno per la MotoGP e la F1.